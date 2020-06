Budete ji milovat, nebo nenávidět. Test krásné Motoroly Edge+

Motorola Edge+ je smartphone, který hraje na city. Stačí se podívat na design, který se opravdu povedl a řadí Edge+ neomylně do třídy prémiových špičkových smartphonů. Citovou záležitostí možná bude pro mnohé zájemce o Edge+ i fakt, že tento model značí návrat tradiční značky, která v minulosti vyráběla revoluční telefony, na pole těch nejvyspělejších smartphonů.

Co na tom, že Motorola už není tradiční americká firma, ale patří čínskému Lenovu. Zástupci značky však trvají na tom, že její produkty jsou vyvíjeny „doma“ v USA. Ve výsledku je to jedno, Edge+ je prostě skutečně nadupaný smartphone, který má na to potrápit ty nejlepší na trhu. I když je tu několik zádrhelů, které občas dovedou radost překazit. Ale také několik detailů, které skutečně potěší.

V Česku nás nakonec může těšit i cenová politika. Ta je u Edge+ globálně trochu zvláštní, ale v Česku si nemáme nač stěžovat. Situace je taková: doma v USA zatím Motorola smartphone nabízí jen u operátora Verizon a plná cena telefonu je tisíc dolarů (23 500 korun bez daně), což je částka na úrovni odpovídajících tamních konkurentů, jako jsou třeba Samsung Galaxy S20+, iPhone 11 Pro Max a Google Pixel 4 XL.

Jenže v Evropě je cena stanovena na brutálních 1 200 eur, v přepočtu podle původní oficiálně zveřejněné ceny 33 000 korun. A to je teritorium, ve kterém se tu pohybuje Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Sony Xperia 1 II nebo u nás oproti americkým cenám tradičně nadsazené iPhony (konkrétně taky 11 Pro Max). Naštěstí se však podařilo místnímu zastoupení (operuje ze Slovenska) právě pro český trh dohodnout lákavější cenu: 27 990 korun. Sleva pět tisíc hned takto na začátku je rozhodně zajímavá a dostává Edge+ do společnosti smartphonů, kterým skutečně může konkurovat.

Proti kterým tedy míří?

Motorola Edge+ patří ke špičkovým smartphonům, ale nikoli k těm, které jdou do extrému. Jejím soupeřem tak opravdu není Samsung Galaxy S20 Ultra 5G a Huawei P40 Pro+ s extrémním zoomem foťáku nebo Sony Xperia 1 II se 4K displejem. Edge+ se chce postavit strojům, které stojí o stupínek níže a dělají sem tam nějaké ty kompromisy, i tak však patří ke špičce. K takovým patří zmíněný Samsung Galaxy S20+, nové OnePlus 8 a 8 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, Google Pixel 4 XL a další.

Plusy a minusy Proč koupit? parádní design

skvělé zpracování

schopný fotoaparát

výborná výdrž baterie

skvělé vyladění a výkon

Proč nekoupit? zvláštní chování foťáku, hlavně u zoomu

zahnutý displej není pro každého

chybí odemykání obličejem

„svéhlavý“ always-on displej Kdy? V prodeji Za kolik? 27 990 Kč

Hranice je někdy tenká, ale přiznejme si to: Motorola Edge+ nemá ambici být revolučním smartphonem. Zato chce být příslušníkem špičky, který má co nabídnout. A v praxi se jí to daří.

A co nabízí?

Asi se budeme trochu opakovat, ale na první pohled je jasné, že Motorola Edge+ vsadila na zatraceně sexy design. Své designové pojetí má i v názvu, podobně, jako kdysi první samsungy s displejem zahnutým přes hranu. Tady je zahnutí výraznější, displej skutečně přechází do boků a tento efekt je jeden ze zásadních prvků designu. Z u nás dostupných smartphonů nabízí něco podobného jen Huawei Mate 30 Pro, který však nemá služby Googlu a jeho displej má v horní části výrazný a pro někoho dost rušivý displej.

