Huawei začne v Česku prodávat vrcholné modely včetně krásného véčka

Huawei top model P50 Pro představil už loni v létě a to po mnoha odkladech. Navíc se od počátku prodával jen v Číně a nevypadalo to, že by se tento přístroj dostal do Evropy. Ostatně, loni Huawei uvedl na evropské trhy prakticky jedinou novinku a to model střední třídy Nova 9.

Jenže nakonec se P50 Pro bude v Evropě prodávat a to i na českém trhu. Evropská premiéra proběhne 26. ledna a v ten den začne i předprodej. Což Huawei inzeruje na svých stránkách, kde láká na bonus v podobě sluchátek FreeBuds Pro, které dostanou zákazníci v rámci předprodeje.

Dokonce známe s předstihem i cenu, telefon bude stát 29 990 Kč a v prodeji bude černá a zlatá varianta přístroje. Cena je to sebevědomá a to především s ohledem na to, že kvůli americkému embargu telefon nepodporuje sítě 5G, ač má procesor, který to jinak umí.

Huawei začne prodávat P50 Pro a P50 Pocket

A druhý problém je v absenci služeb Googlu. Huawei P50 Pro na evropském trhu sice nebude mít vlastní operační systém Harmony OS, jak tomu je u přístrojů na čínském trhu, ale dostane Android s nadstavbou EMUI 12.

Jenže je tu i důvod vyšší ceny. Huawei P50 Pro byl po premiéře a stále je podle žebříčku DxO Mark telefon s nejlepším hlavním fotoaparátem i foťákem pro selfie. Kdo s mobilem primárně fotí, tak si může konečně koupit to nejlepší, co na trhu je.

Druhá novinka, která se začne prodávat spolu s P50 Pro, je krásné véčko P50 Pocket. To je velmi čerstvý přístroj, Huawei ho v Číně ukázal koncem prosince. Pro telefon platí to samé, co bylo řečeno i P50 Pro, tedy nevýhody spojené s americkým embargem.

Telefon má výrazný design, na obrázcích vypadá krásně, uvidíme, jak tomu bude na živo. Cenu v tomto případě zatím neznáme, výrobce ji zatím neuvádí. Přepočet z čínských cen by znamenal cenovku se sumou téměř 40 000 korun. I k tomuto přístroji bude Huawei dávat v předprodeji bonus v podobě bezdrátových sluchátek, tentokrát to budou dámské stylové FreeBuds Lipstick s pouzdrem ve tvaru rtěnky.