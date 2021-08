Huawei opět králem fotomobilů. Jenže kdo si to užije?

Nový Huawei P50 Pro získal v hodnocení organizace DxO Mark skóre 144 bodů, což ho aktuálně řadí na vrchol žebříčku fotomobilů. O bod tak novinka předstihla Xiaomi Mi 11 Ultra, které žebříčku kralovalo od letošního dubna. S tímto zápisem má Huawei v první desítce nejlepších fotomobilů dle DxO Mark rovnou čtyři zástupce, dva tu má Xiaomi (tyto značky zabírají prvních šest míst žebříčku), po jednom Oppo a Vivo a desítku uzavírají dva iPhony.

Čínští výrobci tak mají v žebříčku DxO Mark jasně navrch a je otázkou, zda se to v dohledné době nějak změní – Apple má jistě s chystanými novými iPhony pro letošní podzim velké ambice, o překvapení by se mohl pokusit Google s jeho novým Pixelem 6 Pro, ale otázkou je, zda to bude stačit.

Zpět však k Huawei P50 Pro, aktuálnímu králi žebříčku. O bod vede Huawei před Xiaomi i v samotné oblasti fotografování, zde dostal telefon 149 bodů, soupeř má bodů 148. Na kvalitě se tu pozitivně podepisuje zejména kombinace hlavního 50megapixelového snímače a 40megapixelového monochromatického, což je podobný princip, jaký Huawei využil naposledy u modelu P20 Pro, jež firmu vystřelil mezi výrobce nejlepších fotomobilů.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 144 – Huawei P50 Pro

143 – Xiaomi Mi 11 Ultra

139 – Huawei Mate 40 Pro+

136 – Huawei Mate 40 Pro

133 – Xiaomi Mi 10 Ultra

132 – Huawei P40 Pro

131 – Oppo Find X3 Pro

131 – Vivo X50 Pro+

130 – Apple iPhone 12 Pro Max

128 – Apple iPhone 12 Pro

128 – Vivo X60 Pro+

128 – Xiaomi Mi 10 Pro

126 – Oppo Find X2 Pro

126 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos)

125 – Honor 30 Pro+*

124 – Apple iPhone 11 Pro Max

124 – OnePlus 9 Pro

123 – Huawei Mate 30 Pro 5G*

123 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon)

122 – Apple iPhone 12 / 12 mini

122 – Honor V30 Pro*

121 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos)

121 – Huawei Mate 30 Pro*

121 – Xiaomi Mi 9CC Pro Premium Edition (Mi Note 10 Pro)*

120 – Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition*

120 – Asus Zenfone 8

120 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Exynos)

120 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Exynos)

120 – Xiaomi Mi 11

120 – Google Pixel 5



Sestava pomáhá minimalizovat šum a zlepšovat výslednou expozici snímku. DxO Mark chválí také dobré vyvážení bílé a podání barev, za což P50 Pro vděčí speciálnímu senzoru teploty barev. Naopak u DxO upozorňují na malou hloubku ostrosti některých snímků, což je moderním fotomobilům s velkými čipy v podstatě vlastnost vrozená.

Obzvlášť skvěle hodnotí DxO Mark zoom, 107 bodů je rekordem v této oblasti a nejvyšší skóre si Huawei P50 Pro připsal jak za hodnocení širokoúhlého objektivu, tak u zoomu. Přitom hardware je v tomto případě relativně konvenční a nesnaží se o kombinací kdoví čeho: širokoúhlý snímač je třináctimegapixelový, zoomový objektiv má rozlišení 64 megapixelů a fyzicky zhruba čtyřnásobné přiblížení (stejně jako u hlavního senzoru tu nechybí optická stabilizace).

Existují ovšem i některé drobné oblasti, kde se Huawei P50 Pro musel sklonit před konkurencí. Vylepšení by si zasloužilo třeba ostření, zde zůstává etalonem iPhone 12 Pro Max. V oblasti kresby se musí P50 Pro sklonit jak před stájovým kolegou Mate 40 Pro+, tak Xiaomi Mi 11 Ultra, které kraluje tentokrát.

Překvapivá je pak ztráta u nočních snímků, oproti nejlépe hodnocenému Mate 40 Pro+ (82 body) tu totiž P50 Pro ztrácí rovných deset bodů. Huawei také neklade důraz na kvalitu náhledu snímku na displeji, zde za konkurencí zaostává mohutně. Naopak drobounká je ztráta v oblasti vad obrazu – zajímavé je, že ty vystupují do popředí při natáčení videa, právě proto není Huawei králem v této oblasti, se 116 body za video ovšem za Xiaomi Mi 11 Ultra zaostává jen o bod.

Hodnocení v testu DxO Mark pak platí pro verzi telefonu s procesorem Kirin 9000, tedy vlastním čipsetem od Huawei. P50 Pro existuje i ve verzi s čipem Qualcomm Snapdragon 888 a zatím není jasné, která z verzí by se mohla objevit na našem trhu. Huawei s prodejem P50 Pro v našich končinách počítá, nicméně zůstává otázkou, kolik zákazníků dovede, až telefon na trh přinese, oslovit.

Nadále totiž firmu svazují americká embarga a ta se kromě potíží v dostupnosti čipů (a absenci 5G) podepisují i na operačním systému. U P50 Pro už Huawei přešel na vlastní systém Harmony OS, ovšem u něj možná bude výrobci docela trvat lokalizace systému a i pak zůstává problematickou absence služeb Googlu, na které jsou mnozí uživatelé v našich končinách zvyklí. Špičkový fotomobil to tak nebude mít u zákazníků lehké.