To Motorola Edge+ vsadila na drobný průstřel v levém horním rohu. Design je tak téměř ideálně symetrický, rámečky nad a pod displejem jsou téměř totožné (i když ne zcela – ale oku už to nevadí). Na zadní straně narušuje symetrii fotoaparát, který je posunut do levého horního rohu a jeho sestava vystupuje nad povrch docela výrazně, na druhou stranu chválíme Motorolu za to, že si zvolila vlastní uspořádání foťáku a nezvolila dnes tak „trendy“ řešení v černém čtverci.

Kovový rám je pevný, na bocích až neuvěřitelně tenký a v horní a spodní části zase originálně tvarovaný. Na pravém boku v něm najdeme precizně provedená ovládací tlačítka: vypínací a ta pro regulaci hlasitosti.

Celkově jsou design a zpracování opravdu luxusní a v ruce působí Motorola Edge+ vynikajícím dojmem. Působí bytelně (hmotnost 203 gramy je znát), zároveň však ne obhrouble, ale spíš subtilně a elegantně. To může být pro někoho překvapivé, protože tloušťka smartphonu je nadstandardní: 9,6 mm. Ale zahnutí displeje tloušťku krásně maskuje a ani v ruce to nevadí. Je to i díky tomu, že je Edge+ docela štíhlá, se šířkou 71,4 mm patří na šířku k těm drobnějším z mobilů se 6,7palcovým displejem. Na výšku je protáhlá na 161,1 mm.

Ten displej se asi snadno rozbije, ne snad?

To je úděl téměř všech moderních smartphonů, displej je jasně nejzranitelnější částí telefonů. Pravda, ty zahnuté mohou trpět víc, Motorola k tomu přistupuje zodpovědně a v balení s telefonem na uživatele čeká silikonové pouzdro, které pomůže telefon trochu ochránit. To má nezvyklé provedení, kdy nekryje boční tlačítka, takže si může uživatel stále vychutnat jejich precizní stisk.

Znamená to, že kryt na těle sedí trochu nezvykle, zdánlivě „plandá“, ale během používání jsme s jeho pasováním neměli žádné potíže. Kryt má navíc i další chytrý detail: ve spodní části je v něm vedle výřezu na nabíjecí USB-C konektor a hlasitý reproduktor také výřez pro slot na SIM a microSD kartu. Při výměně karty tak není třeba kryt sundavat, což snižuje pravděpodobnost, že telefon přijde k úhoně právě při této operaci.

Je zahnutý displej k něčemu?

Výrazné zahnutí do boků je tu především kvůli designovému efektu. Někomu se to bude líbit, někomu ne, toho nejspíš Edge+ neosloví. Motorola připravila i pár způsobů, jak zahnutí využít nebo s ním pracovat. Asi nejvíc se nám líbí funkce nazvaná česky Okrajová světla, kdy se boky displeje rozsvítí bílým proužkem oznamujícím příchod notifikace. Pravda, konkurence umí i barevné světelné efekty, ale tady to vypadá elegantně a jednoduše skvěle, upoutá pozornost a přitom není z telefonu pouťová atrakce.

Na boku displeje lze také zobrazit průhledný prvek, pomocí kterého lze vyvolávat některé akce a funkce: potažením prstu po něm lze stáhnout nebo zase „uklidit“ notifikační lištu, přejetím směrem dovnitř otevřít box se šesti oblíbenými aplikacemi. A poklepáním lze zobrazení změnit tak, aby aplikace na displeji „nepřetékala“ do boků displeje. To se hodí zejména pro čtení textů, u kterých je přetékání trochu nepříjemné. Tuto změnu nelze provést třeba v nastavení a dalších systémových aplikacích, na druhou stranu tam, kde to jde, si telefon volbu pamatuje a lze ji mít v každé aplikaci zapnutu či vypnutu individuálně.

