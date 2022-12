Budou smartphony celoskleněné? Oppo ukázalo, jak by to vypadalo

Nedávná výroční konference společnosti Oppo proběhla globálně jen online, doma v Číně však firma přivítala pozvané hosty i na akci, kde byly novinky vystavené. Hlavní pozornost směřovala k dvojici skládaček, tedy telefonů s ohebným displejem. Vedle druhé generace modelu Find N to bylo i véčko N2 Flip. Oba telefony by se měly dostat i na evropské trhy.

V rámci tradičních inovačních novinek Oppo ukázalo nové chytré brýle, zdravotní pomůcku na sledování životních funkcí a také vlastní procesor pro Bluetooth. Všechny jsme vám je představili v tomto článku, zároveň je však málo pravděpodobné, že – až na procesor – se s nimi setkáme v Evropě. Procesor by měl být součástí hardwaru příštích modelů značky.

Tím by mohla být řada Find X6, jejíž premiéra se očekává v únoru či březnu příštího roku. A právě model X6 Pro by mohl být tím přístrojem, který Oppo ukázalo živě v Číně v rámci výroční konference Inno Day 2022. Aspoň o tom spekulují zahraniční zdroje. Neobvyklý celosklěněný telefon byl podle návštěvníků umístěný mimo hlavní expozici a nebyl nijak označený ani u něj nebyl žádný vysvětlující popisek s výjimkou hesla „The future is fluid“ na krabici a nadpisu expozice Integrated Glass Concept.

Tajemný přístroj nemá žádný kovový rámeček, sklo ho obepíná dokola. I vypínací tlačítko je skleněné, další jsou zřejmě senzorová. Dole je pak USB-C konektor. Skleněné tělo narušuje jen mohutný modul fotoaparátu. Povrchová úprava připomíná tekutý kov a celek vypadá parádně. I když v praxi to si bude křehké zboží a i přes tvrzené sklo si nedovedeme představit přežití krytu při pádu na hranu.

Jelikož to je designový koncept, tak o výbavě není známo vůbec nic. Zpředu však chybí otvor v displeji na fotoaparát, takže výrobce počítá s kamerou pod displejem. V tomto směru má Oppo k dispozici už druhou generaci vlastního řešení. V rámci prezentace Oppo vystavilo i atraktivní příslušenství ve stejném designu. Vše si můžete prohlédnout na videu.