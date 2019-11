Střední třída, která opravdu stojí za to. Recenze Nokie 7.2

Naší nejoblíbenější novodobou nokií s operačním systémem Android je typ 7 Plus, představený zkraje roku 2018. Originální design a vyvážená výbava ji tehdy katapultovala mezi nejlepší smartphony střední třídy a podle nás je to dodnes to nejpovedenější, co dovedla značka pod kuratelou HMD Global vytvořit.

Jenže za více než rok a půl od uvedení povedeného typu na něj nedovedla značka Nokia navázat. Tedy, až doposud. Teď je tu konečně skutečný „morální“ nástupce jednoho z nejlepších smartphonů vyšší střední třídy. Nokia 7.2 je konečně povedený a vyvážený kousek, který přichází na trh s přijatelnou cenou, dobrou výbavou a jen několika kompromisy. Tento model v našich očích vymazává dražší a nepříliš úspěšný typ 8.1 i obyčejnější typ 7.1.

Jednoduše a prostě, novinka 7.2, která byla představena v září, hraje v podstatě na stejnou strunu jako někdejší model 7 Plus. Na druhou stranu má dnes Nokia 7.2 mnohem širší konkurenci a v některých ohledech se za rok a půl posunula jen o kousek, někdy představuje její výbava spíš úkrok stranou než pokrok. S cenou nastavenou na 8 799 korun to nebude mít jednoduché, ale bez pochyby má své přednosti. Třeba skvělý foťák.

Co je na ní dobrého?

Když se na ni podíváme zevrubně, je to dobře vybavený smartphone, který ctí aktuální trendy a má dobrou výbavu za přijatelnou cenu. Je tu veliký 6,3palcový displej s kapkovitým výřezem, trojitý fotoaparát, čistý Android s garancí aktualizací i spousta uživatelské paměti (128 GB a slot na kartu).

Plusy a mínusy Proč koupit? výborné zpracování

dobrá ergonomie

čistý Android

povedený hlavní i selfie fotoaparát

Proč nekoupit? jen průměrný výkon

odfláknutý širokoúhlý foťák Kdy? V prodeji Za kolik? 8 799 Kč

Telefon působí elegantně a svým pojetím v mnohém připomíná Google Pixel 3a XL, který se u nás oficiálně neprodává, a když jej seženete, tak za podstatně vyšší cenu než Nokii 7.2. V tom je tedy skvělá a čistě bez dalšího kontextu to může být jeden z ideálních smartphonů lepší střední třídy. Ale má to pár háčků.

Jaké háčky?

Háčky v podstatě vyplývají ze srovnání právě s téměř rok a tři čtvrtě starým modelem 7 Plus. V tomto porovnání je totiž vidět, že novinka střední třídy vlastně není zas o tolik lepší než jeden z nejlepších telefonů, co značka Nokia v novodobé éře stvořila.

Začněme u hardwaru: Nokia 7.2 používá stejný procesor Snapdragon 660 jako starší typ, máme tu tedy dva roky starý procesor v novém telefonu. Ne že by to extra vadilo, výkon je dostatečný, ale přece jen by si z morálního hlediska uživatel zasloužil modernější čipset. Konkurence je často má, snapdragon „sedmičkové“ řady by Nokii 7.2 opravdu slušel.

Vylepšení se událo v oblasti paměti: nově je tu 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti oproti 4 GB a 64 GB u typu 7 Plus. Jak jsme zmínili, povyrostl i displej, ten má teď úhlopříčku 6,3 palce. Jenže taky kapkovitý výřez, což nemusí být každému po chuti. I když Nokia zapracovala na zmenšení rámečků, tak rozměry 159,9 x 75,2 x 8,3 mm jsou hodně podobné předchůdci (158,4 x 75,6 x 8 mm). Žádný dramatický posun se tedy nekoná.

I fotoaparát se papírově tolik neposunul: zatímco starší model měl dvojitou sestavu s dvojnásobným zoomem, tak novinka má trojitý foťák, ale zoom vyměnila za širokoúhlý objektiv a menší čip pro řešení hloubky ostrosti. K samotnému výkonu foťáku se ale dostaneme později. A ještě jeden detail: baterie novinky má kapacitu 3 500 mAh, předchůdce disponoval 3 800 mAh. Diskutabilní je také posun v designu.

