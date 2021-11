KOMENTÁŘ: Má se androiďák bát iPhonů? Vždyť už je to skoro to samé

Trochu jsem musel pátrat v paměti, kolik už to je let, co jsem poprvé srovnával vlastnosti smartphonů s Androidem proti těm od Applu. Bylo to už před pěti lety, kdy ještě iPhony stále měly své ikonické kulaté tlačítko pod displejem a nabídka androidů byla pestřejší, než je dnes. Šlo tehdy primárně o to, jak si takový normální androiďák dovede na systém Applu zvyknout. Výsledek byl takový, že už tehdy by byla případná výměna mobilních systémů poměrně nenásilná, pokud jste byli ochotni ji podstoupit.

Musíte zkrátka tak trochu počítat s tím, že iPhonem to nekončí a že si vás bude Apple chtít omotat okolo prstu co nejvíce. Chce to trochu odhodlání.