Mobily možná brzy zjistí, jste-li opilí. Řízení pod vlivem však nezabrání

Do studie amerických vědců se zapojilo 22 účastníků ve věku 21 až 43 let. Všem byl každou hodinu podáván alkoholický koktejl z vodky a limetkové šťávy. A to až do doby, než dotyčný účastník dosáhl limitu 80 mg alkoholu na 100 ml krve, což odpovídá 0,8 promile alkoholu v krvi. Právě takovou hladinu alkoholu totiž tolerují zákony nejen v USA, ale například i ve Velké Británii (vyjma Skotska, kde je limit 0,5 promile).

Vědci následně využili snímačů, které jsou standardní součástí každého smartphonu. Jejich prostřednictvím sledovali chůzi účastníků studie. Podle serveru BBC zjistili, že telefony dokázaly s 90% přesností zjistit překročení zákonného limitu už po pár krocích jejich uživatelů.

Každý z účastníků studie měl smartphone přichycený k zádům a každé dvě hodiny měl po přímce udělat deset kroků, otočit se a vrátit se zpět. Telefony přitom dokázaly v převážné většině rozpoznat změnu v chůzi daného účastníka.

„Máme výkonné senzory, které s sebou nosíme, kamkoli jdeme,“ zmínil vedoucí výzkumu Brian Suffoletto s tím, že je pouze potřeba naučit se je používat tak, aby co nejlépe sloužily veřejnému zdraví.

Američtí vědci nyní doufají, že jejich zjištění bude využito při vývoji zařízení, které by při překročení zákonného limitu alkoholu v krvi lidi varovalo třeba před usednutím za volantem. Mohlo by jít například i o mobilní aplikaci. Nicméně stále by bylo na rozhodnutí daného uživatele, zdali by takové varování bral vůbec v potaz. Respektive, jestli by vůbec podobnou aplikaci používal.

Suffoletta k provedení studie přiměla mimo jiné příhoda z vysokoškolských studií, kdy kvůli nehodě, v níž hrál roli alkohol, přišel o blízkého přítele. Jako pohotovostní lékař se pak nejednou staral o dospělé, kteří si zranění přivodili v důsledku akutní intoxikace alkoholem.

Vědci z Pittsburghské univerzity si jsou vědomi, že jejich studie má vzhledem k nízkému počtu účastníků poměrně malou vypovídající hodnotu. Podle svých slov nicméně hodlají na tento předběžný výzkum navázat dalšími experimenty. Ty mají mimo jiné věrněji napodobit běžné nošení telefonů v kapsách či rukách jejich uživatelů.

Suffoletto se nechal slyšet, že již za pět let by si uměl představit svět, kdy lidé dostanou včasné varování před následky rizikového pití alkoholu. Ty by podle něj měly obsahovat třeba i tipy, jak s pitím nadobro skoncovat.