Motorola umožňuje využít okraje také k ovládání některých her, i to je zajímavá možnost. Nejdůležitější na tom všem je, že tyto vychytávky telefon uživateli nijak nenutí, takže kdo nechce, ten se nemusí učit s nimi pracovat. Nám však přišly užitečné.

A jinak, jaký je ten displej?

Opravdu parádní a to i když konkurence v mnohém umí víc. Je to samozřejmě AMOLED panel se zářivými barvami a velmi dobrou čitelností na přímém slunci. Pro někoho může být zklamáním, že rozlišení je „jen“ 2 340 x 1 080 pixelů, ale upřímně, podle nás to stačí i mezi těmi nej smartphony a zajímavější je vyšší obnovovací frekvence. Displej Edge+ se překresluje s frekvencí 90 Hz namísto obvyklých 60. Ano, konkurence umí i 120 Hz, ale už 90 je obrovským přínosem pro plynulost překreslování a vypadá to skvěle, navíc je to podle všeho i dobrý kompromis z hlediska výdrže baterie. Tady tedy vsadila Motorola na praktičnost namísto superlativů a podle nás se to vyplatilo.

Výdrž baterie je jaká?

I ta je vynikající. Větší tloušťka telefonu tu není jen tak pro nic za nic. Do Edge+ se díky ní vešla baterie s kapacitou 5 000 mAh a výtečně vyladění telefonu mu dává opravdu skvělý potenciál. Ano, samozřejmě lze stále telefon vybít během jednoho dne, ale my jsme neměli problém i při intenzivním provozu docílit dvou dnů výdrže na jedno nabití. Velký kontrast jsme zaznamenali při spotřebě se spuštěným fotoaparátem, který dovede u některých konkurentů baterii vysávat raketovým tempem, tady se spotřeba dramaticky nezvedá.

Trochu za dnešními možnostmi je rychlé dobíjení, která disponuje výkonem „pouze“ 18 W, na to je tedy třeba pamatovat. Nechybí bezdrátové dobíjení (15 W) a také možnost bezdrátově dobíjet jiná zařízení (5 W), i to je fajn.

Co ještě se vám líbí?

Velmi dobře hrají hlasité stereo reproduktory telefonu, i to musíme uznat. Nechybí ani 3,5mm jack. Líbí se nám vyladěný a prakticky čistý Android. Motorola sáhla k úpravám v systému jen formou vlastní aplikace Moto, ve které se nastavuje i chování onoho zahnutého displeje a kde si uživatel může vybrat motivy ve formě barvy podkladu ikon, tvaru ikon a dalších drobných detailů.

Nejde přitom o žádné zásahy do systému, čistý Android 10 tuto možnost kdesi uvnitř má, jen ji výrobci většinou nevyužívají a telefonům dávají vlastní grafickou nadstavbu. Motorola této možnosti přizpůsobení říká My UX. Mimochodem, Edge+ dostane dvě aktualizace na novou generaci Androidu, tedy v budoucnu i Android 12.

Systém je skvěle vyladěný a Edge+ patří nejen papírově k nejvýkonnějším smartphonům na trhu. Kombinace Snapdragonu 865, 12 GB RAM a 90Hz displeje přináší úžasnou plynulost za všech okolností a k tomu brutální výkon v benchmarcích: v AnTuTu jsme naměřili 586 345 bodů, což je s výraznou převahou nejvíc ze všech smartphonů, co nám zatím redakcí prošly. Telefon je také kompletně připraven na všechny 5G frekvence.

A něco, co se vám nelíbí?

Jde o drobnosti, ale drobnosti, které vlastně dovedou opravdu hodně zkazit náladu. I proto ten titulek o tom, že Edge+ budete milovat, nebo nenávidět. Někoho bude štvát už samotný zahnutý displej, ale jsou tu i další pihy na kráse. U našeho testovacího kusu nás podle představ neposlouchala čtečka otisků prstů, přestože ji v zahraničních recenzích chválí. Drobná aktualizace v průběhu testu na chování nic nezměnila, doufejme, že si s tím Motorola poradí. Na náš vkus je čtečka také trochu nízko, s tím nic výrobce nenadělá.

