Prolomení tabu střední třídy. Konečně má celá řada teleobjektiv

Dnes může mít telefon střední třídy v podstatě jakoukoliv funkci špičkových modelů za mnohem vyšší ceny. Tedy jednotlivě, komplexně samozřejmě nikoliv, pak by drahé luxusní modely postrádaly smysl. Čínští výrobci se například v poslední době předhánějí v instalaci paměťové sestavy 16 GB operační a 1 TB uživatelské paměti. Tuto extrémní sestavu, kterou nemá ani jeden telefon na českém trhu, nabízejí i u docela levných modelů střední třídy.

Jiné modely zase sázejí na instalaci špičkových procesorů, jiné vábí na perfektní displeje nebo výborný hlavní snímač fotoaparátu. Jedna funkce však zatím do střední třídy pronikala spíš výjimečně, tu a tam u jednotlivých modelů. A tou funkcí je teleobjektiv. Ten je standardně vyhrazen jen drahým telefonům a leckdy i u nich chybí.

Změnu přináší nová řada Reno 10 od Oppa, která zahrnuje tři modely, a všechny mají teleobjektiv. Dva dražší dokonce s optickou stabilizací. Řada Reno patří do střední třídy, trojice modelů startuje na čínském trhu na ceně v přepočtu od 8 tisíc korun, nejlépe vybavený model pak v nejvyšší specifikaci vyjde na zhruba 13 500 korun. S ohledem na celkovou výbavu to jsou skvělé ceny, ale v Evropě by telefony stály určitě mnohem víc, jak je u čínských značek obvyklé. Je nutné přičíst příplatek 50 až 70 procent, takže v lepším případě je nutné počítat s cenami od 12 do 20 tisíc korun.

Ale ani to by nebylo s ohledem na situaci na tuzemském trhu vůbec špatné. Spíš je otázkou, jaké plány má Oppo v Evropě. Spekuluje se o všem možném, včetně odchodu značky z některých evropských trhů. A novinek pro Evropu je málo, respektive v případě českého trhu v poslední době nejsou žádné. Třeba z řady Reno se u nás (do)prodávají sedmičky, někde v Evropě jsou k mání i vybrané modely řady Reno 8. V Číně přitom byla i řada 9 a nyní přichází desítka.

Modely se jmenují Reno 10, Reno 10 Pro a Reno 10 Pro+. Základní desítka má logicky výbavu nejslabší, ale stále velmi dobrou. Vyšší dva modely se od sebe příliš neliší a ani rozdíl v cenách není velký.

Všechny tři modely mají OLED displeje s integrovanou čtečkou, vyšší dva modely s 1,5K rozlišením a displejem zahnutým do boků. Mají i špičkový maximální jas 1 400 nitů. Základní model má FHD+ plochý panel s maximálním jasem 950 nitů. Úhlopříčka u dvou lepších modelů je 6,74 palce, základní Reno 10 má 6,7palcový panel.

Každý z přístrojů má jiný procesor. Od nejlevnějšího to jsou Snapdragon 778G, Dimensity 8200 a Snapdragon 8+ gen 1, u 10 Pro a 10 Pro+ je pak k dispozici i vlastní grafický čip Marisilicon X, jehož produkci Oppo nedávno ukončilo, stejně jako celou čipovou divizi. Základní model má na výběr 8 nebo 12 GB operační paměti a 256 nebo 512 GB uživatelského místa. Vyšší modely mají vždy 16 GB operační paměti a 256 nebo 512 GB uživatelského místa.

Novinky chtějí zákazníky nalákat na fotoaparáty. Zadní má u všech sestavu: hlavní, širokoúhlý a teleobjektiv. Ale jednotlivé snímače jsou jiné. Základní Reno 10 má 64Mpix hlavní snímač, 8Mpix širokoúhlý a 32Mpix teleobjektiv. Vždy bez optické stabilizace.

To modely Pro a Pro+ mají opticky stabilizovaný hlavní snímač a ten druhý i teleobjektiv. Hlavní snímač je stejný, výrobce uvádí, že je to 50Mpix snímač od Sony. Stejný je i 8Mpix širokoúhlý, liší se však teleobjektiv. Model Pro má stejný 32Mpix teleobjektiv jako základní Reno 10, model Pro+ pak dostal 64Mpix snímač a teleobjektiv je periskopové konstrukce. V jeho případě je přiblížení trojnásobné, u levnějších modelů dvojnásobné. Vpředu mají všechny tři modely 32Mpix snímač.

Baterie jsou na dnešní dobu spíš menší s kapacitou 4 600 mAh. Rychlonabíjení podporují všechny tři modely, ale jen dražší dvojice má v balení 100W nabíječku. Další výbava je obvyklá, je v ní vše potřebné, a to v nejnovějších specifikacích (wi-fi, bluetooth).

Oppo umí velmi dobré přístroje a nová řada Reno 10 nabízí hodně za dobré ceny, a to i když budeme počítat běžný evropský příplatek. Problém je v tom, že Oppo aktuálně není v Evropě příliš aktivní, spíš je neaktivní. Takže je otázkou, kdy a jestli vůbec se tyto modely na evropský, potažmo český trh dostanou.