Smartphone s lepší výbavou budete hledat jen stěží. Honor má top modely

Honor si pro premiéru svých novinek vybral veletrh MWC v Barceloně. A je to na čínskou značku výjimečná událost, barcelonská premiéra je světová. To znamená, že novinky řady Magic 4 se představují na veletrhu MWC úplně poprvé, a to i pro čínské publikum. Pro něj samozřejmě jen virtuálně, protože cestování z Číny je zatím dost obtížné, respektive ani ne tak výjezd jako příjezd. Přesto malý konferenční sál zájmu novinářů nestačil a zaplnil se dávno před zahájením akce.

Honor má za sebou hodně turbulentní období. Byla to „lidová“ značka Huaweie pro přístroje s co nejlepším poměrem ceny a výkonu. Jenže americké embargo zasáhlo Honor stejně jako Huawei, takže se značka osamostatnila. To se stalo na konci roku 2020 a od té doby jede Honor sám na sebe. I když mnohé loňské modely zjevně ještě prošly vývojem u Huaweie.

Z Evropského pohledu toho Honor loni mnoho nestihl, začal až na podzim prodávat modely řady 50, což jsou telefony střední třídy. V Číně byl akčnější, modelů představil několik, a především ke konci roku se mu začalo nebývale dařit a stal se jedničkou tamního trhu v kategorii přístrojů s Androidem. V prodejích bez ohledu na operační systém ho předstihl jen Apple, který měl loni v Číně extrémně výborný čtvrtý kvartál.

Stejné ambice má Honor i v Evropě, proto představil hned to nejlepší, co umí udělat. K tomu je dlouhodobě určena řada Magic. Jak jsme již uvedli, loňské modely Magic 3 k nám nedorazily, zřejmě se nedostane ani na skládací Magic V, i když tam určitá šance je. Naopak nové modely Magic 4 se v Česku prodávat budou. A stanou se přímými konkurenty těch úplně nejlepších telefonů na trhu.

Modely Magic 4 a Magic 4 Pro se od sebe liší relativně málo. Určitě neplatí, že základní model je telefon jiné třídy než verze Pro, jak je tomu běžné u mnoha jiných přístrojů především čínských značek. Zde můžeme analogii hledat spíš u Samsungu, rozdíly jsou zhruba jako mezi Samsungy Galaxy S22 a S22 Ultra.

Levnější je slabší jen o fous

V kostce: základní model má trochu jiný displej, má o fous slabší konfiguraci hlavního fotoaparátu, jiná je přední kamerka, liší se baterie a maximální nabíjecí výkon a několik dalších drobností. Velmi podobný je i design obou přístrojů, na první pohled je bude obtížné odlišit.

Displej mají oba modely zahnutý, ovšem verze Pro ve všech směrech, základní Magic 4 má zahnuté jen dvě delší strany. Úhlopříčka 6,81 palce je pro obě verze stejná, stejně jako flexibilní obnovovací frekvence OLED panelu s maximem 120 Hz. Trochu se liší rozlišení, za což může rozdílné zahnutí panelů. V obou případech jde o FHD+, ale v podstatě se výrazně blíží WQHD.

Oba telefony mají i stejný procesor, kterým je současná špička Qualcomm Snapdragon 8 gen 1. Paměťové sestavy budou různé, operační paměť bude v obou případech 8 nebo 12 GB a ta uživatelská 256 nebo 512 GB s tím, že základní model může mít i jen 128 GB.

Rozdíl v teleobjektivu a u přední kamerky

V případě fotoaparátu uvidíme rozdíl už vpředu. Magic 4 Pro má totiž dnes dost výjimečný dvojitý foťáček, ale jeden z nich je ToF senzor pro hloubku ostrosti. Ten druhý s neznámým rozlišením je u obou stejný a se záběrem 100 stupňů je výrazně širokoúhlý.

Koncept sestavy hlavního fotoaparátu mají oba modely stejný, tedy hlavní, širokoúhlý a teleobjektiv. První dva jsou stejné, liší se teleobjektiv. Verze Pro ho má s rozlišením 64 Mpix a 3,5násobným optickým přiblížením. Základní model má teleobjektiv s rozlišením 8 Mpix a optické přiblížení je pětinásobné.

Hlavní i širokoúhlý snímač mají rozlišení 50 Mpix a zřejmě jde o čipy od Sony, ale detaily zatím výrobce neuvedl. Hlavní snímač má optickou stabilizaci a světelnost f/1,8, širokoúhlý pak velký 122stupňový záběr.

V případě baterie má navrch základní model, jehož článek má kapacitu 4 800 mAh, lepší brácha má kapacitu baterie 4 600 mAh. V jeho případě je drátové 100W rychlonabíjení opravdu bleskové, základní model si musí vystačit s 66W nabíjením. Magic 4 Pro má i bezdrátové nabíjení a rovnou také 100W, což je zřejmě světový rekord.

Řada Magic 4 nebude levná, cena základního modelu bude v přepočtu okolo 22 000 korun, dražší model Pro vyjde na zhruba 27 500 Kč. Tento přístroj s určitostí na český trh dorazí, u toho levnějšího to jisté není.