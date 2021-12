Huawei si nadělil parádní vánoční dárek. Má krásné véčko P50 Pocket

Premiéru novinky si Huawei připravil na 23. prosince, ale jen v Číně a pro tamní trh. Podle našich informací se některé modely řady P50 včetně tohoto véčka dostanou i do Evropy, a to i na český trh, ale až v roce 2022. To v Číně se už véčko začalo prodávat. Základní verze vyjde v přepočtu na 38 000 korun včetně daně, speciální edice pak na 46 000 korun.

Ceny to jsou vysoké, konkurenční Samsung Z Flip 3 je výrazně levnější, cena začíná na 26 990 korunách. Další a poslední alternativou je Motorola Razr 5G. Jenže to už je rok starý model, který se doprodává. Standardní cena je také vysoká, dáte za něj zhruba 40 000 korun.

Huawei P50 Pocket má velmi atraktivní design. Existuje ve třech barevných variantách. Základní model je buď černý, nebo stříbrný, druhá varianta má navíc povrch plastický, jako by byl z broušeného hliníku nebo jiného kovu. Třetí verze je zlatá, jmenuje se Art Edition a má na krytu plastický vzorek.

V principu je novinka hodně podobná Samsungu Z Flip 3, koncept je stejný, ostatně zde asi nejde nic moc jiného vymyslet. Ale Huawei je výraznější, protože na vnější straně navazuje na design celé řady P50, která má fotoaparáty ve dvou kruzích.

Zde je jeden kruh určený taktéž pro fotoaparáty, druhý je kruhový displej s úhlopříčkou 1,04 palce a rozlišením 340 x 340 pixelů. Displej je to malý, ale podstatné informace dokáže zobrazit a je dotykový. Malé displeje má i konkurence, především první Flip od Samsungu měl vnější displej úplně titěrný.

Huawei zapracoval na kloubu, takže složený telefon nemá mezeru a v rozloženém stavu by na flexibilním displeji neměl být patrný ohyb. Displej má úhlopříčku 6,8 palce, je to OLED panel s obnovovací frekvencí až 120 Hz a rozlišení je FHD+.

Výkon zajišťuje procesor Snapdragon 888 od Qualcommu, ale ve speciální úpravě bez podpory 5G. To je dané americkým embargem, na 5G nemá Huawei podle něj nárok. Základní varianta má 8 GB operační a 256 GB uživatelské paměti. Verze Art Edition má 12 GB operační a 512 GB uživatelské paměti. Což je také vedle designu jediný rozdíl mezi oběma verzemi.

V Číně se telefon prodává s vlastním operačním systémem Harmony OS, do světa se však zřejmě vydá s Androidem a firemní nadstavbou. Je to stejný případ jako Nova 9, letošní novinka značky, která se v Česku prodává. Baterie má kapacitu 4 000 mAh a hmotnost telefonu je 190 gramů.

Hlavní fotoaparát má tři snímače. Hlavní má rozlišení 40 Mpix a světelnost objektivu je f/1.8. Druhým je širokoúhlý snímač s rozlišením 13 Mpix. Třetí snímač má rozlišení 32 Mpix a je to speciální snímač pro noční snímky či focení za zhoršených světelných podmínek. Poskytne mnohem víc detailů než běžný snímač.