Konec modulárních smartphonů v nedohlednu. Tento bude nejnovější

Moto Z4 Play není úplnou neznámou, první neoficiální rendery se totiž objevily už začátkem letošního roku. Víme tedy, že telefon má mít 6,22palcový displej typu Super AMOLED s rozlišením Full HD+ (1 080 × 2 340 pixelů), což znamená poměr stran 19,5:9 a jemnost zobrazení 414 PPI.

Displej se roztahuje po téměř celé čelní ploše přesně tak, jak velí současné trendy. Výřez je skutečně minimální a ukrývá čelní fotoaparát, který by měl disponovat 16MPix snímačem.

Snímač otisků v displeji i rychlý procesor

Na dostupných snímcích není nikde patrný konvenční snímač otisků prstů, což nahrává domněnce, že by senzor mohl být ukryt přímo v displeji. Připomeňme, že předchozí generace měla snímač umístěný na boku, Z2 Play pak klasicky pod displejem.

Telefon by měl být vybaven výkonnou čipovou sadou Snapdragon 675 od Qualcommu, což by vůči verzi 636 z předchozí generace znamenalo opravdu pořádný upgrade. Zatímco Snapdragon 636 v testu AnTuTu dosahuje na hodnoty okolo 100 tisíc, model 675 by si mohl sáhnout až ke 175 tisícům.

Co se týče pamětí, základní variantu se 4 GB operační paměti a 64GB úložištěm má doplnit 6/128GB modifikace. Telefon poběží na Androidu 9.0 Pie.

Jedna čočka s mocným snímačem

Moto Z3 Play sleduje trendy a má modernější výbavu Motorola Moto Z3 Play

Z renderu vyplývá, že na hlavní fotoaparát bude tentokrát jednooký, trojka přitom měla dvojitou optiku (12 + 5MPix snímače).

Absenci druhé čočky má vyvážit snímač s rozlišením 48 megapixelů a podle serveru 91mobiles má jít o tentýž senzor, který byl použit u dvojice Huawei Nova 4 a Honor View 20, tedy S5KGM1SP od Q Technology, jen s tím rozdílem, že zmíněné duo má dvojité fotoaparáty.

Připomeňme, že 48megapixelovým fotoaparátem nedávno šokoval i Redmi Note 7 od Xiaomi (více v článku: Neuvěřitelné. Xiaomi má fotomobil se 48 megapixely pod tři a půl tisíce).

Vzhledem k tomu, že Moto Z Play míří do podstatně vyšší cenové kategorie než Xiaomi (pod 10 tisíc stát určitě nebude), máme od jejích fotografických schopností poměrně velká očekávaní.



Vrátí se skvělá výdrž na jedno nabití?

Z4 Play by mohla mít i slušnou výdrž baterie. Její kapacita má totiž dosáhnout slušných 3 600 mAh, což by byl vůči předchozí generaci s 3 000mAh článkem pokrok. První Z Play byla s 3 510mAh akumulátorem a úsporným čipem Snapdragon 625 vyhlášeným držákem, následující dvě edice však byly z hlediska výdrže jen průměrné. Čtyřka by tak mohla na zašlou slávu původního modelu navázat.

Jisté je, že rozhodně nezmizí modularita, kterou je řada Moto Z roky proslulá. Výrobce u stávajících generací nabízí hned několik modulů, které se jednoduše magneticky přichytí na záda a rázem telefon umí třeba lépe fotit, nahradí projektor a přídavná baterie zase výrazně zvýší výdrž.

Jak již bylo naznačeno, na Moto Z4 Play si pravděpodobně ještě několik měsíců počkáme. Předchozí dvě generace totiž byly představeny v červnu a výrobce si jistě svůj obvyklý roční cyklus výrazně nezkrátí. Na barcelonském MWC tak tento zajímavý smartphone určitě neuvidíme.