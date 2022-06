Legendární výrobce fotoaparátů se stěhuje k Xiaomi

Výrobce legendárních fotoaparátů Leica sleduje smartphonový trh opravdu pečlivě. Dlouhodobě si totiž všímá jeho potenciálu a chce jej i náležitě využít. Dříve jsme tuto značku mohli potkat především ve spojení se smartphony Huawei, loni pak dokonce na vybrané trhy zamířil i první vlastní model – Leitz Phone 1. Nyní se tato fotoaparátová legenda opět spojuje s velkým výrobcem mobilů, aby mu pomohla vyladit fotoaparáty.

Leiku si tentokrát vybralo Xiaomi, které chce touto značkou osadit celou svou chystanou řadu 12S. Půjde celkem o tři telefony: Xiaomi 12S, 12S Pro a 12S Ultra a v podstatě by mělo jít o půlgenerační vylepšení stávajících top modelů. Není úplně neobvyklé, že výrobce smartphonů vydá dvě série špičkových modelů ročně, zejména co se čínské produkce týče.

Už teď máme poměrně jasnou představu, co by měl nejlepší kousek z této série nabízet. Model Xiaomi 12S Ultra by měl být osazený nejmodernějším procesorem Snapdragon 8 Gen 1, jemným 120Hz OLED displejem, ale trochu překvapivě s baterií s poněkud průměrným 50W nabíjením. Jsou to zatím jen spekulace, takže realita může být trochu odlišná.

Hlavní jsou samozřejmě fotoaparáty, na které bude Leica dohlížet a pomáhat s blíže nespecifikovanými funkcemi. Sestava má vypadat následovně: 50Mpix hlavní senzor s optickou stabilizací, 48Mpix širokoúhlý snímač a 48Mpix pětinásobně přiblížený periskopový snímač. Doplňkové senzory budou dva: jeden pro hloubku ostrosti a druhý pro laserové ostření.

Zbytek specifikací „nižších“ modelů zatím neznáme. Nicméně pokud se zaměříme na současnou generaci, je jasné, že bude tu a tam nějaký ústupek patrný, ovšem výrobce se jistě bude snažit telefony alespoň designově sjednotit. Vůbec největší otazník visí samozřejmě nad dostupností, jelikož brzké představení novinek (4. července) se bude týkat pouze domácího čínského trhu.