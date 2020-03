James Bond mění značku mobilů. Agent 007 už nebude používat Sony

Telefony Nokia obsadí i další „role“ ve filmu. Značka tak nahrazuje dosavadního dodavatele Sony, přičemž kořeny tohoto partnerství sahají až k Ericssonu do roku 1997. Firma toto partnerství před časem oznámila v tiskové zprávě s tím, že agent 007 bude používat doposud nepředstavený telefon Nokia. Nové partnerství frančízy Jamese Bonda a Nokie je ale v tomto ohledu malinko smolné: odklady potkaly jak premiéru „bondovského“ smartphonu, tak samotný film.

Firma HMD Global měla totiž nové smartphony představit v rámci veletrhu MWC v Barceloně, jenže veletrh byl kvůli hrozbě koronaviru zrušen. Odložena ovšem byla i premiéra samotné bondovky Není čas zemřít, a to ze stejného důvodu. Namísto původně plánované premiéry 2. dubna teď poprvé diváci uvidí 25. film s agentem Bondem až 12 listopadu. Obojí jsou data britské premiéry, diváci v kinech po celém světě si pak budou muset ještě necelé dva týdny (do 25. listopadu) počkat.

Nokia ovšem s premiérou svých novinek tak dlouho čekat nemůže, takže agent 007 bude v době premiéry filmu propagovat již trochu postarší model a plán, že nová Nokia tak zamíří do prodeje zhruba zároveň s termínem premiéry filmu, je ten tam. HMD Global totiž novinky představí na vlastní akci 19. března v Londýně. Onou očekávanou bondovskou novinkou by přitom měla být Nokia 8.2 (nebo 8.3) s nejméně trojicí fotoaparátů, Snapdragonem 765 a podporou 5G sítí. Kromě toho představí firma i další modely (mluví se o obnovení hudební řady XpressMusic, typu 1.3, 5.3 a Nokii 400).

Chystaný smartphone Nokia lze již krátce zahlédnout v jednom z trailerů na novou bondovku, kde má telefon Daniel Craig u ucha a pohybem ruky dolů zmizí přístroj z plátna. Ze záběrů se toho jinak moc nedozvídáme, telefon je hodně podobný typu Nokia 7.2, jen vypadá malinko tenčí. Mimochodem, Nokia 7.2 figuruje na různých propagačních fotografiích, které HMD Global k oznámení partnerství vydala, a objeví se také v první bondovské reklamě na telefony Nokia.

Hlavní hvězdou 90sekundového klipu, který měl mít premiéru 8. března, bude představitelka agentky Nomi Lashana Lynch. I v tomto klipu se má mihnout doposud nepředstavený přístroj Nokia, podle různých spekulací nejspíš typ 5.3. „Můj první telefon vůbec byl Nokia 3210. Bylo mi asi deset let, a když tak nad tím přemýšlím, byl to pro mě smartphone devadesátých let. Možnost měnit kryty a hrát Hada byla naprosto boží!“ prohlásila k partnerství Lashana Lynch.

Mobily pro Bonda

HMD Global pak oznámila, že v samotném filmu se kromě nového chystaného telefonu objeví právě i Nokia 7.2 a také legendární Nokia 3310. Zdá se, že kromě výše zmíněné reklamy by pak měla HMD Global partnerství s bondovskou frančízou vytěžit ještě výrazněji. Otázkou ovšem je, jak bude vypadat kampaň na samotný 5G telefon agenta Bonda, jelikož do premiéry filmu bude ještě daleko.

Technické hračky byly vždy jedním z hlavních prvků filmů s neohroženým tajným agentem, a tak není divu, že frančíza lákala z hlediska partnerství právě i výrobce mobilních telefonů. To si však pro sebe už v roce 1997 získal tehdejší švédský gigant Ericsson, když se ve filmu Zítřek nikdy neumírá objevil jeho speciální typ JB988. Scéna, kdy pomocí tohoto komunikátoru ovládá Pierce Brosnan „únikové“ BMW 750i, patří k legendárním.

Jelikož později došlo ke spojení mobilní divize Ericssonu s mobilní divizí Sony, dalším telefonem agenta Bonda už byl Sony Ericsson. Ve snímku Dnes neumírej se zhostily důležitých rolí modely T68i a P800. Podobně i ve filmu Casino Royale z roku 2006 také figurují dva modely: K800i a chytrý telefon M600i. V Quantum of Solace používal Bond fotomobil Sony Ericsson C902 a pak už nastal čas smartphonů Xperia.

Konkrétně to bylo už po rozpadu partnerství Ericssonu a Sony, kdy produkce mobilních telefonů přešla pod japonskou společnost. V temné bondovce Skyfall tak Daniel Craig třímá Sony Xperia T, ve snímku Spectre si zahrála Xperia Z5. Letos pak přijde poprvé v bondovce čas slávy telefonů Nokia. Uvidíme, zda to nebude jen krátká epizoda, jako když agent Bond na čas vyměnil britské sportovní vozy Aston Martin za BMW.

Slavná partnerství

Samotná značka Nokia samozřejmě není ve světě filmu žádným nováčkem, naopak její telefony se v průběhu historie ocitly v nejedné slavné scéně. Tím asi nejslavnějším product placementem telefonů Nokia v historii filmu je použití modelu 8110 ve filmu Matrix. V něm měla upravená 8110 vystřelovací mechanismus, který následně dostala až sériová 7110, která vlastně z uvedení starší sestry ve filmu těžila v praxi víc než 8110 samotná.

Velmi slavná je také vlastně neoficiální premiéra tehdy očekávaného modelu Nokia 5800 XpressMusic (přezdívaného Tube) ve filmu Temný rytíř z roku 2008. V tomto snímku o legendárním ochránci Batmanovi se to pak telefony Nokia jen hemžilo, 5800 měl privilegium používat právě Bruce Wayne.

K dalším známým uvedením telefonů Nokia ve filmech patří například použití modelu Nokia N8 ve snímku Tron: Legacy (2010), nebo trochu úsměvný product-placement typu Lumia 925 v „supermanovce“ Muž z oceli (2013). Aby bylo jasné, že jde o Windows Phone od Nokie, dostal totiž přístroj v záběru nad displej nadstandardně veliké (a trochu neforemné) logo Nokia. Typ Lumia 930 se pro změnu mihnul v Mission: Impossible – Národ Grázlů (2015).

V dobách, kdy mobilní divize patřila Microsoftu, bylo product placementu opravdu hodně, telefony Lumia se objevovaly například v seriálech (Arrow, House of Cards). Pro androidí smartphony Nokia z dílen HMD Global je ale partnerství s produkcí filmů o agentu Bondovi nejspíš významnou premiérou, o jiných velkých počinech v tomto ohledu nevíme.

Docela pikantní je, že bývalá značka Bondových telefonů Sony se před nedávnem s Nokií (HMD Global) utkala na trochu jiném poli. Sony totiž uzavřelo partnerství se specialistou na optiky fotoaparátů Zeiss (více v článku Exkluzivita Nokie končí), se kterým měla doposud Nokia partnerství exkluzivní. Teď tuto drobnou marketingovou porážku japonskému soupeři HMD Global vrátila i s úroky.