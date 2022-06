Vytáhnout sem i tam. Tak si Samsung představuje budoucí smartphony

Na patent neobvyklého smartphonu s rozšiřitelným displejem zveřejněný 27. května upozornil portál 91mobiles. Podle něj je cílem Samsungu vytvořit zařízení, které eliminuje potřebu použití sekundárního displeje, ale zároveň uživateli neupírá možnost zvětšení standardní zobrazovací plochy.

Na první pohled by tedy takové zařízení působilo jako jakýkoli běžný smartphone. Stačí však potáhnout jednou jeho rozšiřitelnou částí nebo podle různých patentových nákresů i dvěma částmi zároveň a uživatel získá o poznání větší zobrazovací plochu. Zajímavá je především myšlenka, kdy se jedna z rozšiřitelných částí vysune vertikálně a druhá horizontálně – respektive jedna ze strany a druhá zespodu smartphonu.

Společnost by se navíc v tomto případě nemusela omezovat pouze na smartphony. „Vysouvací“ displej by mohl najít uplatnění i u tabletů, notebooků, monitorů či televizorů. Při zachování obvyklých rozměrů takových zařízení by tedy uživatel jedním pohybem získal větší zobrazovací plochu.

Není to zdaleka jediná vize, s níž Samsung koketuje. Loni překvapil třeba patentem smartphonu, který v sobě skloubil dvě různé konstrukce. I koncept smartphonu kombinující v jednom zařízení skládací i vysouvací mechanismus je cestou, jak se oprostit od již výše zmíněné nutnosti použít sekundární displej. V tomto případě lze vysouvací mechanismus aktivovat totiž i ve složeném stavu, na „odhalené“ části displeje by se tak pravděpodobně zobrazovaly základní informace včetně notifikací (více viz Rozevřít i vysunout. Smartphony by mohly využívat hned dvě technologie).

Jihokorejský výrobce se nicméně pouští i do mnohem složitějších návrhů. Jedním takovým je patent vícenásobného skládacího elektronického zařízení. I to postrádá vnější, tedy sekundární displej. Není ho totiž třeba, povytažením spodní hrany části odvrácené od uživatele se zpřístupní část vnitřního flexibilního displeje, na něm by se mohly zobrazovat základní notifikace a informace. Avšak po otevření telefonu a vytažení jeho spodního i horního okraje, respektive levého a pravého v závislosti na tom, zda uživatel telefon drží ve vertikální, nebo horizontální poloze, se plocha displeje zdvojnásobí. Ovšem způsob, jak se takto rozměrné zobrazovací plochy docílí, je podivný: část displeje se totiž nejprve vztyčí, aby následně přilehla ke středu prodloužené konstrukce telefonu. Netradiční, ale v některých ohledech i praktická vize (více viz Otevřít, vztyčit, vytáhnout. Samsung vymyslel příliš složitý smartphone).

Rozličné koncepty ukazují, že Samsung se inovací nebojí. Prozatím však pokaždé zůstávají pouze na papíru coby patentové nákresy. Je totiž otázkou, zdali vůbec někdy některý z nich spatří světlo světa alespoň coby funkční prototyp. Jednou se možná takových smartphonů skutečně dočkáme, v současnosti se však od výrobců očekává spíše uvedení rolovacích telefonů.