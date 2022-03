Chtějí smartphone s výklopným flexibilním displejem. Ale proč?

Patenty naznačují, jakou cestou by se mohl ten či onen mobilní výrobce v budoucnu vydat. Tedy za ideálních podmínek. K tomu je však potřeba mít jistotu, že by se takové zařízení mezi uživateli uchytilo a nabídnuté technologické řešení by pro ně bylo přínosem. O tom se však v případě aktuálně schváleného patentu Samsungu, o kterém tradičně informoval nizozemský portál LetsGoDigital, dá polemizovat.

Invenci nelze jihokorejskému výrobci upřít, to určitě ne, nabízí se však otázka, kam svými patentovými kreacemi míří. Je pravdou, že stále neustálená kategorie skládacích smartphonů, respektive dostupnost flexibilních displejů umožňuje všemožné hrátky s designem. Ne vždy se však vize dokáže skloubit s praktičností. Jedním z důkazů je patent elektronického zařízení s flexibilním displejem, jehož přihlášku podal Samsung v polovině loňského roku ke Světovému úřadu pro duševní vlastnictví (WIPO) a který jej letos 20. ledna schválil.

Při letmém pohledu na čelní stranu zařízení nepůsobí nějak výrazně odlišně oproti běžnému smartphonu. Na levém boku nahoře nicméně zaujme část displeje přetékající přes bok. To by mohlo naznačovat třeba přítomnost virtuálních ovládacích tlačítek, možná o tom i Samsung uvažuje, jelikož nákresy zařízení jsou prosty jakéhokoli fyzického ovládacího tlačítka. Avšak pravý důvod přítomnosti přetékajícího displeje je jiný.

Prozradí jej pohled na zadní stranu telefonu. V horní části zad se totiž navazující část flexibilního displeje. Svým způsobem jde o parafrázi na skládací smartphone. Oním rozdílem je odlišné vnímání tohoto konceptu: Samsung tentokrát nešel cestou zařízení rozložitelného do velikosti tabletu, ale zařízení s rozšířeným využitím. Jenže se nabízí otázka, k čemu je takový koncept vlastně dobrý.

Jak patentová dokumentace ukazuje, tak Samsung navíc uvažuje o dvou různých pojetích. V jednom případě je panel s výběžkem displeje pevně spojen s vertikálně umístěným hlavním fotoaparátem. Jeho překlopením by si tak uživatel mohl pořizovat selfíčka podstatně kvalitnější fotosestavou ve srovnání s běžnou selfie kamerou v průstřelu displeje na čelní straně, kterou Samsung i v tomto případě zachoval. Další možností je, že překlápěcí část telefonu bude osazena jen „displejovým ocáskem“ a hlavní fotosestava bude pevnou součástí těla telefonu.

K čemu tedy má toto řešení sloužit? Podle nizozemského portálu třeba ke sledování filmu nebo pořizování ultraširokoúhlých fotografií, kdy vespod pravé části displeje by se tak mohly třeba zobrazovat ovládací prvky případně další relevantní obsah. Vše uvedené by nicméně bylo možné přesunout i do levé, tedy oné menší části flexibilního displeje, přičemž obsah by se v tom případě zobrazoval v jeho větší pravé části. Vždy by to však znamenalo myslet na přítomnost vyklopeného panelu trčícího volně do prostoru.

Podle patentové dokumentace sice Samsung počítá ze zabudováním důmyslného pantu, který by měl odolat hrubšímu zacházení třeba z důvodu, kdy by uživatel omylem zadní panel ohnul více, než by měl. I tak by musel mít stále na mysli, že jeho zařízení nemá svou další část vyklopenou po celé délce těla, ale jen v určitém místě. Koncepce tak předurčuje používat telefon ve vertikální poloze, byť senzory mají rozpoznat, v jaké pozici je zařízení používáno a podle toho tedy automaticky upravit rozhraní. Ještě dodejme, že samovolnému překlopení panelu s menší částí displeje mají zabránit tři magnety, které jej udrží u zad telefonu.

Bezesporu jde o zajímavou alternativu pro běžný skládací smartphone. Umíme si představit, že by mohla oslovit zejména uživatele, kteří svůj mobil běžně využívají pro videohovory – v menší části flexibilního displeje by se zobrazoval náhled volajícího, větší část by pak náležela volanému. Obešla by se tím běžná praxe v podobě obrazu v obraze. S největší pravděpodobností však v tomto případě zůstane jen u vize takovéhoto netradičního smartphonu. Respektive u počítačových renderů, které pro nizozemský portál vytvořil grafický designér Jermaine Smit vystupující pod pseudonymem Concept Creator.