Proč? Nelíbí se vám vzhled?

Upřímně, smartphony Nokia se u designu vydaly možná až moc „unifikovanou“ cestou a jsou si v poslední době dost podobné se zbytkem produkce, byť tu je vidět snaha se trochu odlišit. Třeba způsob, jak má Nokia 7.2 provedený kovový rám a jeho přechody v čelní i zadní skleněnou plochu je skvělý, líbí se nám i matné provedení zad. Nokia 7.2 díky tomu vypadá jako telefon, který by mohl být klidně dvakrát dražší. Takto prémiově na nás dnes působí málokterý smartphone dané třídy.

Na druhou stranu starší Nokia 7 Plus byla daleko originálnější jak z hlediska konstrukce, tak samotného designu, i když je to samozřejmě otázka osobního vkusu. Nám se prostě líbila víc, byla svá, což Nokia 7.2 tolik není. Více však vyhoví konzervativnějšímu publiku, což ostatně podpoří i černé barevné provedení, které jsme testovali. Model by měl být k dispozici i v tyrkysově modré barvě a bílém provedení, ale tyto barvy se na náš trh nejspíš dostanou až později.

Dobře, ale v něčem je lepší, ne?

Ano, jistě. Při používání se objeví několik drobných detailů, které z Nokie 7.2 společně s její solidní výbavou dělají opravdu výtečný telefon. Stačí začít třeba už jen tím, že i když je 7.2 docela velkým smartphonem, padne velmi dobře do ruky, dobře se drží a neklouže. Líbí se nám provedení bočního vypínacího tlačítka, které v sobě má tlumené notifikační světýlko, telefon kromě toho jde probudit poklepáním na displej a na zádech najdeme klasickou čtečku otisků prstů, která umí gesta jako třeba stažení notifikační lišty.

K zahození nemusí být ani tlačítko pro spuštění Asistenta Google na levém boku. V našich podmínkách, kde Asistent oficiálně nefunguje, sice spouští jen službu Google Now, ale hodit se může. Jen škoda, že ho nelze v nastavení namapovat na jinou funkci. Po softwarové stránce tu máme čistý Android 9.0 a příslib aktualizace na Android 10 ještě do konce letošního roku. Starší model 7 Plus také nový Android dostane, ale bude to určitě trvat déle a z hlediska dlouhodobé podpory samozřejmě o další generace systému přijde dříve než novinka.

Potěší i další drobnosti jako třeba fakt, že slot na SIM není duální, ale je hezky samostatně řešený. Takže telefon pojme dvě klasické nanoSIM a k tomu ještě microSD kartu, to vše v jednom „šuplíčku“. Není třeba se tedy jakkoli omezovat. Z telefonních funkcí zmiňme i podporu VoLTE, tedy telefonování v datových sítích LTE. A pak je tu fotoaparát.

Fotoaparát je dobrý?

Na danou třídu výtečný. Jestliže je pro nás Google Pixel 3a králem fotomobilů střední třídy, tak Nokia 7.2 může být královnou, která sedí po jeho boku. Je ovšem pravda, že Pixel 3a podává lepší výkony. Trojitá sestava je tu tvořena především hlavním snímačem s rozlišením 48 megapixelů, z nichž překryvem bodů vznikají dvanáctimegapixelové snímky. Světelnost je f/1,8. Širokoúhlý foťák má osmimegapixelové rozlišení a světelnost na úrovni 2,2, pak je tu pětimegapixelový senzor pro řešení hloubky ostrosti.

