Smartphone Microsoftu, kterému nemáme říkat telefon, přijde v létě

Původně měl Microsoft začít přístroj prodávat až na konci letošního roku, tedy déle než rok od jeho prvního představení. To by samozřejmě byl velmi netradiční postup, dnes si málokterý výrobce dovolí představit nový smartphone více než pár týdnů před zahájením prodeje. Výjimkou byly jen rozkládací přístroje Samsung Fold a Huawei Mate X, u kterých technické potíže prodej odsunuly.

A Microsoft Surface Duo je vlastně také skládací smartphone, ovšem technicky mnohem méně progresivní než dva zmínění konkurenti. Ti totiž mají ohebné displeje, zatímco novinka od Microsoftu má dva samostatné displeje, takže při rozložení vytvoří mezeru. Tedy koncepčně nic nového, podobných pokusů už bylo víc, a žádný z nich díru do světa neudělal.

Jestli Microsoft vymyslel něco zajímavého, aby tento zastaralý koncept dával smysl, se nakonec dozvíme mnohem dříve než na konci roku. Podle serveru windowscentral.com výrobce uvede produkt už na začátku léta. Pravděpodobně jen v omezeném množství a jen na vybraných trzích.

Přestože Microsoft uvedení produktu urychlí, stejně to nebude žádný zázrak nejnovější techniky. Když pomineme konstrukci, tak přístroj bude mít procesor Snapdragon 855, tedy top čip Qualcommu, ovšem z loňského jara. Navíc je tak jisté, že telefon nedostane podporu 5G, což je také spíš nevýhoda než přednost. Surface Duo nebude mít ani žádnou významnou fotografickou výbavu a základní verze bude mít jen 64 GB místa v paměti. Je samozřejmě možné, že tady Microsoft ještě přístroj vylepší, ale není to příliš pravděpodobné.

Samotná koncepce dvou displejů místo jednoho ohebného u skládacího telefonu dnes působí jen jako laciná náhrada. Toto zkoušelo už před lety ZTE s modelem Axon M a aktuálně podobné řešení nabízí LG u modelů V50, G8X a nejnověji u V60. V těchto případech druhý displej obsahuje speciální pouzdro a telefony lze používat i samostatně.

Kdo by čekal, že výhodou či výjimečností Surface Duo bude operační systém Microsoftu, tak ani to neplatí. Přístroj poběží na Androidu 10. Takže se nechme překvapit, jak bude vypadat finální produkt a co zajímavého pro něj Microsoft vymyslel. Dodejme, že souběžně s ním představil i podobně koncipovaný notebook Surface Neo, který má displeje na obou polovinách. V tomto případě už Microsoft sáhl po vlastním systému, konkrétně po novém systému Windows 10 X, který je upravený právě pro takové uspořádání přístroje.

Další podrobnosti o dostupnosti nového smartphonu Microsoftu bychom se měli dozvědět na jaře, kdy firma pravděpodobně představí další novinky z rodiny přístrojů Surface.