Smartphonová raketa se osamostatní. Bude mít vlastní vývoj i výrobu

Realme zatím oficiálně patří pod Oppo. Ale obě zmiňované značky patří do obrovského koncernu BBK Electronics, kam patří také další velký výrobce Vivo a v Česku asi nejznámější OnePlus.



Podle analytické společnosti Counterpoint je Realme v současnosti nejrychleji rostoucím výrobcem smartphonů. Od založení teprve před rokem v květnu se stala desátým největším výrobcem smartphonů na světe. Za třetí letošní čtvrtletí se prodalo 10 milionů smartphonů. To je obrovský úspěch.

Podle serveru Digitimes by se však Realme mělo od mateřského Oppa osamostatnit. Realme buduje vlastní vývojové centrum, výrobní linky a smartphony mladé značky mají mít nezávislý ekosystém. Tedy vlastní služby, což však platí v podstatě jen pro domácí trh. V mezinárodním měřítku pravděpodobně příliš odlišné nebudou, bez služeb Googlu by telefony byly neprodejné.

Realme při tom svůj úspěch nepostavilo na domácím trhu, což je u čínských telefonů neobvyklé. Nejdůležitější je pro něj Indie, kde se tyto smartphony začaly prodávat dříve než doma v Číně. Ale mladá značka už si získala pozici i v Evropě. U nás se však smartphony Realme prozatím oficiálně neprodávají. V Evropě je zákazníci zakoupí ve Velké Británii, Španělsku, Francii, Nizozemí, Portugalsku, Itálii, Belgii a Lucembursku. K dostání jsou také v Rusku nebo v sousedním Polsku. Další trhy mají následovat.

To, co se podařilo Realme, se zatím příliš nedaří Oppu. Proto má také dojít k osamostatnění. Oppo globálně příliš úspěšné není, tedy zejména co se Evropy týče. Obě značky cílí na jiné zákazníky. Oppo má být prémiovou značkou, Realme potom módní alternativou se zaměřením na technologie s nižší cenou. Rozdíl je i v poměru uživatelů. Smartphony Oppo používají více ženy, smartphony Realme potom muži.

Plány Realme nejsou malé. Plánuje svůj byznys rozšířit o nositelnou elektroniku, tedy chytré hodinky či náramky. Chybět nemají pokročila bezdrátová sluchátka. A v druhé polovině příštího roku je v plánu uvedení cenově dostupného smartphonu s podporou 5G síti.