Upozorní je chodník. Jinak by se mobilní závisláci mohli zranit

Úředníci jihokorejského hlavního města se snaží hledat způsob, jak předejít nehodám způsobeným mobily zaslepenými chodci. Namísto restrikcí v podobě tučných pokut se však vydali zcela opačnou cestou: nechali nainstalovat stovky pozemních semaforů. Do poloviny letošního ledna jich bylo v Soulu v provozu již téměř 1 200.

Pozemní semafory mají podobu podlouhlých průhledných dlaždic, které jsou opatřeny diodami a jsou vsazeny do chodníku před obrubník. Narazit je na ně možné ve všech 25 městských částech Soulu, vůbec největší počet (138) je v provozu v populární čtvrti Gangnam.

Masivním rozšířením tohoto opatření se snaží zdejší úřady snížit riziko nehod způsobených chodci, kteří kvůli mobilu v ruce nevěnují pozornost klasickým semaforům. Podle portálu The Korea Herald se sice proti tomuto způsob varování zvedla jistá vlna nevole, kdy podle některých obyvatel Soulu doplňkové LED semafory v noci oslňují, ale vesměs byl lidmi přijat pozitivně.

Podle nejmenovaného úředníka šlo přitom původně pouze o doplněk tradičního řešení, v praxi se ovšem tento způsob varování nepozorných chodců ukázal jako užitečný, a tak došlo k jeho masivnímu rozšíření a využití coby plnohodnotné alternativy běžného světelného varování. Lidé jej kvitují zejména v okolí škol, kde dokáže děti udržet dále od silnice.

Pozemní semafory mají i jiná města. Ale jen pár

Obdobné řešení již v roce 2017 přijala radnice nizozemské obce Bodegraven-Reeuwijk – do chodníků nechala instalovat LED pásky. Počínání zdejších úředníků se však neobešlo bez kritiky (více viz Chtějí chránit mobilem otupené lidi. Za nové semafory však sklízejí kritiku).

Nizozemské řešení přitom působilo promyšleněji než v dubnu 2016 zavedené obdobné semafory v německém Augsburgu. Radnice je instalovala poté, co tramvaj srazila patnáctiletou dívku, která se při přecházení kolejí dívala do svého telefonu. Na podobně řešený přechod pro chodce lze narazit i v Praze, a to v Sokolovské ulici. Světelné pásy v přechodu chodce blikáním upozorňují na blížící se tramvaj (více viz Praha testuje chytré přechody, blikáním upozorní na blížící se tramvaj).