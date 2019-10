Microsoft se vrací k mobilům. Surface Duo má Android a dva displeje

Novému mobilnímu produktu Microsoftu se prý nemá říkat telefon. Po letech spekulací firma představila přístroj, o kterém se často hovořilo jako o možném Surface Phonu. Jenže se jmenuje Surface Duo a podle představitelů firmy to není mobilní telefon, ale nový druh mobilního zařízení dva v jednom. Novinka však umí telefonovat a vlastně se tak trochu veze na novém trendu rozkládacích chytrých mobilů.

Po neúspěchu s mobilními telefony Lumia vybavenými mobilní verzí operačního systém Windows se Microsoft oklikou vrací na mobilní pole. Návrat je to trochu rozpačitý, Surface Duo byl sice představen, ale na trh se nejspíš dostane až později v příštím roce, zatím není známa ani přibližná cena.

Ta by mohla rozhodnout o tom, zda dostane Surface Duo u uživatelů šanci. Přístroj se na první pohled jeví jako zařízení pro úzkou skupinu uživatelů. Rozkládací konstrukce je konzervativnější, Surface Duo se nevydal cestou využití ohebného displeje, jako má třeba Samsung Galaxy Fold nebo Huawei Mate X.

Namísto toho tu jsou dva samostatné displeje o úhlopříčce 5,6 palce, které se za pomocí kloubu rozevírají do libovolné pozice. Při rozložení do plochy je mezi displeji malá mezera, celková úhlopříčka po rozložení je 8,3 palce. Podle představitelů Microsoftu má přístroj dát prostor kreativitě a produktivitě. Posloužit by mohl i hráčům.

Surface Duo je poháněn procesorem Qualcomm Snapdragon 855 a běží na systému Android 9. Návrat k mobilním Windows se tedy nekoná, pro produktivitu je i pro Microsoft důležitá široká dostupnost mnoha aplikací. Firma na svém vlastním operačním systému už tolik nelpí a své aplikace a služby hojně rozšiřuje i na mobilní platformy. Pro Surface Duo by tedy měly být dostupné veškeré oblíbené aplikace Microsoftu, systém Android pak má být optimalizován tak, aby dokázal z obou displejů vytěžit maximum.

Že není Surface Duo klasickou náhradou smartphonu, dokazuje i přítomnost jediného fotoaparátu, který se nachází nad jedním z displejů. Foťák slouží hlavně jako čelní kamera pro videohovory, Surface Duo tak nebude žádný úžasný fotomobil. Na zadní části přístroje foťák není.

Co se designu týče, ten se nese v duchu ostatních přístrojů řady Surface a má mnoho společného s dalším novým strojem, Surface Neo. Ten vypadá jako zvětšený Surface Duo, je to však mobilní PC, má systém Windows 10X určený pro dvoudisplejová zařízení a v rozloženém stavu má úhlopříčku 13 palců. Microsoft si představuje, že za pomoci této nové kategorie dvoudisplejových zařízení zbaví uživatele nutnosti s sebou nosit několik přístrojů najednou.

O dalších novinkách Microsoftu, jako je rozkládací dvoudisplejový notebook se speciálními Windows 10 X, in-ear sluchátka nebo první Surface s procesorem ARM, se dozvíte u kolegů z Technet.cz zde.