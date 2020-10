Výklopný foťák vyzrál, ale také dost zdražil. Test Asus Zenfone 7 Pro

Se svými špičkovými modely to Asus zkouší hodně dlouho. Nikdy se s nimi neprosadil mezi velké a významné hráče, na druhou stranu je produkuje stabilně a zdá se, že s nimi alespoň částečný úspěch má. A svým způsobem se zdá, že si našel cestu, jak oslovit určitou skupinu zákazníků, kteří hledají něco trochu jiného než přece jen poměrně tradičně koncipované smartphony tradičních značek.

Po třetí generaci herního monstra ROG Phone tu tak máme i špičkový Zenfone s pořadovým číslem 7. A jde o druhou generaci smartphonu s nezvyklým výklopným fotoaparátem, takže loňský nápad se zjevně ujal a Asus se rozhodl se ho držet, než ho posílat do věčných lovišť, jak to u podobných nezvyklostí často bývá. To je velmi sympatické.

Na druhou stranu se zdá, že Asus tak nějak tápe v tom, jak chce zákazníky oslovovat. Loňský Zenfone 6, předchůdce aktuální řady a průkopník výklopného foťáku, byl povedený a zároveň cenově výhodný model. Za dobrou cenu byl předloni k mání i typ Zenfone 5, který sice žádnou konstrukční zvláštností nevynikal, ale konkurenci potrápit dovedl.



Ale třeba Zenfone 4 z roku 2017 byl nesmyslně drahý a v jeho stopách tak trochu jde i letošní novinka. Ta je k mání ve dvou verzích: Zenfone 7 a Zenfone 7 Pro, přičemž rozdíl není ve velikosti displeje ani jeho rozlišení, ale pouze v použitém procesoru a přítomnosti optické stabilizace obrazu u Pro verze.

Asus si za modely žádá 21 990 a 19 490 korun, což sice nejsou extrémně přehnané částky, ale cenou už se prostě letošní model nepodbízí a zdražení oproti loňsku je dramatické: vždyť Zenfone 6 začínal na 13 tisících korunách. My testujeme dražší Pro verzi, takže rozdíl je celých 9 tisíc korun, za to už se dá pořídit i 5G smartphone vyšší střední třídy.

V čem se od předchůdce liší?

Koncept Zenfonu 7 je v základu stejný jako u loňského přístroje, zákazníky má oslovovat svým neobvyklým výklopným fotoaparátem, který přináší několik výhod: plnou sestavu jeho technických i kreativních možností lze použít třeba i pro selfie snímky, výklopná konstrukce znamená, že telefon může posloužit sám sobě jako stativ, foťák lze totiž zastavit v kterékoli poloze vyklápění. A také se s ním dá docela nenápadně fotit v různých situacích, kdy telefon nebudí při focení takovou pozornost, protože jej uživatel jednoduše nemusí díky výklopnému mechanismu držet v typické fotografické pozici.

Plusy a minusy Proč koupit? povedený fotoaparát s výklopnou konstrukcí

špičková výbava

vysoký výkon

dobrá výdrž baterie

Proč nekoupit? cena už není tak výhodná

chybí odolnost vůči vodě a prachu

nemá bezdrátové dobíjení

displej jen s frekvencí 60 Hz Kdy? V prodeji Za kolik? 21 990 Kč

Asus k této myšlence letos přidal nejen třetí čočku do sestavy fotoaparátů, ale také modernější procesor s extra porci výkonu a podporu 5G a třeba větší a lepší displej. Nebo praktičtější umístění čtečky otisků prstů, která se přesto nepřestěhovala do displeje – je na boku ve vypínacím tlačítku a funguje spolehlivě. Je tu i víc paměti (8 GB RAM a 256 GB uživatelské), naopak ale telefon v rámci poslední „módy“ přišel o 3,5 mm jack. Takže vylepšení tu jsou, jen na papíře rozhodně nevypadají na devítitisícový rozdíl v ceně.

