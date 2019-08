To snad už uvidí. Města řeší lidi s mobilní slepotou

Křižovatka ulic Swanson Street a Little Collins Street v druhém největším australském městě by byla patrně jen jednou z mnoha, od těch ostatních se nicméně v jednom ohledu výrazně odlišuje. Chodníky tu jsou v místě přechodu upraveny tak, aby bylo v co nejvyšší možné míře zabráněno nepředvídatelným nehodám. I v Austrálii totiž bojují s mobilními závisláky, kteří pohled od svého smartphonu neodlepí ani před vkročením do vozovky.

Melbournské řešení je nepřehlédnutelné. U každého přechodu na zmíněné křižovatce je z obou stran instalováno do chodníku celkem osm rozměrných světelných dlaždic, vždy ve dvou řadách po čtyřech. Tyto dlaždice jsou synchronizovány s běžnými semafory pro chodce, v závislosti na nich se tedy zbarvují do zelena či červena.

Uživatelé diskuzního serveru Reddit, na kterém se objevilo video s tímto přechodem, nicméně poukázali na to, že nejde o nikterak novou záležitost. Světelné dlaždice se na křižovatce nachází již delší dobu, roky byly ovšem mimo provoz. Často se stávalo, že některý z přechodů několikrát do týdne nefungoval. Nedávno však zdejší semafory pro takzvané smombies (složenina ze slov smartphone a zombie) prošly vylepšením s cílem zvýšení jejich efektivity a následně byly uvedeny do provozu.

Diskutující si nicméně nejsou jistí, že toto byť zjevně nepřehlédnutelné řešení dokáže mobilní závisláky před bezmyšlenkovitým vkročením do vozovky skutečně zastavit. A možná mají pravdu. Jak podotýká britský Daily Mail, tak například testování obdobného systému v největším australském městě Sydney žádné výhody neprokázalo.



Problém to neřeší. Hříšníky spíše odměňujete

Příliš nakloněni takovému řešení problematiky smombies nejsou ani odborníci. Ti například v souvislosti se zprovozněním systému +Lichtlijn od společnosti HIG Traffic Systems v nizozemském Bodegraven-Reeuwijk v roce 2017 upozornili, že spíše než přínos pro společnost jde o jakousi formu odměňování chodců za jejich špatné chování. Jako by zlobivé dítě dostalo sladkost za to, že něco provedlo (více viz Chtějí chránit mobilem otupené lidi. Za nové semafory však sklízejí kritiku).



Nutno podotknout, že ani Praha není v tomto ohledu pozadu. Světelné pásy jsou tu instalovány do dvou přechodů, a to v Zenklově ulici u křižovatky s ulicí Na Korábě a v Sokolovské u Negrelliho viaduktu. Nenajdete je však na chodníku jako jinde ve světě, ale přímo ve vozovce na přechodu. Tedy po vzoru německého Augsburgu, který byl prvním městem, jenž toto opatření zavedlo do praxe (více viz Semafory v asfaltu mohou zachránit smombies. První má Augsburg). V Praze tyto pásy navíc blikají, chodce upozorňují na blížící se tramvaj.