Pro mnohé bude zásadní chybou absence odemykání obličejem. Proč tu tato možnost není, není jasné, možná Motorola zastává podobnou filosofii jako Google třeba u staršího Pixelu 3: tedy, že to není bezpečné. Ale my bychom byli rádi, kdyby dal výrobce uživateli volbu a odemykání obličejem u telefonu za necelých 30 tisíc nechybělo.

Zrovna tak nás štve funkce, kterou bychom běžně nazvali always-on displej. Jenže u Motoroly to žádný always-on displej není, hodiny a notifikace se na displeji nezobrazují permanentně, jako u konkurence, ale jen ve chvíli, kdy uživatel zobrazení vyvolá: klepnutím na displej, bočním tlačítkem, mávnutím rukou či zvednutím telefonu.

Ano, mnohdy to stačí, ale když zrovna telefon leží na stole dva metry od vás a vy se nemůžete takto z dálky mrknout, kolik je hodin, působí to trochu zvláštně. Opět je fajn snaha primárně šetřit baterii i displej, ale zase bychom ocenili, kdyby Motorola dala uživateli volbu. Obzvlášť, když notifikace na tomto displeji jsou skvěle akční: stiskem notifikace se přes horní část displeje zobrazí detail notifikace, třeba text e-mailu, a pod ním možnosti, jak s ním naložit (to podle aplikace – u mailu třeba smazat, tweet můžete olajkovat, a tak podobně). To je paráda.

Nejvíc kroutíme hlavou nad chováním fotoaparátu, který má být a v mnohém skutečně je předností Edge+.

Co je s fotoaparátem?

Předně, i foťák míří na špičku a i když test DxO Mark odhalil, že je spíš na úrovni loňských top modelů než aktuálních vlajkových lodí, má obrovský potenciál a v mnohém je skutečně skvělý. Hardware je parádní, hlavní čip s rozlišením 108 megapixelů a optika se světelností f/1.8 dávají jasně najevo svůj potenciál, širokoúhlý snímač se šestnácti megapixely a schopností ostřit už od pár centimetrů (pro skvělé makro snímky) jsou také úchvatné. Za dnešní špičkou trochu zaostává osmimegapixelový teleobjektiv s „pouze“ trojnásobným zoomem – není to totiž žádná periskopická sestava. Ale i to by stačilo.

Jenže je tu pár „ale“. Tím hlavním je nepochopitelná tvrdohlavost foťáku co se rozlišení týče. Hlavní snímač v rámci takzvaného pixel-binningu vytváří snímky s rozlišením 27 megapixelů, volitelně lze použít plné rozlišení 108 megapixelů. Tady je vše v pořádku, 27megapixelové snímky vypadají většinou lépe, díky binningu a HDR zvládá telefon skvěle kontrasty. Plné rozlišení se hodí třeba pro budoucí výřezy nebo některé konkrétní detaily, a to za cenu například ztráty kresby na obloze u krajiny. Tady tleskáme, to se Motorole povedlo.

Široký záběr, normální a zoom, v druhém řádku makro snímek a ukázka kontrastů při širokém a běžném záběru

Jenže s rozlišením 27 megapixelů fotí i oba „vedlejší“ fotoaparáty, jejichž snímače mají fyzicky mnohem menší rozlišení. U širokoúhlého nezvládne upscaling nadělat tolik neplechy, takže snímky vypadají dobře, ale stejně nevidíme pro tuto zhůvěřilost důvod. Nejhorší je situace u zoomu. Osmimegapixelové snímky s trojnásobným přiblížením vypadají ve 27 megapixelech jednoduše strašně, tedy, pokud zrovna nejste příznivci impresionistické malby. A to platí v případě, že se vám podaří pořídit snímek s trojnásobným zoomem.

