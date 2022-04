Otevřít, vztyčit, vytáhnout. Samsung vymyslel příliš složitý smartphone

Flexibilní displeje výrobcům rozvolnily ruce, co se týče experimentování s konstrukcí mobilních zařízení. Patrné je to prozatím na poli smartphonů, byť i v případě nositelné elektroniky vzniklo pár zvláštních počinů. Připomeňme například model Alpha, podivný hybrid mezi smartphonem a chytrými hodinkami, který v roce 2019 představila čínská Nubie (viz Podivný mobil si obtočíte okolo ruky. Jeho vzhled budí rozpaky).

A byť současné trendy mohou působit, že se skládací smartphony ustálily na dvou konstrukcích, tak opak je pravdou. Ano, aktuálně lze volit buď mezi horizontálně, nebo vertikálně překládanými modely, kdy takzvaná smartphonová „véčka“ jsou spíše na druhé koleji. Jenže Samsung svým aktuálním patentem naznačuje, že vůbec nejsou okrajovou záležitostí. Naopak i tato koncepce nabízí možnost, jak z ní dostat maximum.

Naznačuje to rozsáhlá patentová dokumentace popisující skládací smartphone s horizontálním kloubem, kterou 10. března zveřejnil Světový úřad pro duševní vlastnictví (WIPO). O patentu, jehož přihlášku jihokorejská společnost podala loni v září, informoval tradičně nizozemský portál LetsGoDigital. Předmětný smartphone (v dokumentu označovaný jako vícenásobné skládací elektronické zařízení) ve složeném stavu připomíná současný Galaxy Z Flip: je stejně kompaktní a sdílí s ním i stejný způsob skládání.

Tím však podobnost končí. Tedy pomineme-li fakt, že hlavní displej se po složení telefonu skrývá v jeho útrobách. Jako první zaujme absence vnějšího, sekundárního displeje vedle v nákresech zřetelně naznačeného fotomodulu. Díky unikátní vlastnosti patentovaného zařízení není potřeba. Povytažením spodní hrany části odvrácené od uživatele se totiž zpřístupní část vnitřního flexibilního displeje, na něm by se mohly zobrazovat základní notifikace a informace. Na druhou stranu to však není hlavní důvod, proč Samsung o takové konstrukci uvažuje.

Hlavním posláním je nabídnout uživateli maximální požitek z rozměrného displeje skrytého v kompaktním zařízení. V tom se patentová vize Samsungu zásadně liší od jeho současného véčka. To totiž po rozevření nabídne displej pouze na vnitřní ploše, zatímco ono „vícenásobné skládací elektronické zařízení“ jde o poznání dále. Vytažením spodního a horního okraje, respektive levého a pravého v závislosti na tom, zda uživatel telefon drží ve vertikální, nebo horizontální poloze, se plocha displeje zdvojnásobí.

Nejde tedy jen o skládací, ale svým způsobem i vysouvací telefon. Ona „přídavná“ zobrazovací plocha, tedy rozšiřující část displeje, je totiž ukryta ve spodní polovině telefonu. Po úplném rozložení, respektive vysunutí je telefon dvakrát vyšší (nebo v případě horizontálního držení širší) než Galaxy Z Flip 3. Způsob, jak se takto rozměrné zobrazovací plochy docílí, je však podivný.

Část displeje se totiž nejprve vztyčí, aby následně přilehla k prodloužené konstrukci telefonu. Prakticky se dá přirovnat k listu knihy, který čtenář při dočtení stránky musí nadzvednout a v jednu chvíli tak trčí z knihy, než následně přilehne k ostatním již přečteným stránkám. Displej totiž v jednu chvíli ční nad plochu telefonu, což Samsung prezentuje jako jednu z předností telefonu: dá se zužitkovat třeba při oblíbené námořní bitvě. Anebo při hraní piškvorek. Na vodorovné části displeje by se totiž hráčům zobrazily ovládací prvky, na té svislé by se pak odehrávala samotná hra.

Možná jde však ze strany jihokorejského výrobce jen o způsob, jak tuto netradiční koncepci obhájit, tedy jak z nevýhody udělat přednost. Každopádně obě k sobě „zády“ přiléhající části displeje čnící nad povrch telefonu při sobě přidržují magnety.

Další podrobnosti Samsung neodhaluje, v dokumentu se podle nizozemského portálu zmiňuje jen o průstřelu pro selfie kamerky a hlavním fotoaparátu s více snímači. Z doprovodných nákresů lze z pojetí fotomodulu usuzovat, že by šlo stejně jako u současného chytrého véčka Samsungu o sestavu maximálně dvou snímačů.

S největší pravděpodobností se to však nedozvíme, není příliš reálné, že bychom se takto pojatého skládacího a současně netradičně vysouvacího smartphonu někdy dočkali. Zůstane pravděpodobně jen u patentových nákresů. Nebylo by to poprvé a ani naposledy. To však platí pro další mnohé výrobce, kteří koketují s netradičně pojatými smartphony.