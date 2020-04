Velký návrat mezi úplnou špičku. Nové motoroly jsou sexy s extra výbavou

Podle slov představitelů Motoroly se americké značce v rukou čínského Lenova v poslední době docela daří. A tak se zdá, že si firma po letech opět začíná troufat i na trochu větší sousta, než na telefony střední a nižší třídy, kterým se věnovala v uplynulých letech. V závěru loňského roku firma představila model Razr, který fascinuje designem a ohebným displejem, hardware je však vcelku průměrný (v Česku se začne prodávat výhradně u O2).

Teď se však legendární značka vrací i na pole špičkových smartphonů s maximální hardwarovou i softwarovou výbavou. Překvapivá novinka Motorola Edge+ (úniků bylo minimum) se postaví špičkovým smartphonům, jako jsou modely Samsung Galaxy S20, Huawei P40, Honor 30, Oppo Find X2, OnePlus 8, Xiaomi Mi 10 a další nadupané a drahé přístroje.

Tomu bude odpovídat i cena novinky, která je stanovena na 1 199 eur, v přepočtu tedy něco přes 32 000 korun. Existovat ovšem bude i dostupnější varianta Edge, která s přijatelnými ústupky vyjde na polovinu (599 eur).

Zahnutí a skoro čistý Android

Jméno Edge nebylo pro nové modely zvoleno náhodou. V obou případech totiž zákazník dostane smartphone se zahnutým OLED displejem, který je do boků přetažený výrazněji, než je obvyklé. Obdobně to má například Huawei Mate 30 Pro. Část displeje na bocích půjde využít i v rámci ovládání telefonu, koho by to ale otravovalo, tomu Motorola umožní speciální funkce vypnout a boky pak na dotyk reagovat nebudou.

Jinak ale půjde na boční části například tahem ovládat notifikační lištu, vstupovat do menu s aplikacemi či vyvolávat různé zkratky. Ve hrách může tato část sloužit coby separátní ovládací prvek, třeba pro směr vlevo a vpravo pro zatáčení v závodních hrách.

Motorola Edge+

Novinky dostanou nové uživatelské prostředí My UX, které maximálně zachovává čistotu běžného Androidu 10. Uživateli ale dává možnost například měnit tvar ikon, barvu akcentů a styl písma, což je věc, která je v Androidu 10 vestavěna, ale většině uživatelů zůstává skryta. Dále pak připraví Motorola ony vlastní úpravy v ovládání, jinak mají být zásahy do systému minimální. To by mělo zaručit i vcelku rychlé aktualizace na novou verzi systému: Motorola nic neslibuje, ale updaty budou a to prý po obvyklou dobu životního cyklu takového smartphonu u uživatelů (což budou zhruba dva roky).

Atraktivní vzhled i výbava

Design obou modelů určuje právě onen zahnutý displej s úhlopříčkou 6,7 palce a poměrem stran 21:9 (a tradičním FullHD+ rozlišením). Rámečky jsou minimální, byť v horní a spodní části nedosáhla Motorola úplné symetrie. V levém horním rohu displeje je vždy jen drobný průstřel pro selfie kameru.

V oblasti hlavního fotoaparátu pak začínají podstatnější rozdíly mezi oběma modely. Vždy tu bude trojitá sestava snímačů – špičkový typ Edge+ se chlubí hlavním fotoaparátem s rozlišením 108 megapixelů, který díky spojování pixelů v běžném režimu umí fotit snímky s 27megapixelovým rozlišením, ale lze využít i plné rozlišení. Nechybí optická stabilizace obrazu, pokročilou stabilizaci slibuje Motorola i při natáčení videa. Teleobjektiv nabízí trojnásobný zoom a třetí do party je šestnáctimegapixelový širokoúhlý snímač, který zároveň slouží k pořizování makro snímků. Zoom i makro-široký objektiv má i levnější typ Edge, jeho hlavní foťák ovšem dostane nižší rozlišení 64 megapixelů.

Motorola Edge

Rozdíly se pak prohlubují s dalším hardwarem uvnitř telefonů. Základem výbavy špičkového modelu Edge+ je procesor Snapdragon 865 s podporou 5G sítí, model Edge má slabší Snapdragon 765, ale podpora 5G mu nechybí. Rozdílem je to, že dražší typ podporuje i takzvané mmWave pásmo, což nás ale v Evropě zatím trápit nemusí, využíváno tu zatím není. Díky tomuto pásmu ale tam, kde je využíváno, slibuje Motorola Edge+ v praxi přenosové rychlosti i přes 4 Gbit/s, což je aktuální rekord. Frekvence pod 6 GHz podporují oba modely a podpora 5G by tedy měla být skutečně univerzální.

Oba stroje se chlubí špičkovými stereo reproduktory vyladěnými ve spolupráci se společností Waves Audio. Minimálně u typu Edge+ by mělo jít o nejhlasitější reproduktory v mobilu vůbec, přitom díky vyladění by měl být zvuk zároveň kvalitní. Přístroje dostaly solidně veliké baterie: Edge+ má akumulátor s kapacitou 5 000 mAh, Edge pak 4 500 mAh. Dražší model podporuje bezdrátové dobíjení (a i reverzní možnost).

Vítané zpestření

Novinky se objeví v prodeji v průběhu května, každá ve dvou barevných provedeních: Edge+ v šedomodré Thunder Grey a vínové Smoky Sangria, Edge v nezvyklé fialové Midnight Magenta a černé Solar Black.

I když nové špičkové Motoroly nejsou žádné revoluční smartphony, své přednosti rozhodně mají (stejně jako i některé nedostatky – třeba vůči konkurenci trochu pomalejší „rychlé“ dobíjení – maximum je 17 W) a jejich atraktivní design z nich dělá velmi zajímavou alternativu k dnes dominujícímu Samsungu a čínským značkám. Bude to vítané zpestření poté, co HTC vyklidilo pozice a LG a Sony se příliš nedaří.

Motorola byla ve špičkovém segmentu naposledy aktivní v roce 2017 s modelem Z2 Force, následné typy řady Z už pak ve své době na absolutní vrchol nemířily a sloužily jen jako nosič pro modulární systém Moto Mods (typy řady Z mají shodný tvar, aby šly moduly nasadit). Zatím poslední příspěvek Motorola Z4 z loňského května je čistým modelem střední třídy.

Stejně jako jsme zvědavi na praktické zkušenosti s novými modely Edge, jsme také zvědavi, co bude uvedení nové vlajkové řady znamenat právě pro řadu Z a moduly Moto Mods. Jakkoli je to originální systém, nejspíš to žádný fenomenální úspěch není. Na druhou stranu by Motorola s novinkami Edge, ohebným typem Razr a třeba novým modelem řady Z ve vyšší střední třídě měla pro uživatele v podstatě nejširší nabídku různých koncepcí výkonných telefonů.