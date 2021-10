Zalíbí se hlavně majitelům starších modelů. Test levnějších iPhonů 13

Apple je tradičně vnímán jako prémiová značka. Jediný levnější kousek v nabídce je model SE, který je i tak v podstatě na úrovni androidí vyšší střední třídy. Pro opravdu levné modely už musíte do výprodejů nebo bazarů. I přesto se dá dvojice iPhonů 13 a 13 mini označit jako levnější modely, jelikož oproti sourozencům s přívlastkem Pro přeci jen jejich nákupem docela znatelně ušetříte.

Základem nabídky novinek je v tuto chvíli model mini, který ovšem plní poněkud specifickou roli: koupí si jej nejspíš hlavně ti, kterým chybí skutečně kompaktní mobily. Jako takový obecný základ lze však považovat spíše model iPhone 13, který už má na dnešní dobu standardnější rozměry. Oba nicméně mají ve výbavě několik kompromisů, kterými se tedy jednak liší od svých Pro sourozenců a jednak tím obhajují svou nižší cenu. Pro koho tedy novinky vlastně jsou a na co se můžete těšit? Na to si odpovíme v dnešním testu.

Jak se nám líbí design?

Stejně jako loni jsou novinky po vzoru legendárních iPhonů 4, 4s, 5 a 5s hranaté. Na ploché boky se chvíli musí zvykat, ale rozhodně si takový telefon nespletete s některých z jeho dřívějších předchůdců. Rozpoznat je však od loňských modelů bude celkem oříšek. Pomůže vám v tom snad jen rozmístění dvou zadních fotoaparátů: loni byly pod sebou, letos jsou posazené příčně od sebe. Zároveň je optika u novinek trochu mohutnější.

Oba modely mají hliníkové boky a skleněná záda. Bohužel na rozdíl od Pro verzí je zde lesklá úprava zad, takže se připravte, že se snadněji ušpiní od otisků prstů. Matný je pouze modul s fotoaparáty. Výhodou je naopak větší barevná rozmanitost: oba telefony pořídíte jak v konzervativní černé a tmavě modré (která skoro připomíná černou, Apple to označuje jako „půlnoční“ barvu), tak i světlejší modré, růžové a červené.

Rozdíl mezi mini variantou mini a běžným iPhonem 13 je zřejmá. Zatímco iPhone 13 je zkrátka takový normální smartphone (rozměry jsou 146,7 × 71,5 × 7,7 mm), model 13 mini je stejně jako loni překvapivě drobný mobil, který tak opět potěší ty, na které jsou moderní smartphony zkrátka moc velké. S rozměry 131,5 × 64,2 × 7,7 mm je to na dnešní dobu drobeček.

U Pro verzí jsme měli pocit, že telefony jsou poměrně těžké, u levnějších verzí můžete být klidní. Větší model váží 174 gramů, varianta mini pouze 141 gramů. Díky tomu tak ani přes své jinak poměrně ostré rohy netlačí tolik v ruce jako Pro varianty, což činí zvykání si na tento tvar mobilu zase o něco snazší.



Co se rozložení ovládacích prvků a konektoru týče, je to zkrátka klasika Applu: tlačítko pro probuzení displeje na pravé straně, ovládaní hlasitosti a přepínač pro tichý režim na levé, vespod pak lightning konektor. „Neviditelným“ konektorem je pak MagSafe na zádech, kam se dá uchytit příslušná nabíječka pro bezdrátové doplnění energie. Oba modely jsou utěsněny proti vniknutí prachu a vody (IP68).



Co displeje novinek?

Displeje se oproti loňským modelům změnily pouze v jednom ohledu: mají menší výřez. V praxi je to vlastně úplně jedno, protože Apple získané místo po stranách výřezu nijak nevyužil: indikačních prvků se sem vejde stále stejně, to samé platí o ikonách notifikací. Menší výřez má tak status spíše dalšího rozlišovacího prvku od předchozích generací, oproti androidí konkurenci je to stále už skoro smartphonové retro.

Jinak je vše při starém. iPhone 13 má opět 6,1palcový displej s rozlišením 1 170 × 2 532 pixelů, v případě mini verze je pak rozlišení 1 080 × 2 340 pixelů a úhlopříčka 5,4 palce. Nezměnil se ani maximální jas (1 200 nitů), ani typ panelu (OLED), kterému Apple říká Super Retina XDR.



Na rozdíl od sourozenců s přívlastkem Pro se bohužel levnější modely nedočkají „ProMotion“ displeje se 120Hz obnovovací frekvencí. To je také první ze znatelných ústupků, které u levnějších modelů můžete čekat. Pokud jste doteď měli některý z dřívějších modelů s 60Hz panelem, tak budete zkrátka na tom samém, na čem jste byli doteď. Na rychlejší displej se snad dostane někdy příště.



