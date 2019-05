Do Evropy míří nová značka mobilů. Po krku půjde především Xiaomi

Realme začne své smartphony prodávat i v Evropě. Premiéra je naplánovaná na 5. června. Přitom značka vznikla teprve před rokem v květnu. A má opravdu silnou rodinu. Patří totiž do skupiny BBK Electronics, konkrétně pod hlavní značku koncernu Oppo. Dále pod BBK patří Vivo a OnePlus. Mateřské Oppo je světová pětka a Vivo šestka podle počtu prodaných kusů. Dohromady je koncern třetí největší producent smartphonů na světě.

Takže značku Realme je nutné brát vážně, má silné zázemí a zákazníci se nemusí bát kvality produktů. Brát vážně ho musí i konkurence, z velkých značek Xiaomi a jeho podobný projekt Redmi a Pocophone (oba dnes jako samostatné značky) a nebo další čínský soupeř Honor.

Realme by měla být značka pro mladé zákazníky, ovšem spíš ji můžeme považovat za cenově agresivní. Podobně jako tomu dříve bylo u OnePlus, který se ovšem soustřeďuje jen na segment prémiových telefonů a s Realme si konkurovat nebude. Realme nabízí mnohem více modelů, OnePlus v podstatě každý rok jen dva.

Jak se bude Realme dařit v Evropě, lze jen obtížně predikovat. Koncern BBK se na starý kontinent vydal z velkých výrobců jako poslední a přestože od loňska se na vybraných trzích prodávají modely Vivo a Oppo, zatím jsou výsledky spíš rozpačité. Přeci jen, začít od nuly není snadné. Realme může mít výhodu v nízkých cenách, což byl i úspěch Xiaomi, které se na evropských trzích etablovalo o poznání silněji než konkurenční koncern.

Realme už jeden velký úspěch za sebou má, v Indii se za necelý rok dostalo na pozici číslo tři. V Evropě to ovšem asi tak dobře nepůjde a to i z toho důvodu, že z počátku asi bude působit jen v několika zemích. S jistotou ve Velké Británii, Německu, Francii a Itálii. Dále lze předpokládat vstup na španělský a polský trh, kde už působí sesterské značky koncernu BBK. Vstup na český trh hned zpočátku by byl překvapením.

Prvním modelem, s kterým značka do Evropy vstoupí, je novinka Realme 3 Pro. Telefon byl představený koncem dubna v Číně a v tamním rergionu se již prodává. Je to přístroj nižší střední třídy s cenou okolo 5 000 korun, v Evropě by se telefon měl prodávat od 199 euro.

Výbava není vůbec špatná. Bezrámečkový displej s FHD+ rozlišením má úhlopříčku 6,3 palce a poměr stran 19,5:9. Kryje ho sklo Gorilla 5 a výřez v horní části je jen drobný kapkovitý. Ukrývá přední kameru s rozlišením 25 Mpix a světelností f/2.0. Hlavní foťák dvojitý s rozlišením 16 a 5 Mpix. Světelnost hlavního objektivu je f/1.7. Čip je od Sony.

Výkon dodává procesor Snapdragon 710 od Qualcommu a existují tři paměťové varianty: 4+64, 6+64 nebo 6+128 GB. Zatím ovšem není jasné, které se budou v Evropě prodávat. Uvedená cena by pak měla platit pro základní verzi. Baterie pak má solidní kapacitu 4 000 mAh s podporou rychlonabíjení. Barevné varianty telefonu jsou tři: fialová, modrá a černá.

Realme 3 Pro vypadá jako velmi zajímavý telefon, ale úplně snadné to mít nebude. Velmi podobnou specifikaci má třeba Redmi Note 7 od Xiaomi. Má o něco slabší procesor, v základní verzi méně paměti, ale je o trochu levnější.