Je to veskrze průměrný telefon, kterému by slušela nižší cena

Oppo v poslední době na českém trhu příliš aktivní nebylo, ale to se má změnit. Alespoň podle nedávného prohlášení firmy, která český trh začíná brát v rámci regionu jako prioritní, a proto do Prahy přestěhovala i regionální kancelář.

Současně s tím Oppo uvedlo na český trh hned tři modely. Celá trojice patří do střední třídy. Příbuzné modely Reno 10 a Reno 10 Pro mají velmi dobrou výbavu, oba se třeba mohou pochlubit teleobjektivem u fotoaparátu. Cenově je to pak vyšší střední třída, Reno 10 vyjde na 11 500 korun a verze Plus už stojí lehce přes 15 000 Kč.

Třetí novinka je z nižší áčkové třídy. Nese označení A98 a začala se prodávat za 8 700 korun. Podle ceny je to tedy typický představitel střední třídy. Výbava není špatná, ale není zde žádná položka, která by na první pohled zaujala nebo vybočovala z průměru. Prostě je to průměrný mobil střední třídy, kterému by asi víc slušela o něco nižší cena.

Na druhou stranu Oppo si v principu může žádat o něco vyšší cenu. V rámci koncernu BBK Electronics, kam dále patří třeba Vivo, Realme nebo OnePlus, je značkou prémiovou. A na mnoha trzích je tak i vnímáno. Ale v Evropě a na českém trhu si tuto pozici musí ještě získat.

Oppo A98 má FHD+ displej s úhlopříčkou 6,72 palce. Je to LCD panel s maximální obnovovací frekvencí 120 Hz a průměrným maximálním jasem 680 nitů. Čtečka je v bočním tlačítku, přední 32Mpix fotoaparát najdete v průstřelu.

Výkon zajišťuje procesor Qualcomm Snapdragon 695 s podporou sítí 5G. Operační paměť je 8GB, dalších osm lze využít v rámci virtuální RAM. Uživatelského místa je v základu hodně, jiná než 256GB verze se v Česku prodávat nebude. Jde však o trend, cena pamětí poklesla a výrobci se nebojí základní hodnoty zvyšovat.

Hlavní fotoaparát má tři objektivy. V praxi však bude použitelný jen ten hlavní s rozlišením 64 Mpix a výbornou světelností f/1,7. Další dva snímače mají rozlišení jen 2 Mpix. Jeden je monochromatický, druhý pak zastoupí mikroskop s až 40násobným zvětšením. Ale víc bychom ocenili širokoúhlý snímač, protože ten hlavní má poměrně úzký záběr 79 stupňů.

Baterii s dnes standardní kapacitou 5 000 mAh lze nabíjet velmi rychle. Maximální nabíjecí výkon je totiž 67 W. Ve své třídě je dnes už docela neobvyklý sluchátkový konektor, který se objevuje spíš u levnějších přístrojů. Systémový konektor je pak USB-C. Telefon je v prodeji v modré a černé barvě.