Co zbytek hardwaru?

V tomto ohledu už se rozdíly mezi celou novou sérií iPhonů trochu stírají. Apple jako obvykle vybavil celou generaci stejným procesorem: Apple A15 Bionic. Počet jader je stejný, frekvence také, rozdíl je prakticky pouze v grafickém čipu, který má v případě levnějších modelů čtyři jádra, u dražších pět. Dražší modely však musí třeba při hraní her vyvinout více výkonu, aby „nakrmily“ 120Hz displej, kdežto u 60Hz panelů levnějších novinek na tom už tolik nezáleží.

Větší rozdíl je v operační paměti. Apple iPhone 13 a 13 mini mají pouze 4 GB RAM, kdežto u Pro verzí najdete vždy 6 GB. To také má svůj podíl na celkovém výkonu novinek, ovšem zjednodušeně řečeno se opravdu nemusíte bát, že by iPhony 13 a 13 mini na něco (hru, náročnou aplikaci) nestačily. Tak to u Applu prostě vždy je, že moderní mobily dostanou vždy ten nejlepší čip.

Velice příjemnou novinkou u základních modelů je letos navýšení základní kapacity úložiště pro data. Nyní už koupíte pouze 128GB varianty, s 64GB iPhony tak je od letošního roku snad definitivně konec. Apple se to samozřejmě snaží doplňovat místem na cloudu, ale vždycky je lepší mít fotky „u sebe“ bez spoléhání se na internetové připojení. No a pak je samozřejmě třeba také myslet na to, že nahrávání videa ve vysokém rozlišení zabírá opravdu hodně místa.

Letos asi už nikoho nepřekvapí podpora 5G sítí. Do obou telefonů technicky vůbec nemusíte strkat plastové SIM (byť tu jeden slot na nanoSIM je), oba totiž mají ve výbavě i dvě eSIM. Můžete tedy po vyřízení u operátora fungovat v režimu dual SIM bez toho, aniž byste měli byť jednu z nich fyzickou.

Jak už jsme zmínili, i letošní modely umí magnetický konektor MagSafe. Apple tento magnetický systém bezdrátového nabíjení a dalšího příslušenství využívá i nadále a po čerstvém návrhu Evropské komise, která chce v Evropě sjednotit nabíjecí kabel na standard USB-C (více viz EU bude nabíjet jen pomocí USB-C, navrhl Brusel, aby snížil objem odpadu), bude MagSafe v budoucnu klíčovou záležitostí při zrodu zcela bezkonektorového modelu.

Výhoda magnetického systému je jasná. Uživateli odpadne nutnost trefovat se s bezdrátovou nabíječkou na konkrétní místo, jelikož se zkrátka sama přicvakne přesně tam kam má. To samé platí pro různé doplňkové kryty, držátka na kreditní karty a podobně. Apple má díky tomu kategorii příslušenství navíc, kterou opatří oficiálním logem a separátně prodává.

Posledním „šokem“, který jsme si prožili už u celé loňské generace, je minimalistické balení. I letos tedy dostanete v obou případech pouze štíhlou krabičku s telefonem, kabelem, zásadami pro bezpečnostní používání, nástrojem pro vysunutí šuplíčku pro SIM a jednou samolepkou s logem Applu. Pokud nemáte vlastní adaptér do zásuvky (navíc s USB-C portem, aby pasoval na přibalený kabel), pak si jej musíte dokoupit.

Jak je na tom výdrž baterií?

Oproti loňským modelům se novinky blýsknou i trochu většími bateriemi a celkovou výdrží. iPhone 13 má letos 3 240 mAh akumulátor (iPhone 12 měl 2 815 mAh), iPhone 13 mini si polepšil na 2 438 mAh (z loňských 2 227 mAh). Ani v jednom případě to není žádné terno, zejména ve srovnání s androidí konkurencí.



Výdrž se však mezigeneračně zlepšila, což je obzvlášť znát u modelu iPhone 13 mini, jehož předchůdce na tom byl celkem tragicky. Tedy ne že by letošní model byl nějaký „držák“, ale zkrátka z něj obvyklý den používání už celkem snadno dostanete. S modelem iPhone 13 se pak můžete těšit i na dvoudenní výdrž, se kterou novinka nemá problém ani při standardní zátěži.