Ukázka noční fotografie: širokoúhlý záběr neumí noční režim, ukázka běžného záběru bez a s nočním režimem a ukázka blesku

Z nějakého důvodu nám totiž telefon namísto trojnásobného přiblížení pořizoval snímky se zhruba šestinásobným přiblížením, tedy ještě s výřezem z těch osmi megapixelů – toto pak zvětšené na 27 megapixelů je jednoduše tragédie. Zoom je tak absolutně nepoužitelný. Jde určitě o nějakou softwarovou chybu, protože občas se nám podařilo telefon nějakou záhadou „donutit“ pořídit snímky s trojnásobným zoomem.

Většinou při nějakém „čerstvém“ startu foťáku, první jeden nebo dva snímky, pak už zase následovala šestinásobná mazanice. Nepomohlo ani zoomování gestem prsty, namísto ťukání na přepínač zoomu. Doufejme, že náprava přijde brzy, včetně vynechání onoho zbytečného upscalingu.

Rozsah fotoaparátu: široký záběr, normální záběr a zoom: trojnásobný a pak s „šestinásobnou“ chybou

Foťák si kritiku zaslouží i za své uživatelské prostředí. Kdo chce využívat zoomu (ale vlastně tu není důvod), vlastně nemůže fotoaparát ovládat jednou rukou: zatímco spoušť a ovládání fotografických režimů jsou klasicky vpravo, ovládání zoomu je nepochopitelně u levé části displeje. Radost mohou mít leváci, když telefon přetočí a budou ho držet v levé ruce, jako zázrakem najednou bude spoušť i ovládání zoomu u stejného okraje displeje.

Jinak musíme opět chválit. Foťák je pohotový a rychlý, třeba přepínání režimů přehledné a praktické. Výsledné snímky patří v dobrém světle na absolutní špičku, v nočním režimu pak Motorola Edge+ na ty nejlepší trochu ztrácí, ale výkon je pořád velmi dobrý. Jen škoda, že noční režim nelze využít u širokoúhlého a zoomového (no..) objektivu.

Vzhledem k hlavnímu snímači s rozlišením 108 megapixelů a relativně velkou úhlopříčkou pak i tady platí, že má Motorola Edge+ při focení na blízko problémy s hloubkou ostrosti: to je vlastnost všech smartphonů s takto velkým snímačem (Galaxy S20 Ultra 5G, Huawei P40 Pro, Xiaomi Mi Note 10, 10 Pro a Mi 10 a dalších).

Mám si ji pořídit?

Motorola Edge+ je vítaným příspěvkem do kategorie špičkových smartphonů. V některých detailech, které umí být k vzteku, je na ní sice vidět, že Motorola pár let v této kategorii vynechala a trochu jí chybí zkušenosti, ale v mnoha ohledech je to skvělý smartphone s řadou předností. Takže pokud jí odpustíte její vrtochy (divné chování foťáku, chybějící odemykání obličejem, ne-always-on displej, chybějící odolnost vůči vodě a prachu) a líbí se vám design, jděte do toho. Edge+ se daří vystoupit z davu a je neobvyklou a atraktivní alternativou k aktuálním top modelům. V Česku je s cenou 27 990 korun rozhodování trochu snazší, než s brutální evropskou cenovkou jinde.

Ano, zvolit můžete jistotu a sáhnout třeba po Samsungu Galaxy S20+ se stejně velkým displejem s vyšším rozlišením, jistějším foťákem, ale také třeba menší výdrží a méně atraktivním designem. Vyjde vás na stejné peníze jako Edge+, někdy i levněji, podle aktuální slevové akce samsungu, 28 tisíc bude stát i špičkové OnePlus 8 Pro, alespoň tedy v některých českých e-shopech. Nabídne lepší foťák, ale také pro mnohé ne ideální uživatelské prostředí. Totéž platí třeba pro Xiaomi Mi 10, u kterého však s cenou 23 tisíc korun výrazně ušetříte.