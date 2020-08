Microsoft konečně ukázal svůj převratný smartphone. Jsme na rozpacích

Surface Duo rozhodně nebude masově rozšířený přístroj. Na to je příliš neobvyklý a především drahý. Navíc vývoj Microsoftu trval neobvykle dlouho. Telefon oznámil už loni na podzim, do prodeje se tak dostává téměř po roce. A to je s ohledem na současný trh neuvěřitelné zpoždění, které by se dalo pochopit u technologicky převratného přístroje, tím však Surface duo není.

Sám výrobce to už se smartphony zkoušel mnohokrát a nikdy to nebyl velký úspěch. Spíš naopak. Naposled to tak dopadlo s řadou Lumia, kterou Microsoft získal převzetím mobilního byznysu Nokie. S lumiemi skončil Microsoft i jako producent mobilního operačního systému.

Proto nový pokus běží na Androidu. Ale logicky si do něj firma přidala co nejvíc vlastního softwaru v podobě aplikací. Kdo na maximum využívá programy Microsoftu, bude se Surface Duo spokojený. I když aplikace Microsoftu samozřejmě lze používat i na jiných mobilech.

Nejmenší z rodiny Surface

Novinka patří do rodiny Surface, tedy k maximálně mobilním hybridům notebooků a tabletů. Ty jsou poměrně úspěšné, jestli to bude platit i o Surface Duo, budeme vědět až za čas. Sám výrobce uvádí, že se nesnažil znovu vymyslet mobil, ale že chce lidi inspirovat, aby popřemýšleli, jak využívat mobilní zařízení v kapse.

Surface Duo se řadí do dnes stále populárnější kategorie rozkládacích telefonů. Má tedy dvě části, které lze vzájemně otočit o 360 stupňů a kloub drží v jakékoliv poloze, což rozšiřuje možnosti použití. V rámci mobilů to není běžné, ale jinak to není úplně nová myšlenka. Na stejném principu funguje mnoho hybridních notebooků, které lze používat obvykle, v rovině nebo zavřené s překlopeným displejem jako tablet.

Dva displeje místo jednoho flexibilního

Tedy na první pohled zajímavé řešení, jenže první háček je v tom, že Surface Duo má dva displeje místo jednoho flexibilního, jako to má Samsung Fold (Fold 2) nebo Huawei Mate X. V otevřeném stavu tak Surface Duo nabídne spojením displejů úhlopříčku 8,1 palce, jenže uprostřed bude rušivý předěl. Není sice extrémně široký, ale je tam. Každý s displejů má úhlopříčku 5,6 palce při rozlišení 1 800 x 1 360 pixelů.

Telefon lze používat v otevřeném stavu s velkým dvojdisplejem, v poloze notebooku, v poloze stojánku či při jakémkoliv jiném úhlu pootevření. A nebo v zavřeném stavu s displejem vpředu a vzadu, kdy je funkční jen jeden. Poslední možností je zavření s displeji uvnitř, což sice panely chrání, ale bez pootevření se majitel nic nedozví, žádný vnější displej na telefonu není. Telefon je tenký (každá polovina jen 4,8 mm), ale zároveň v zavřeném stavu dost široký (93,3 mm).

Hardware z roku 2019 s několika přešlapy

Pokud by Microsoft Surface Duo představil loni, tak bychom mohli napsat, že má výkonný špičkový hardware. Jenže je rok 2020 a hardware je rok starý a dnešní špička je jinde. To samozřejmě neznamená, že by Surface Duo bylo nějaké ořezávátko, ale prostě špička to není. A je zde i několik přešlapů.



Telefon pohání procesor Snapdragon 855, kterému sekunduje 6 GB operační paměti. Uživatelská paměť může mít kapacitu 128 GB nebo za příplatek 256 GB. A teď ty přešlapy: paměť nelze rozšířit, baterie (jsou v přístroji dvě) má souhrnnou kapacitu 3 577 mAh, což není mnoho. Chybí podpora 5G, což je na pracovní stroj v roce 2020 fatální nedostatek a telefon nemá ani NFC! Takže s ním u pokladny nezaplatíte.

Rozporuplné je i osazení jen jedním fotoaparátem s jediným objektivem. Čip má rozlišení 11 Mpix a průměrnou světelnost f/2.0. Prý to nevadí, hodně zmůže umělá inteligence, a to hlavně při portrétní/selfie fotografii. Kdo používá dvě SIM, tak v tomto případě musí mít jednu elektronickou eSIM, fyzický slot je v telefonu jen jeden.

Pro pracovní využití asi nebude Surface Duo špatnou volbou, najednou lze mít spuštěné dvě rozdílné aplikace – na každém displeji jednu. Případně lze aplikaci roztáhnout přes oba displeje. Zákazník v telefonu dostane plnou palbu mobilního softwaru od Microsoftu, který je pro Surface Duo optimalizovaný. Bude možné používat i stylus Surface Pen, ale ten si zákazník bude muset pořídit zvlášť.

Cena je brutální

Výše zmíněné nedostatky by bylo možné s klidem přejít, především s ohledem, že Microsoft optimisticky uvádí, že je to první pokus a že do příštích zařízení bude aplikovat připomínky zákazníků. Jenže je tu cena. A ta je hodně vysoká. Základní varianta se 128 GB paměti vyjde v USA na 1 399 dolarů, za větší paměť se připlácí 100 dolarů. Americké ceny jsou uváděné bez tamní daně.

Ceny mimo USA zatím Microsoft nezveřejnil, takže při prostém násobení ceny aktuálním kurzem a s připočtením DPH by telefon vyšel minimálně na 37 500 korun. Jenže pokud se budeme inspirovat dalšími produkty řady Surface, které se prodávají v Česku a v USA, tak by cena byla mnohem vyšší. Například základní notebook Surface Book 3 vyjde v USA taktéž na 1 399 dolarů bez daně (s aktuální slevou 200 dolarů), v Česku stojí 49 990 Kč.

Už 37 500 Kč nám přijde za takové zařízení hodně, reálná cena však bude vyšší, a pak s klidem doporučíme výprodejový Samsung Fold za 45 990 Kč. Za podobné peníze víc zábavy, stylu, technologií. A pokud chcete hodně ušetřit, tak velmi podobný koncept, jaký představuje Surface Duo, vám nabídne LG G8X ThinQ Dual Screen. Také má druhý displej, který navíc můžete sundat, když vás začne nudit. Hardware je stejný či lepší, a to vše dnes pořídíte za 15 990 Kč.