Rychlost nabíjení se oproti loňským modelům 12 a 12 mini nezměnila vůbec, opět tedy dostanete 20W rychlé nabíjení kabelem, bezdrátově to umí s výkonem až 15 W (pokud využíváte systém MagSafe) a na běžných bezdrátových nabíječkách Qi už se dostanete jen na 7,5 W. Jak jsme již zmínili, nezapomeňte na to, že v balení už nabíjecí adaptér nenajdete, je v něm pouze kabel.



Jak levnější iPhony fotí?

Novinky z řady Pro jsme chválili za vylepšené fotoaparáty napříč všemi třemi senzory. Levnější modely ovšem letos žádný posun nečeká, parametry jsou totiž stejné jako loni. Opět tu máme dvojici snímačů, jeden se standardním úhlem záběru a druhý širokoúhlý, optický zoom a LiDAR senzor chybí i letos.

Konkrétně zde tedy znovu najdete hlavní snímač s rozlišením 12 Mpix, optickou stabilizaci a světelností f/1,6. Dále lze využít také širokoúhlého snímače se stejným rozlišením, světelností f/2,4 a úhlem záběru 120 stupňů. Bohužel u levnějších iPhonů širokoúhlý senzor nezastupuje funkci pro focení makro fotek a na blízko vám zkrátka moc nezaostří.

Apple i tentokrát dohání jinak celkem průměrné parametry svými softwarovými triky a musíme uznat, že novinky fotí velice dobře, tedy alespoň v rámci svých možností. Hlavní snímač je ostrý, skvěle zpracovává barvy a optická stabilizace zaručí kvalitu i když zrovna nemáte moc světla. Jako povedený se dá označit i širokoúhlý fotoaparát, který příliš nezkresluje obraz a také nabídne slušnou ostrost i barvy.

Video stejně jako loni nahrajete v rozlišení až 4K při 60 snímcích za sekundu, zpomalené pak v rozlišení 1080p při 240 snímcích za sekundu. Oproti dražším Pro sourozencům zde bohužel nenajdete ani onen lákavý filmový režim. Selfie kamerka iPhonů 13 a 13 mini má rozlišení 12 Mpix při světelnosti f/2,2.



Mám si iPhone 13/13 mini koupit?

Celou dobu mluvíme v testu o „levnějších“ modelech, ačkoliv na poměry androidí konkurence jsou to stále vysoce prémiové kousky. A to jsou oproti loňsku dokonce ještě levnější: iPhone 13 koupíte za 22 990 Kč, loni jste za iPhone 12 museli dát 24 990 Kč. iPhone 13 mini pak pořídíte dokonce za 19 990 Kč, loňský předchůdce stál 21 990 Kč.

V tuto chvíli je třeba se podívat na modely 13 a 13 mini zvlášť. Začněme u větší „třináctky“, která je v podstatě tím hlavním dostupným modelem, po kterém budou nejspíš pokukovat majitelé třeba modelů X, XS nebo i starších. V takovém případě dostanete opravdu značné vylepšení, týkající se jak fotoaparátů, tak i celkového výkonu telefonu. Na druhou stranu, pokud vlastníte modely 11 či 12, můžete iPhone 13 s klidem vynechat, tam už rozdíly budou jen minimální.

iPhone 13 mini je oproti tomu v celkem unikátní pozici, kdy má pouze jednoho předchůdce, byť by se dal zároveň dát i do stejné škatulky jako loňský model SE. Je to opravdu vysoce kompaktní telefon určený pro nostalgiky malých telefonů. Jeho hlavním problémem je nejspíš to, že si dost možná velká část potenciálních zájemců koupila už loňský model a stejně jako v případě většího sourozence nemá generační obměna příliš smysl, telefony jsou si až příliš podobné. Ano, výdrž baterie je o chlup lepší, ale za výměnu to nestojí.



Malý iPhone si bude zájemce opět hledat zejména z řad majitelů iPhonů 8 a starších, kteří už dlouho čekají na nějakou obměnu kompaktních rozměrů. Nakolik se mu to povede, to sami nevíme. Zároveň bychom však upozornili na fakt, že Apple do budoucna zvažuje mini modely zase přestat vyrábět, takže je to možná vaše poslední šance takový model koupit.

A dosavadní uživatelé Androidu? Pro ně může být iPhone 13 dostupnější bránou do světa zařízení Applu, pokud mají potřebu změnit systém, ovšem za stejné peníze dostanou u svého domácího systému pravděpodobně daleko lépe vybavené modely. V tomto ohledu je na tom mini model o něco lépe, jelikož mu do karet hrají kompaktní rozměry, které v případě zařízení s Androidem vyjma skládacích „véček“ najdete jen těžko.

Telefony na recenzi zapůjčila společnost iWant.