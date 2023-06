Rýsuje se nový hegemon mezi čínskými značkami. Není to překvapení

Situace na globálním trhu není pro segment smartphonů zrovna růžová. V podstatě se trh propadl na úroveň roku 2013. Prodeje klesají po celém světě a tak plno výrobců muselo přehodnotit své strategie. V Evropě to je vidět na výrazně osekané aktivitě například u značek Oppo nebo Realme, které obě patří pod koncern BBK Electronics.

Podle Strategy Analytics za poslední rok rostly jen dvě značky: HMD (telefony Nokia) a Honor. Ta druhá pak výrazně, na trzích mimo domovskou Čínu prodal Honor čtyřnásobek přístrojů, což je impozantní číslo. Přestože je nutné zmínit, že je stále na začátku své mise a rostl s poměrně nízké základny.

Honor sice není žádná mladá značka, založena byla v roce 2013, jenže do roku 2020 patřil pod Huawei jako levnější alternativa k hlavní značce. Pak však na koncern Huawei dopadly americké sankce, které se samozřejmě týkaly i Honoru. Proto se na podzim roku 2020 Huawei rozhodl Honor prodat konsorciu čínských distributorů a vládě regionu Šen-Čen.

Honor tak začínal od nuly, respektive jeho moderní začátky byly stále spjaté s do té doby maximální provázaností s mateřským Huaweiem. První model nabízený v Evropě po osamostatnění, tedy Honor 50, byl v podstatě dvojčetem tehdejšího Huaweie Nova 9. A určité DNA Huaweie je patrné u produktů Honoru dodnes. I když už jen v minimální míře.

Výše uvedený Honor 50 přišel na trh zhruba rok po osamostatnění značky. Začátky prostě byly pro Honor komplikované, a reálně tak značka na trzích mimo Čínu nepůsobí ani dva roky. Ale zjevně se jí daří, protože v porovnání letošního prvního kvartálu a loňského prvního kvartálu si tato značka v Evropě podle Counterpoint Research polepšila o 400 procent, v zemích Středního východu o 500 procent a v zemích Latinské Ameriky dokonce o 700 procent.

Honor samozřejmě těží z toho, že to není nová neznámá značka. Zákazníci ji znají a zhruba vědí, co od ní mohou očekávat. Honor se navíc, alespoň zatím, nepouštěl do nějakých cenových válek, jeho modely se rozhodně cenově nepodbízí jako některá jiná čínská konkurence.

V rámci Evropy značka sází na tři modelové řady. Špičkové přístroje řady Magic, telefony střední třídy s číselným označením a modely low-endové kategorie a nižší střední třídy řady X. V prvním čtvrtletí loňského roku 95 % prodejů zajistila číselná řada, letos v prvním čtvrtletí to už bylo jen 49 %, 23 % prodejů patřilo modelům Magic a 28 % modelům řady X.

V jednotlivých kategoriích jsou premianty modely Honor Magic 4 Pro, Honor 70 a Honor X8. Což není žádné velké překvapení, portfolio značky je zatím poměrně řídké. Navíc třeba v případě řady Honor 70 se v Evropě prodává prakticky jen základní model a varianta Lite, v Číně byly k dispozici další dvě verze.

Dalším rozdílem oproti domácímu čínskému trhu je vynechávání jedné modelové řady. V číselné řadě Honor představil modely řad 50 a 70. V Číně to vedle nich byly i řady 60 a 80. Nyní výrobce doma v Číně představil novou řadu 90, která by se měla v Evropě prodávat, ale na premiéru si ještě budeme muset počkat. Zřejmě do července.

Honor má už i skládací model Vs, u kterého avizoval, že ho bude prodávat i v Evropě. Ale zatím se tak nestalo. V každém případě Couterpoint Research uvádí, že ač je segment skládacích telefonů zatím malý, tak se předpokládá jeho růst a v roce 2027 by mohl představovat šest procent celého trhu se smartphony. Konkrétně by se mohlo prodat až 90 milionů skládacích telefonů v roce 2027. Tři čtvrtiny z tohoto počtu by se mělo prodat mimo Čínu.