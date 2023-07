Tento véčkový mobil by byl vzpruhou trhu. Překvapí slušnou výdrží baterie

Smartphonů s ohebným displejem na trhu přibývá, byť je jejich nástup asi pomalejší, než jsme v minulosti očekávali. Ukazuje se totiž, že to není řešení pro každého – ať už z hlediska konstrukčního, nebo z hlediska cen. Ceny ovšem pomáhá obecně snižovat konkurence. A té v poslední době konečně přibývá, byť na českém trhu ne tak intenzivně jako jinde.

V kategorii véček s ohebným displejem tak na tuzemském trhu v současnosti soupeří jen telefony dvou značek. Ano, v Česku se prodává i stylový Huawei P50 Pocket, ale ten je vzhledem k absenci služeb Googlu na okraji zájmu zákazníků. Ti si kupují především Samsung Galaxy Z Flip 4, ale nově mohou uvažovat o skvělé Motorole Razr 40 Ultra nebo levnější variantě Razr 40. A to je vše. Je tak škoda, že se na českém trhu nepokouší véčkem s ohebným displejem prorazit některá z ambiciózních čínských značek, které už takové modely mají. Nabízí je třeba Vivo (X Flip) nebo Oppo v podobě jeho modelu Find N2 Flip.

Právě Find N2 Flip jsme měli možnost v redakci krátce vyzkoušet. A byť to nestačilo na plnohodnotný redakční test, můžeme se s vámi podělit o dojmy z tohoto přístroje, který se dá pořídit třeba u sousedů na Slovensku, a to za částku něco lehce přes 26 000 korun (1 099 eur). To je v podstatě plně konkurenceschopná částka, která je nižší, než oficiální cena nového špičkového razru (byť v předprodejích i ten vychází výhodněji). Konkurenční samsung je sice levnější, ovšem brzy jej čeká generační obměna.

Oppo se řadí mezi tyto telefony i z hlediska své životnosti na trhu: doma v Číně ho značka představila koncem loňského roku. Oppo Find N2 Flip tak sice nemá tolik lákavý vnější displej jako nový razr, ale pořád je tento displej daleko lepší než u samsungu.

Úhlopříčka vnějšího displeje je 3,26 palce. Je postaven na výšku, což nemusí být vždy ideální z hlediska čitelnosti některých informací, na druhou stranu třeba při procházení položek menu a listování obsahem je to trochu intuitivnější orientace než provedení na šířku. To proto, že i klasické prostředí v telefonu je orientováno na výšku.

Je ovšem škoda, že při tak velkém displeji stále platí u vnějšího displeje oppa omezení v jeho používání: uživatel se musí spokojit s widgety některých aplikací, do klasického menu se nedostane. Aplikace, které mají widgety, tu lze spustit, ale navigace v nich je trochu omezená. Potenciál velkého vnějšího displeje tak zůstává trochu nevyužit. Na druhou stranu třeba pro focení selfie snímků je tento displej parádní.

Když už jsme u focení, tady má Oppo Find N2 Flip možná trochu kontroverzní výbavu. Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 megapixelů a běžně vytváří snímky s rozlišením 12,5 megapixelu. Tento foťák je povedený a byť asi nemíří za titulem nejlepšího fotomobilu, tak možná by to mohl být nejlepší hlavní fotoaparát ve véčkovém smartphonu. V jasném světle a scénách s velkými kontrasty trochu HDR funkce snímky „žehlí“ a nevypadají tak plasticky, ale třeba noční snímky dovedou svou kvalitou příjemně překvapit.

Jenže podstatně horší je situace u širokoúhlého foťáku. Tady už rozlišení 8 megapixelů napovídá, že tento foťák nebyl prioritou, naopak se Oppo očividně snažilo někde ušetřit. Za dobrého světla jsou snímky ještě vcelku fajn, jen jim chybí detaily, v horším světle ovšem rychle nastupuje šum a noční fotografie jsou v podstatě k ničemu. Velmi těžko se takto pořizují ostré noční snímky.

Rozsah záběru fotoaparátu v interiéru. Přiblížení ve spodní řadě je pouze digitální

K tomu by mohla pomoci samotná ohebná konstrukce telefonu, z její podstaty lze totiž Find N2 Flip použít jako stativ pro svůj vlastní foťák. Jenže to má trošku háček: kloub drží otevřený jen v polohách asi od 45 do 110 stupňů, což je méně než u konkurence, navíc kloub celkově nepůsobí tak pevným dojmem jako u jiných obdobných telefonů. Takže funkce stativu je trochu omezená a třeba fotografování noční architektury si užijete víc s jiným podobným přístrojem.

Rozsah záběru fotoaparátu ve dne. Přiblížení ve spodní řadě je opět jen digitální

Na druhou stranu kloub Find N2 Flip má i své výhody. Sice je tu pořád viditelná rýha, ale ta není tak hluboká jako u Samsungu Z Flip 4, především je méně cítit při přejetí prstem. Používání displeje je tak o něco příjemnější. Hlavní displej je celkově kvalitní, má úhlopříčku 6,8 palce a spíše jen průměrnou čitelnost na přímém slunci.

Telefon pohání systém Android 13 s vlastní nadstavbou ColorOS, uvnitř tepe čipset MediaTek Dimensity 9000+, což je další ústupek z hlediska nákladů pro Oppo. Ale vlastně ne ústupek pro uživatele, telefon funguje hezky plynule a bezproblémově, vyladění je povedené.

Noční fotografie a makro snímek

Co pak potěší, je výdrž baterie. Oppo Find N2 Flip je možná prvním kompaktním véčkovým smartphonem, u kterého je možné se dostat na dva dny výdrže na jedno nabití. Baterie tu má totiž solidní kapacitu 4 300 mAh, což je oproti konkurenci už docela slušný náskok. Ony dva dny používání sice chtějí spíš střídmější přístup, ale možné jsou, zatímco u samsungu (a asi i motoroly) jsou spíše v říši teoretických hodnot.

Oppo Find N2 Flip by tedy i za cenu okolo 26 000 korun bylo zajímavým zpestřením na trhu. Tedy alespoň oficiální cestou, najde se samozřejmě i pár neoficiálních dovozců, kteří telefon v Česku za obdobnou částku nabízejí. V případě jeho koupě se pak nemusíte obávat, že by přístroj neměl evropský software: Find N2 Flip je plně lokalizovaný kousek a systém lze bez problémů nastavit i do českého jazyka.