Chodci zírající do mobilu trápí hongkongské úřady. Musí upravovat přechody

V očích některých může jít o pomyslný boj s větrnými mlýny, pro úřady je to jedna z cest, jak mobilní závisláky vytrhnout z jejich světa a varovat je před bezmyšlenkovým vkročením do silnice. Tradiční semafory totiž v tomto případě neplní svou funkci, lidé se zrakem přilepeným k displejům svých mobilů je ignorují. Hongkong se tak přidává k řadě další měst, která k obdobným opatřením přistoupila již v minulosti.

Místní úřady podle portálu Bloomberg vytipovaly celkem čtyři přechody, které nechaly osadit speciálními LED světly. Ta však nejsou jako obvykle instalována přímo do chodníku, ale tyčí se nad chodci. Chodníky tedy v místech přechodů zahaluje červená záře. Úředníci si od tohoto řešení slibují, že lidé hledící dolu takto osvětlený chodník zaregistrují a nevstoupí bezmyšlenkovitě do vozovky. Stejně jako v chorvatském Záhřebu, kde se chodci s obdobným řešením setkali již koncem roku 2019, nevyžaduje instalace tohoto typu LED semaforu žádné stavební práce.

Podle inženýra dopravního oddělení hongkongského ministerstva dopravy Alexe Aua jde o další prostředek, který má chodcům, a to zejména těm, kteří se dívají na své mobilní telefony, připomenout, že v danou chvíli nemají přecházet vozovku. Takto upravené přechody aktuálně fungují v půlročním zkušebním provozu. V případě, že budou pro bezpečnost chodců přínosem, se pravděpodobně jejich počet rozroste.

Se smombies bojuje řada měst

Hongkong není zdaleka jediným městem na světě, které se rozhodlo jít do boje s takzvanými smombies (kombinace anglických slov smartphone a zombie), tedy lidmi zahleděnými do svých smartphonů. Například v jihokorejském Soulu nechali úředníci začátkem letošního roku do stovek chodníků vsadit pozemní semafory v podobě podlouhlých průhledových dlaždic, v nichž jsou diody. Někteří lidé si však stěžovali, že tyto doplňkové LED semafory v noci oslňují (více viz Upozorní je chodník. Jinak by se mobilní závisláci mohli zranit).

O tři roky dříve (2019) vyvinul Korejský státní ústav pro stavebnictví a stavební technologie varovný systém využívající radar a termální kamery. Jejich systém kombinoval obvyklý vizuální prvek, tedy do vozovky zabudovaná blikající světla běžně upozorňující řidiče na přítomnost přechodu s laserovým varováním promítaným přímo pod nohy chodců, kteří se chystají vstoupit do vozovky. Sdělení v něm obsažené chodce vyzývá třeba k vyčkání kvůli blížícímu se vozu. Chytrý přechod kromě toho posílá ještě varovnou notifikaci přímo na displej smartphonu nepozorného chodce.

Obdobné řešení již v roce 2017 přijala radnice nizozemské obce Bodegraven-Reeuwijk – do chodníků nechala instalovat LED pásky. Ovšem už tehdy se počínání zdejších úředníků neobešlo bez kritiky (více viz Chtějí chránit mobilem otupené lidi. Za nové semafory však sklízejí kritiku). Obdobné řešení se v roce 2019 objevilo i v izraelském Tel Avivu.

Nizozemské řešení přitom působilo promyšleněji než v dubnu 2016 zavedené podobné semafory v německém Augsburgu. Radnice je instalovala poté, co tramvaj srazila patnáctiletou dívku, která se při přecházení kolejí dívala do svého telefonu. Na podobně řešený přechod pro chodce lze narazit i v Praze, a to v Sokolovské ulici. Světelné pásy v přechodu chodce blikáním upozorňují na blížící se tramvaj (více viz Praha testuje chytré přechody, blikáním upozorní na blížící se tramvaj).

Koncem března 2019 se pak v Praze objevily na vybraných přechodech také speciální piktogramy, které mají chodce před vstupem do vozovky přimět odlepit oči od displeje mobilu (více viz V Praze se objevily neobvyklé piktogramy. Varují „čumily“ do mobilu). Podobné piktogramy se letos objevily i u některých přechodů v Brně, varování v podobě textové výzvy pak i třeba v Polsku.

Minimálně pražští úředníci se patrně inspirovali speciálním policejním „zebra“ komandem z maďarského města Budakalász. Zdejší policisté s posvěcením místního úřadu totiž před třemi roky zhotovili papírové šablony, vybavili se spreji se signálními barvami a vytipované přechody opatřili speciálními piktogramy. Jejich cíl byl jasný: odtrhnout pohledy chodců od displejů smartphonů. Inspirací jim byly obdobně „upravené“ přechody ve Španělsku.