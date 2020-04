Microsoft ukázal, jak se bude pracovat s jeho smartphonem. Přijde letos

Microsoft Surface Duo bude znamenat návrat Microsoftu do mobilního byznysu. Ten Microsoft opustil, když jeho vlastní systém Windows Phone naprosto propadl a to i poté, co Microsoft koupil mobilní divizi Nokie, takže měl velmi silnou značku. Novinka už na vlastní systém spoléhat nebude a poběží na Androidu.

Koncept telefonu je na dnešní dobu zvláštní. Konkurence už prodává rozkládací telefony s ohebným displejem a další se připravují. Microsoft Surface Duo sice bude mít také rozkládací koncepci, ale bez ohebného displeje. Takže na každé polovině bude jeden 5,7 palce velký panel se zvláštním rozlišení, 1 350 x 1 800 pixelů, dohromady pak vytvoří úhlopříčku 8,3 palce. Mezi panely však bude viditelná mezera.

I hardware nebude úplně nejaktuálnější, telefon by se podle posledních zpráv měl dostat na trh dřív než v původně oznámeném termínu před koncem letošního roku, přesto ho bude pohánět loňský čip Snapdragon 855, nikoliv jeho letošní nástupce 865.

Ale to asi není to podstatné, důležité je, jak si Microsoft představuje práci s telefonem. Jeho koncept jistě chce využít na plno a zjevně na tom intenzivně pracuje. Nyní na svém vývojářském blogu ukázal nástroje pro tvorbu prostředí a také náhledy, jak by to mohlo v praxi vypadat.

A náhledy vypadají zajímavě. Vypadá to, že Microsoft chce maximalizovat výhodu dvou displejů a ze Surface Duo udělat takovou kapesní verzi moderního notebooku. U těch je dnes také časté, že mají dva displeje – jeden nahrazuje klasickou klávesnici.



Z náhledů jsou patrné možnosti práce s aplikacemi. Buď zaberou jenom jeden displej a na druhém bude klasické telefonní prostředí, anebo využijí oba displeje a pak bude možné snadno využít další funkce aplikace. Použití bude možné na šířku i na výšku, které je notebookům dost blízké.

Ač na první pohled vypadá Surface Duo podivně a z dnešního pohledu poněkud staromódně – několik takových pokusů už tady bylo a vždy to byl propadák –, tak solidní softwarové řešení může koncept výrazně vylepšit. Navíc Microsoft vydělává právě především na softwaru, takže vůbec nemusí jít o jeho hardware, ale o snahu se prosadit softwarově u konkurence. A Surface Duo může být jenom technologickým demonstrátorem.