Povedené jsou především snímky z hlavního snímače, a to jak v dobrém světle, tak ve zhoršujících se podmínkách. Telefon má i speciální noční režim, celkově hodně zapojuje AI rozpoznávání scény a vše funguje velmi dobře. Kdo chce mít přece jen nad fotografováním plnou kontrolu, pro toho tu je plně manuální režim a dokonce možnost ukládat soubory v RAW formátu. Moc důvodů pro to ovšem není, výsledky jsou dobré i na automatiku. Na absolutní špičku to sice nestačí, ale v době, kdy jsme testovali Nokii 7.2, jsme měli k dispozici i Sony Xperia 5 a nokia fotí o mnoho lépe než 2,5krát dražší sony. Pochvalu zaslouží i čelní selfie kamera s 20megapixelovým rozlišením.

Trochu výhrady máme k širokoúhlému foťáku, který je vlastně kapku odfláknutý. Má pevnou ohniskovou vzdálenost a v horším světle je těžké s ním pořídit ostrý snímek. Obecně pokud máme na foťáku něco kritizovat, tak je to absence optické stabilizace obrazu, ta by se občas hodila – ale v této třídě ji jednoduše očekávat nemůžeme. Výsledky jsou opravdu povedené a oproti staršímu modelu 7 Plus tu je obrovský kvalitativní skok kupředu. A že ani 7 Plus nefotila špatně.

Co baterie?

U výdrže baterie se nedočkáme ničeho zvláštního, kapacita 3 500 mAh a dobře vyladěný čistý Android přináší výdrž v obvyklých mezích, tedy od jednoho do tří dnů podle intenzity využívání. Je trochu škoda, že Nokia nesáhla po nějaké té luxusnější funkci. Třeba bezdrátové dobíjení není ve střední třídě zatím obvyklé, ale novinka se tím mohla odlišit. Přitom by to jistě moc nestálo.

Mám si ji pořídit?

Může se zdát, že jsme byli k Nokii 7.2 i docela kritičtí, a to zejména v porovnání se starším typem 7 Plus. Jenže ona kritika vlastně spíš ukazuje, jak skvělá byla tehdy v únoru 2018 právě Nokia 7 Plus, která se začínala prodávat za 10 000 korun a v průběhu roku pak byla k dispozici i za mnohem atraktivnější částky. Novinka, která oficiálně stojí 8 790 korun, na papíře nepřináší zásadní posun. Jenže v praxi je to přece jen modernější a vyspělejší smartphone, i když uznáváme, že Nokia mohla tu a tam trochu přidat. Dát do modelu modernější procesor, vlastně by veškeré kritiky umlčela, na druhou stranu praxe ukazuje, že čipset zrovna není vůbec důležitý.

Takže – Nokia 7.2 je výtečný smartphone vyšší střední třídy, který má vyváženou výbavu, čistý Android s aktualizacemi a exceluje svým fotoaparátem. Pro mnohé to bude přesně takový ideál, jako byla kdysi Nokia 7 Plus. Na druhou stranu konkurence je více než dost. Třeba i ve vlastních řadách, starší Nokia 8.1 s výkonnějším procesorem (ale méně RAM a paměti) vyjde na 8 299 korun. Ale podle nás je to horší volba.

Nokia 7.2 se jinak vydává do přímé bitvy s jedněmi z nejzajímavějších a nejlákavějších smartphonů na trhu. Zmínit můžeme třeba Samsung Galaxy A50, oprávněný hit se čtečkou otisků prstů v krásném AMOLED displeji, který oficiálně stojí 8 999 korun, ale vzhledem k různým akcím Samsungu ho lze pořídit i výrazně levněji (aktuálně třeba za 7 200 korun). Pak je tu třeba Honor 20, který má špičkový procesor a výtečný fotoaparát, oficiálně má stát deset tisíc korun, ale pořídit ho lze za 8 199 korun.

Agresivní čínské Xiaomi umí nabídnout obdobný hardware jako Nokia 7.2 jen za 5 799 korun (starší Redmi Note 7 LTE), na druhou stranu pokročilé funkce a foťák v kvalitě obdobné testované nokii nabídne až model Mi 9T LTE, který stojí 9 499 korun. Za osm tisíc pořídíte Huawei P30 Lite, necelých osm tisíc stojí i Motorola One Vision, o necelý tisíc korun levněji pořídíte Huawei P Smart Z. A to zdaleka není vše, ve výčtu konkurentů bychom mohli ještě chvíli pokračovat.