Ulici přecházela s mobilem v ruce. Dostala pokutu v přepočtu 33 korun

Vyhláška, jejímž cílem je zamezit nehodám způsobeným chodci zírajícími na displeje mobilů, vstoupila v čínském Wen-čou v platnost letos 1. ledna. A pokuty na sebe nenechaly dlouho čekat. Jednou z prvních hříšnic byla paní Hu, která se pokutou „pochlubila“ na sociální síti Weibo. Svým příspěvkem vyvolala bohatou diskuzi.

Řada uživatelů se podle serveru BBC shodla, že výše postihu je směšně nízká. Za porušení nové vyhlášky byla totiž paní Hu vyměřena pokuta ve výši 10 jüanů, tedy v přepočtu 33 korun. Postih by si představovali podstatně vyšší, začínat by podle nich měl na 100 jüanech (331 korun).

Rozhodnutí úředníků nicméně vítají. Doufají, že tento krok přiměje lidi k větší zodpovědnosti. Mnozí nicméně vyjádřili obavy, že budou pravděpodobně dalšími potrestanými. Nemají totiž jasno v tom, co vše budou policisté postihovat.

Poukazují třeba na situaci, kdy jim telefon začne vyzvánět ve chvíli, když zrovna přecházejí ulici. Mají hovor ignorovat, nebo jej mohou odmítnout? Netuší, co ještě není přestupkem a co už naopak ano. I kvůli odmítnutí hovoru je totiž nutné sklonit hlavu a podívat se na displej telefonu.

I přes občasné výhrady vůči vyhlášce by mnozí uživatelé Weiba uvítali, aby nebyl omezen pouze na území východočínského města, ale platil po celé Číně.

Postihy zaváděla i města v USA. Neúspěšně

Čínské Wen-čou není prvním městem, které se proti chodcům s mobily rozhodlo bojovat tímto způsobem. V minulosti byly podobné pokusy i v USA, kde se různá města pokoušela zavádět patřičné vyhlášky. V žádném z případů ovšem neuspěla, nepozorným chodcům tak žádné postihy nehrozí. Většina podobných pokusů naráží především na to, že jde jen velmi špatně definovat onu nepozornost chodce.

Avšak například v newjerseyském městě Fort Lee bylo v roce 2012 podle tehdejšího šéfa místní policie Thomase Ripoliho jen za měsíc a půl pokutováno za neopatrnou chůzi celkem 117 hříšníků. Řada z nich prý okolí nesledovala kvůli psaní textovek. Jejich odeslání je tak vyšlo o 85 dolarů (necelé dva tisíce) dráže (více viz V New Jersey odešlete svou možná nejdražší SMS v životě).

Loni v dubnu nicméně samospráva amerického státu Illinois přišla s návrhem zákona, kterým chtěla zapovědět telefonování chodcům přecházejícím přes silnici. Návrh nicméně počítal s postihem pouze chodců, kteří přecházejí na červenou nebo v místech, kde je to zakázáno. V takových případech měla být pokuta vyšší než u netelefonujících hříšníků (více viz Pokutu možná dostanete i za telefonování při přecházení ulice).

V roce 2014 o zavedení stejných postihů uvažovaly třeba i tchajwanské úřady. Za upřený pohled do displeje mobilního telefonu během přecházení ulice měl chodci hrozit postih v přepočtu asi 200 korun (více viz Vymysleli pokuty pro chodce, kteří civí do mobilu. Mají platit 200 korun). Kritici návrhu opět poukázali na nemožnost nepozornost chodce jednoduše definovat.

Speciální pruhy, ale i upravené přechody. Má ho i Praha

Dosud se čínská města snažila situaci řešit naprosto odlišným způsobem. Pro příslušníky kmene skloněných hlav, jak Číňané lidem, kteří nedokážou odlepit oči od mobilního telefonu, přezdívají, vyhrazují na chodnících speciální pruhy. Speciální, 80 centimetrů široký a 100 metrů dlouhý barevný pruh, který má uživatelům mobilních telefonů zajistit bezpečný pohyb bez neočekávaných nehod, vznikl třeba loni na jaře před vchodem do nákupního centra ve městě Si-an v severozápadní provincii Šen-si (více viz Kmen skloněných hlav v ohrožení. U obchodního centra mají speciální pruh).



Nakolik jsou tyto speciální pruhy účinné, lze jen spekulovat. Rezidenti taková opatření vítají, podle nich fungují i jako varování pro řidiče před neopatrnými jedinci, ale odborníci nad nimi kroutí hlavou. Domnívají se totiž, že chodci se kvůli takovým opatřením budou cítit bezpečněji, což povede k četnějšímu používání telefonů při chůzi.

Již v roce 2014 podobný pruh zavedly například úřady v čínském městě Čchung-čching. Ve stejném roce se objevil i v americkém Washingtonu, šlo ovšem pouze o sociální experiment pořadu Mind Over Masses televizní stanice National Geographic. Avšak tento první speciální mobilní pruh na chodníku lidé s mobilem ignorovali. Myšlenku speciálního pruhu si osvojily i úřady v belgických Antverpách, jistá opatření přijal i jihokorejský Soul.

Radnice nizozemské obce Bodegraven-Reeuwijk problematiku takzvaných smombies, tedy chodců hledících do smartphonů, vyřešila v roce 2017 speciálně upravenými přechody pro chodce. Do chodníků nechala totiž instalovat LED pásky, sklidila nicméně kritiku (více viz Chtějí chránit mobilem otupené lidi. Za nové semafory však sklízejí kritiku).

Nizozemské řešení přitom působilo promyšleněji než v dubnu 2016 zavedené obdobné semafory v německém Augsburgu. Radnice je instalovala poté, co tramvaj srazila patnáctiletou dívku, která se při přecházení kolejí dívala do svého telefonu. Stejně řešený přechod se nachází i v Praze na Sokolovské ulici. Světelné pásy v přechodu chodce blikáním upozorňují na blížící se tramvaj (více viz Praha testuje chytré přechody, blikáním upozorní na blížící se tramvaj).

Drsná kampaň varuje chodce před důsledky nepozornosti kvůli použití mobilu:

