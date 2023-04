Čínské značky v Evropě prodávají smartphony, s kterými se v Číně nechlubí

Téměř každá čínská značka má trochu jiné portfolio pro domácí čínský trh a pro zahraničí. V zahraničí se to samozřejmě liší podle regionu. Pokud však budeme srovnávat modely nabízené v Číně a v Evropě, tak zjistíme, že mnoho jich je stejných, některé se liší označením a část jich je specifická pro každý trh. Existují i takové přístroje, které mají stejné označení, ale jinou výbavu v Číně a jinou v Evropě.

Vlastně nejméně se liší nabídka od střední třídy výše. Ani zde to není úplně stejné, až na výjimky totiž čínské značky v Evropě nenabízejí své úplně nejlepší přístroje. Důvodem je zřejmě cena, která by v Evropě byla nekonkurenceschopná. To už je taková specialita čínských výrobců. Na domácím trhu nabízejí telefony za skvělé ceny, prakticky nejdražší přístroje se v přepočtu nedostanou výrazně nad hranici 30 000 korun.