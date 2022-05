Brutální fotomodul má osm výřezů. Má patřit špičkovému Xiaomi

Xiaomi umí vytěžit své modelové řady na maximum. V té loňské prémiové, tedy u Xiaomi 11, to bylo devět různých přístrojů, které se značně lišily cenou i výbavou. Letošní nástupnická řada 12 je zatím skromnější – v Česku se prodávají tři modely. Ale zjevně další přijdou.

Vrcholem nabídky má být Xiaomi 12 Ultra, které nabídne maximální výbavu a především maximálně nadupaný fotoaparát. V případě výbavy lze očekávat špičkový procesor Snapdragon 8 gen 1, možná i v očekávané vylepšené verzi plus. Displej s úhlopříčkou 6,7 palce má být typu AMOLED s velmi vysokým rozlišením 3 200 x 1 440 pixelů a s variabilní obnovovací frekvencí až 120 Hz.

To jsou však očekávané parametry špičkového přístroje, který zcela jistě bude stát víc než 30 000 korun a to zřejmě výrazně. Aktuálně vrcholné Xiaomi 12 Pro se prodává za 28 000 korun, takže vysoká cena ještě lepšího modelu je logická.

Hlavním lákadlem má být fotoaparát. Jeho parametry jsou zatím nepotvrzené, respektive se informace z různých zdrojů liší. To platí i pro samotnou sestavu a fotomodul. Shodují se v jednom, že fotomodul bude kruhový a bude opravdu velký. Což dokazuje i poslední únik od známého únikáře SlashLeaks, který se po delší odmlce vrátil ke svému byznysu.

Fotografie ukazuje kryt od výrobce příslušenství, ale podle dalších zdrojů a starších úniků odpovídá realitě. A je to zvláštní podívaná. Opravdu velmi velký modul fotoaparátu má osm výřezů a každý je jiný. Nevypadá to příliš hezky, ale zřejmě na samotném telefonu s černým krycím sklem modulu to nebude tak výrazné.

Spekuluje se, že uprostřed bude snímač od Sony s velikostí čipu 1/1,1 palce, tedy s opravdu velkým snímačem. Jeho rozlišení by se mělo pohybovat okolo 50 Mpix. Samozřejmostí pak má být optická stabilizace. Dále zde má být širokoúhlý snímač s podobně velkým rozlišením a to samé platí i pro periskopový teleobjektiv.

Ale je možné, že Xiaomi osadí přístroj ještě jedním teleobjektivem, podobné řešení nabízí Samsung S22 Ultra. Další výřezy mohou sloužit pro ToF senzor a zábleskové diody, případně pro nějaký další snímač. Ale už nás moc nenapadá, k čemu by mohl sloužit.