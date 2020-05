Kdysi slavnému výrobci mobilů je už 155 let. Nokia začínala jako papírna

Společnost založil 12. května 1865 finský důlní inženýr Fredrik Idestam, který nedaleko Tampere v jihozápadním Finsku na břehu peřejí řeky Tammerkoski postavil mlýn ke zpracování dřevité buničiny. Jeho provoz zahájil v roce 1866. V roce 1868 pak u blízkého města Nokia otevřel druhou provozovnu a název města ho inspiroval k tomu, že v roce 1871 svou společnost pojmenoval Nokia. Později firma začala vyrábět také gumárenské výrobky, úspěšným produktem byly například galoše, pneumatiky a kabely. Tyto tři divize se sloučily v roce 1967.

Do telekomunikací a elektroniky začala Nokia pronikat od 60. let minulého století. Poté se postupně zbavovala vedlejších aktivit a zaměřila se čistě na telekomunikace. První mobily Nokia byly určeny do automobilů (Mobira Senator z roku 1982), v roce 1987 Nokia uvedla na trh první přenosný telefon Mobira Cityman pro analogovou síť NMT. Telefon měl 800 gramů a ve své době stál v přepočtu více než 117 tisíc korun.

Přezdívalo se mu Gorba, protože při jeho používání byl vyfocen tehdejší sovětský vůdce Michail Gorbačov. Ve stejném roce se firma stala třetím největším výrobcem televizorů v Evropě. V roce 1992 uvedla Nokia na trh první masově vyráběný GSM telefon na světě Nokia 1011.

V roce 1998 Nokia oznámila 100 milionů vyrobených mobilních telefonů, stala se tak největším výrobcem na světě. Na trhu mobilních telefonů postupně začala ztrácet, mimo jiné proto, že dostatečně nezareagovala na nástup chytrých telefonů. V dubnu 2014 firma dokončila prodej divize mobilních telefonů společnosti Microsoft za 5,44 miliardy eur (podle tehdejšího kurzu za v přepočtu asi 140 miliard korun). Firma se zaměřila na síťové vybavení a obrovské portfolio patentů na mobilní přístroje.

Nokia, která byla svého času největším výrobcem mobilních telefonů a zdaleka největší finskou společností, nyní sídlí ve finském městě Espoo. V současnosti je významným světovým dodavatelem zařízení pro telekomunikační sítě, působí ve více než 120 zemích světa a zaměstnává téměř 100 tisíc lidí. Loni se zisk společnosti ve druhém čtvrtletí meziročně prudce zvýšil na 258 milionů eur (7,1 miliardy Kč) z předloňských 139 milionů eur (3,8 miliardy Kč). K téměř dvojnásobnému zisku přispěly objednávky na mobilní sítě nové generace 5G. Tržby se zvýšily o sedm procent na 5,7 miliardy eur (téměř 157 miliard korun).

