Světelný flek varuje mobilní mrtvoly. Je to levné a snadné řešení

9:00 , aktualizováno 9:00

Do seznamu měst, které se vydaly do boje s nepozornými chodci civějícími do mobilních telefonů, se nově zařadilo i hlavní město Chorvatska. Záhřebské úřady přitom zvolily způsob, který nevyžaduje žádné stavební úpravy.