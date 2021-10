Nové iPhony jsou špičkou fotomobilů. Opět nestačí jen na Číňany

Loni se krátce po svém uvedení na trh zařadila dvojice modelů iPhone 12 Pro Max a iPhone 12 v žebříčku DxO Mark na čtvrté a páté místo za smartphony Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra a Huawei P40 Pro. Letos se v podstatě situace opakuje, když na vrcholu žebříčku najdeme Huawei P50 Pro, za ním je Xiaomi Mi 11 Ultra a následuje Huawei Mate 40 Pro+. A za tuto trojici se řadí se skóre 137 bodů nové modely iPhone 13 Pro Max a iPhone 13 Pro.

Na rozdíl od loňska mají oba modely shodný počet bodů, protože Apple tentokrát mezi fotoaparáty neudělal žádný hardwarový rozdíl. Oproti loňským modelům si novinky polepšily o sedm, respektive devět bodů. Testem DxO Mark pak prošly také menší a levnější modely iPhone 13 a iPhone 13 mini. Ty dosáhly na stále velmi špičkových 130 bodů, opět platí pro oba stejně a za pozornost stojí, že to je skóre, kterého dosahuje v hodnocení právě i loňský iPhone 12 Pro Max.

Je tedy vhodné porovnat, kde k posunu oproti loňským modelům došlo. Není to totiž tak, že by loňský iPhone 12 Pro Max a letošní iPhone 13 mini fotily shodně, i když by to tak podle skóre na první pohled mohlo vypadat. Každý z modelů má své výhody a nevýhody. V oblasti fotografování tak například iPhone 13 i iPhone 13 mini dostaly 138 bodů, skóre se tak stejně jako to celkové shoduje s loňským iPhonem 12 Pro Max. Jenže zatímco iPhone 13 mini a jeho sourozenec nad loňským modelem vedou třeba v oblasti expozice, barev, artefaktů nebo nočního focení, tak loňský model má nad nimi navrch u ostření, šumu či bokeh efektu.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 144 – Huawei P50 Pro

143 – Xiaomi Mi 11 Ultra

139 – Huawei Mate 40 Pro+

137 – Apple iPhone 13 Pro Max

137 – Apple iPhone 13 Pro

136 – Huawei Mate 40 Pro

133 – Asus Smartphone for Snapdragon Insiders

132 – Huawei P40 Pro

131 – Oppo Find X3 Pro

131 – Vivo X50 Pro+

130 – Apple iPhone 13

130 – Apple iPhone 13 mini

130 – Xiaomi Mi 10 Ultra*

130 – Apple iPhone 12 Pro Max

128 – Apple iPhone 12 Pro

128 – Vivo X60 Pro+

128 – Xiaomi Mi 10 Pro

126 – Oppo Find X2 Pro

126 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos)

125 – Honor 30 Pro+*

124 – Apple iPhone 11 Pro Max

124 – OnePlus 9 Pro

123 – Huawei Mate 30 Pro 5G*

123 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon)

122 – Apple iPhone 12 / 12 mini

122 – Honor V30 Pro*

121 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos)

121 – Huawei Mate 30 Pro*

121 – Xiaomi Mi 9CC Pro Premium Edition (Mi Note 10 Pro)*

120 – Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition*

120 – Asus Zenfone 8

120 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Exynos)

120 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Exynos)

120 – Xiaomi Mi 11

120 – Google Pixel 5

Hvězdičkou označené přístroje byly testovány podle starší metodiky



Samozřejmě vede také u zoomu, jelikož nabízí teleobjektiv, díky kterému nabídne optické přiblížení. Skóre v oblasti zoomu je tedy 55 bodů pro iPhone 13 a 13 mini a 68 bodů pro iPhone 12 Pro Max. Za pozornost ovšem stojí, že DxO Mark lépe hodnotí širokoúhlý foťák letošních novinek (44 vs. 41 bod). Letošní modely pak mají navrch u videa, kde získaly 117 bodů, zatímco iPhone 12 Pro Max má bodů 113. Pomohlo hlavně dramatické zlepšení kvality expozice při natáčení videa.

Když s loňským premiantem od Applu porovnáme letošní špičkové modely 13 Pro a 13 Pro Max, můžeme pozorovat posun k lepšímu takřka ve všech oblastech, i když drobné detaily, kde má Apple ještě co vylepšovat, tu rozhodně najdeme. Loňský Pro Max má nad tím letošním například mírně navrch v oblasti automatického ostření a malinký náskok má u šumu, to jsou nicméně detaily, které půjdou v praxi jen těžko rozpoznat. Výraznější skok kupředu udělaly letošní špičkové iPhony oproti loňskému top modelu v oblasti videa – tady si novinky polepšily, stejně jako u focení, o šest bodů, jenže ke zlepšení došlo ze základu 113 bodů namísto 138 u focení.

A čím podle DxO Mark ztrácí špičkové iPhony na své nejlépe hodnocené čínské soupeře? Vždy jde o jednu konkrétní oblast. I když mají tyto modely mírně navrch třeba u fotografování, Apple je králem videa, takže tady by rozdíl ve skóre nemusel být podstatný. Jenže méně parádní disciplínou Applu je zoom. I když ho u letošních modelů Pro firma vylepšila, tak objektiv s trojnásobným optickým přiblížením a čip s rozlišením 12 megapixelů tady jednoduše na soupeře nestačí.

Vládce žebříčku Huawei P50 Pro má například čtyřnásobné přiblížení a 64megapixelový čip, i díky tomu si u zoomu připsal skóre 107 bodů oproti 76 v případě iPhonu. A to už je výrazná propast, větší, než co by možná hardwarové rozdíly naznačovaly. Podobně má Xiaomi Mi 11 Ultra v této disciplíně skóre 100 bodů, v praxi totiž nabídne pětinásobné optické přiblížení a se 48 megapixely pak i potenciál k různým digitálním výřezům.

Apple v tomto ohledu tedy se svým konzervativnějším řešením ztrácí, na druhou stranu je na tom v podstatě stejně jako prémiový Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, který má zoomové objektivy hned dva (s trojnásobným a desetinásobným přiblížením, vždy s 10 megapixely).