Teleobjektiv i u levnějšího modelu. Solidní výbavu dostanete za 11 500 Kč

Zhruba měsíční zpoždění mezi čínskou a českou premiérou je spíš kratší doba. Navíc s přítomností značky Oppo v Evropě to bylo v posledních měsících všelijaké, takže vlastně je příjemným překvapením, že na trh míří hned dva modely střední třídy. A nutno dodat, zajímavé modely.

V Číně Oppo představilo trojici modelů řady Reno 10, v Česku se budou prodávat dvě, chybí nejvyšší model Reno 10 Pro+. Ale i to je docela obvyklé nejen u Oppa, ale vlastně u většiny čínských značek. Třeba také čerstvá novinka Honor 90 vstupuje na evropský trh jen v základní verzi, lepší varianta Pro zůstává vyhrazena jen pro čínský trh.

Řada Reno je u Oppa vyhrazena přístrojům střední třídy. Tedy přesněji patří do lepší poloviny střední třídy. Nejsou to vyloženě levné přístroje, ale zase nabízí velmi zajímavou výbavu. Základní Oppo Reno 10 stojí 11 590 Kč, model Reno 10 Pro pak 15 390 Kč. S ohledem na cenu je zajímavější levnější model, kterému nechybí hlavní lákadlo v podobě teleobjektivu.

Oppo tento snímač označuje jako portrétní teleobjektiv s dvojnásobným přiblížením. To samozřejmě není nijak rekordní hodnota, ale pro běžné kreativní použití je to určitě lepší, než telefon bez teleobjektivu. A takových je ve střední třídě drtivá většina. V podstatě nejlevnější telefony na trhu s optickým přiblížením stojí od 10 000 korun.

Teleobjektiv je u obou telefonů stejný. Snímač je od Sony, konkrétně je to model IMX709. Má rozlišení 32 Mpix. Zajímavostí pak je, že stejným snímačem osadil výrobce i přední selfie fotoaparát. Ale ten samozřejmě nemá optické přiblížení. Stejný je u obou modelů i širokoúhlý snímač s rozlišením 8 Mpix. Liší se však ten hlavní. Základní Reno 10 má 64Mpix snímač, lepší model Pro dostal 50Mpix snímač Sony IMX890 a k tomu optickou stabilizaci.

Oppo uvedený teleobjektiv označuje jako portrétní, ale jeho využití je samozřejmě univerzální. Celkově to jsou zajímavé sestavy fotoaparátu, které mohou zákazníky zaujmout. Konkurence nabízí obvykle méně či mnohem méně. Dodejme, že ryze čínský model Pro+ má teleobjektiv s trojnásobným přiblížením a s periskopickou konstrukcí.

V případě displeje je zajímavější vyšší model Pro. Má totiž 1,5K displej, což je letos v Číně určitý standard u telefonů střední třídy, bohužel, do Evropy se takové přístroje dostávají jen výjimečně a nové Oppo je jedno uz výjimek. AMOLED displej je zahnutý do boků, má úhlopříčku 6,74 palce a maximální obnovovací frekvenci 120 Hz. Levnější novinka má AMOLED panel s úhlopříčkou 6,7 palce, také je zahnutý do boků, ale se standardním FHD+ rozlišením. Maximální obnovovací frekvence je opět 120 Hz.

Telefony se liší použitým procesorem. Základní Reno 10 má čip Mediatek Dimensity 7050, model Pro pohání čip Snapdragon 778G (čínská verze má jiný silnější čip). V syntetických testech je výkon obou čipů téměř stejný, takže v tomto směru příplatek za vyšší model nedává až tak smysl. V případě paměti však u verze Pro dostanete 12 GB, levnější model má jen 8 GB operační paměti. V případě té uživatelské jsou na tom oba přístroje stejně, mají velmi slušných 256 GB místa.

Oba modely mají všechny obvyklé funkce, mnohé pak v nejnovějších specifikacích, jako wifi 6 nebo bluetooth 5.3. Liší se kapacitou baterie. Levnější model má článek s kapacitou 5 000 mAh, dražší model Pro má kapacitu baterie 4 600 mAh. Ale zase disponuje maximálním nabíjecím výkonem 80 W, levnější model disponuje maximem 67 W. Oba přístroje se na českém trhu začaly prodávat začátkem července. Oppo Reno 10 Pro výhradně ve stříbrném provedení, levnější Oppo Reno 10 pak vedle stříbrného i v modré verzi.