A v praxi?

V praxi je to trochu lepší, ale posuďte sami. Displej je nově typu AMOLED namísto IPS, barevné podání je výtečné a čitelnost za všemožných podmínek také. Displej bez jakéhokoli výřezu jen s relativně tenkými rámečky kolem (ten dole je širší, sakra proč?) vypadá opravdu parádně. Navíc je tu zvýšená obnovovací frekvence, 90 Hz sice není žádný rekord, ale větší plynulost je velmi příjemná a je znát v praxi víc, než by třeba byl nárůst rozlišení. To zůstalo relativně klasické: 2 400 x 1 080 pixelů. Displej narostl na 6,67 palce oproti loňským 6,4 palce a možná je trochu škoda, že třeba velikostí displeje Asus neodlišil standardní Zenfone 7 a 7 Pro.

Jenže ono to má nejspíš svůj důvod: celá ta sestava výklopných fotoaparátů a samotného mechanismu vyžaduje určitou masu kolem sebe a aktuální trojité provedení by se prostě do menšího těla asi nevešlo. A tak tu máme smartphone s rozměry 165,1 x 77,3 x 9,6 mm – tedy žádný drobeček, ale nic neobvyklého. Top modely se prostě definitivně vydaly za hranici 6,5palcových úhlopříček a tomu velikost odpovídá. Telefon alespoň díky oblým tvarům (displej je ale plochý) padne docela dobře do ruky.

Skok udělal Zenfone 7 Pro i ve výkonu. I loňský model jsme chválili za špičkové vyladění systému a vysoký výkon, letošní typ se Snapdragonem 865+ je na tom i v kontextu konkurence ještě lépe než předchůdce. V Benchmarku AnTuTu se pravidelně telefon dostává výrazně za hranici 630 tisíc bodů, u webového Jetstream2 patří k nejlepším na trhu a třeba v pracovně zaměřených testech PC Mark je momentálně absolutně nejlepší. V některých dílčích disciplínách nebo benchmarcích ho dovede překonat jen ještě dražší stájový sourozenec ROG Phone 3, ale rozdíly jsou to v zásadě minimální.

Přičtěte k tomu hardwarovou podporu 5G (u nás zatím vlastně k ničemu) a Asus Zenfone 7 Pro vypadá jako zajímavá investice do smartphonu, co bude zastarávání možná trochu odolnější než někteří soupeři. Na druhou stranu mu vůči nim pořád sem tam něco i chybí.

Co mu chybí?

Vzhledem ke konstrukci je asi pochopitelné, že Asus Zenfone 7 Pro nemá žádný stupeň odolnosti vůči vodě a prachu, na to je potřeba pamatovat. Soupeři umí displeje s vyšším rozlišením, vyšší obnovovací frekvencí, zahnutí, bezdrátové dobíjení a další různé detaily. Není toho moc, co by Zenfonu 7 Pro chybělo, ale konkurence je v dané cenové kategorii hodně silná, takže prostě nemůže ze souboje s ní vyjít jako automatický vítěz.

Jaký je ten foťák?

Opět platí, že na absolutní vrchol nemá, ale kreativitou a možnostmi, které uživateli při fotografování dává, dovede určité nedostatky v kvalitě vynahradit. Navíc celkově platí, že fotky jsou parádní, jen prostě dnešní špičková konkurence dovede ze snímků dostat ještě o něco víc. Ve výklopném modulu se tentokrát nachází tři objektivy – hlavní se světelností f/1.8 a 64 megapixelovým čipem, širokoúhlý s f/2.2 a dvanáctimegapixelovým čipem a trojnásobný zoom s f/2.4 a osmi megapixely. Zoom i hlavní foťák mají u provedení Pro optickou stabilizaci obrazu (levnějšímu Zenfonu 7 chybí), a to pomáhá hlavně u nočních snímků z ruky. Díky výklopnému modulu, který lze mít nastavený v jakékoli poloze, ale telefon může sám sloužit i jako stativ, byť tak pořídíte jen snímky na výšku, tato vlastnost zůstává.

