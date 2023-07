Oppo stěhuje kancelář z Maďarska do Prahy. Má to svůj význam

Oppo je významný světový výrobce smartphonů. Do Evropy však vstoupil později a do Česka až v roce 2021. Navíc jeho přítomnost na českém trhu byla spíš formální, významným hráčem se Oppo nestalo. A to chce nyní značka změnit.