Došla jim trpělivost se smombies. Vyvinuli proto speciální varovný systém

K jeho testování si vybral jihokorejské město Ilsan, které je předměstím Soulu. Jižní Korea je podle agentury Reuters místem s největší penetrací smartphonů na světě. Podnětem k vývoji nového varovného systému tak byly především obavy z nárůstu počtu vážných dopravních nehod způsobených právě mobilem zaujatými chodci.

Mezi vyspělými zeměmi totiž Jižní Korea patří mezi ty s nejvyšším počtem smrtelných dopravních nehod. Například v roce 2017 při nich podle statistik zemřelo více než 1 600 chodců, což je přibližně 40 % z celkového počtu obětí dopravních nehod.

Varovný systém Korejského státního ústavu pro stavebnictví a stavební technologie (KICT) je specifický tím, že využívá radar a termální kamery. Vývojáři si od něj slibují, že chodce přiměje k odlepení zraku od displeje mobilu. Jejich systém kombinuje obvyklý vizuální prvek, tedy do vozovky zabudovaná blikající světla běžně upozorňující řidiče na přítomnost přechodu s laserovým varováním promítaným přímo pod nohy chodců, kteří se chystají vstoupit do vozovky.

Sdělení v něm obsažené chodce vyzývá třeba k vyčkání kvůli blížícímu se vozu. Chytrý přechod kromě toho posílá ještě varovnou notifikaci přímo na displej smartphonu nepozorného chodce. Systém působí promyšleně, ale není bez trhlin. Tou první je fakt, že se omezuje pouze na přechody, mobilem zaujaté chodce přecházející mimo ně tak na blížící se vůz nikterak neupozorní. A co se mobilní aplikace týče, tak rozhodnutí o její instalaci je patrně výhradně na samotném uživateli.

Obyvatelé Ilsanu si nicméně tento varovný systém chválí. Cítí se díky němu prý bezpečněji, donutí je totiž rozhlédnout se okolo sebe. Přiznávají, že telefon je často pohltí natolik, že pozornost okolnímu provozu prostě nevěnují.

Vedoucí pracovník stavebního ústavu Kim Jong-hoon je přesvědčen, že taková varování jsou vzhledem ke zvyšujícímu se počtu nehod na přechodech pro chodce nezbytná. Věří, že právě jejich systém přiměje chodce k větší ostražitosti.

Nejde nicméně o nikterak levnou záležitost. Náklady na jeden chytrý přechod činí totiž 15 milionů wonů, tedy v přepočtu zhruba 300 tisíc korun. Varovný systém využívající radary a termální kamery je prozatím instalován pouze na vybraných přechodech v Ilsanu, ale korejský stavební ústav očekává, že se ujme po celé zemi.

Smartphony jsou mezi Jihokorejci velmi oblíbené. Například v roce 2017 jej podle průzkumu agentury Pew Research Center vlastnilo přibližně 94 % dospělých. Ve stejném roce přitom například v USA vlastnilo chytrý telefon jen 77 % dospělých, v Japonsku, tedy v zemi moderních technologií to bylo dokonce pouze 59 %.

Se smombies bojují všude po světě

S takzvanými smombies (kombinace anglických slov smartphone a zombie), tedy lidmi zahleděnými do svých smartphonů bojují i mnohá další světová města. Například východočínské Wen-čou na svém území zakázalo „činnosti ohrožující vozidla a chodce“. A tak mobilním uživatelům, kteří při přecházení ulice jakkoli používají mobil, hrozí pokuta. Ta je nicméně směšně nízká (více viz Ulici přecházela s mobilem v ruce. Dostala pokutu v přepočtu 33 korun).

Jiné čínské město pak před místním nákupním centrem vyhradilo pro tyto lidi speciální pruh. Ti v Si-anu dokonce dostali i vlastní přezdívku, nazývají je zde kmenem skloněných hlav (více viz Kmen skloněných hlav v ohrožení. U obchodního centra mají speciální pruh).

Řešení této problematiky, které je blízké tomu jihokorejskému, zavedlo již v roce 2017 například nizozemské město Bodegraven-Reeuwijk. Zdejší radnice se totiž rozhodla vybrané přechody opatřit LED páskami v chodnících, za tento krok ovšem sklidila kritiku (více viz Chtějí chránit mobilem otupené lidi. Za nové semafory však sklízejí kritiku). Radnice v německém Augsburgu zavedla obdobné opatření již v dubnu 2016 (více viz Semafory v asfaltu mohou zachránit smombies. První má Augsburg). Instalaci předcházela nehoda, kdy tramvaj srazila patnáctiletou dívku, která se při přecházení kolejí dívala do svého telefonu.

Stejně řešený přechod je i v Praze na Sokolovské ulici. I zde světelné pásy zabudované ve vozovce upozorňují blikáním chodce na přijíždějící tramvaj (více viz Praha testuje chytré přechody, blikáním upozorní na blížící se tramvaj).