Snímky ze všech tří snímačů jsou kvalitní, ty z hlavního vypadají velmi dobře i v noci a také širokoúhlý objektiv není v tomto ohledu marný, byť šum a určitou ztrátu detailů pozorujeme. Zoom je třeba trochu horší v kontrastech, ale celkově na nás foťák působí vyváženým dojmem. K tomu tu jsou různé vychytávky využívající výklopného mechanismu – foťák může sledovat objekt nebo automaticky naskenovat panorama. Je tu manuální režim pro fotografování i natáčení videa, bohužel přepínání mezi spoustou režimů může být trochu zmatečné, prostředí foťáku nemá žádný jasný přehled režimů a listovat do stran bývá zdlouhavé.

Vydrží ta konstrukce?

Inu, to opět nedovedeme úplně posoudit. U první generace se Asus chlubil videem, kde telefon doslova mučil synek jednoho z vedoucích vývoje, ale to nic neznamená. O spolehlivosti mechanismu se toho ví málo – Zenfone 6 nebyl tak masovou záležitostí, aby se případné potíže nějak extrémně řešily. Na druhou stranu jsme zprávy o problematickém mechanismu nezaznamenali. U nové generace Asus konstrukci vylepšil a v balení dostane uživatel dokonce pouzdro, které má malý zámeček, jenž má zabránit vyklopení fotoaparátu třeba v kapse nebo při vytahování z ní. V mechanismu méně rachtá a působí takovým plynulejším dojmem, takže věříme, že fungovat bude a problémy by s ním být neměly.

A výdrž baterie?

Ta je nadále výborná, ale trochu si říkáme, že tu Asus promeškal příležitost. Baterie modelu Zenfone 7 Pro má totiž shodnou kapacitu jako u předchůdce: 5 000 mAh. Přitom do většího těla telefonu by se určitě vešla i větší. Výdrž je ale i tak velmi dobrá, telefon dává s přehledem i velmi náročný den provozu a většinou končí s poměrně bohatou rezervou energie. Dva dny na jedno nabití nemusí být problém a možná i prodloužený víkend, kdy ale telefon bude většinou schován před zraky uživatele, by se na jedno nabití zvládnout dal.

Bezdrátové dobíjení tu chybí, ale je tu alespoň rychlé dobíjení s výkonem 30 W – patřičná nabíječka je v balení s telefonem. Doplna tak lze baterii nabít asi za hodinu a půl, za zhruba půl hodiny má mít uživatel baterii z nuly nabitou na 60 %.

Mám si ho pořídit?

Asus Zenfone 7 Pro rozhodně není tak výhodnou koupí jako loňský Zenfone 6. Ano, telefon udělal slušný pokrok, vyšší výkon, 5G i propracovanější foťák jsou moc fajn. Ale cena 22 tisíc korun už není zdaleka tak atraktivní. Upřímně, asi bychom trochu výkonu oželeli a obešli se bez stabilizace u foťáků a zvolili levnější Zenfone 7.

Konkurence je také víc než dost. Za 18 500 pořídíte třeba Realme X50 5G, OnePlus 8 vyjde už na 17 tisíc korun, Xiaomi Mi 10 lze koupit za 15 tisíc a Xiaomi Poco F2 Pro s cenou od 12 tisíc je letos v dané konkurenci rozhodně koupí roku. A pak je tu třeba nový překvapivě vyvážený Samsung Galaxy S20 Fe, který lze pořídit za 17 nebo 20 tisíc (dražší je, pokud potřebujete 5G). Ano, špičkové modely Motoroly, Sony i „klasické“ Samsungy S20 jsou dražší, ale Asus Zenfone 7 Pro to jednoduše nebude mít lehké: jako argument pro koupi nepoužívá cenu, ale svůj poměrně unikátní fotoaparát.