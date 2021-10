Rozevřít i vysunout. Smartphony by mohly využívat hned dvě technologie

Vypadá jako skládací fold od Samsungu, ale už při prvním pohledu je znatelný zásadní rozdíl. Čelní plocha složeného přístroje totiž není osazena vnějším displejem, místo něj se v pravém horním rohu nachází hlavní fotomodul podobný tomu, kterým na odvrácené straně disponuje letošní Galaxy Z Fold 3. V současnosti standardně používaný vnější displej v případě potřeby zastoupí ten vnitřní. Vizí Samsungu je totiž jakýsi technologický hybrid, tedy kombinace skládacího a vysouvacího smartphonu.

Patentovou přihlášku podle nizozemského portálu LetsGoDigital podala divize Samsung Display na začátku letošního února, patent poté získala 24. srpna. Z více než čtyř desítek skic, které dokument obsahuje, je patrná zjevná designová podobnost se skládacím modelem Fold, respektive s jeho již třetí generací. Samsung tak zůstává nadále věrný koncepci, kdy se hlavní displej skrývá uvnitř složeného zařízení.

Ovšem v tomto případě na první pohled obvyklý skládací model společnost vybavila ještě vysouvacím mechanismem. Ten lze aktivovat i ve složeném stavu, na „odhalené“ části displeje by se tak patrně zobrazovaly základní informace včetně notifikací. V případě, že by se vysouvala část telefonu, která je uživateli vzdálenější (Samsung si pohrává také s myšlenkou vysouvání části opatřené hlavní fotosestavou, tedy doleva z pohledu rozevřeného smartphonu), mohl by uživatel tuto úzkou část displeje využít třeba i při focení selfie fotek.

Dalo by se říci, že jde o způsob, jak eliminovat použití druhého displeje, byť po technologické stránce jde o výrazně složitější cestu, jak toho dosáhnout. Minimálně bude nutné zajistit potřebné pnutí flexibilního displeje, aby se v žádné fázi používání telefonu nezvlnil. Na druhou stranu je ovšem výsledkem podstatně působivější smartphone. Jenže použití dvou technologií v jednom zařízení s sebou přinese i vyšší riziko poškození složitého mechanismu.

Fakt, že není u rozloženého smartphonu viditelná žádná selfie kamera, není nic překvapivého. Výrobci totiž ve svých vizích často takové řešení používají, byť se v reálu potýkají s technologickými překážkami. Nicméně současná generace modelu Galaxy Z Fold je prvním samsungem, který má právě selfie kameru umístěnou pod displejem.

Nutno dodat, že Samsung není prvním mobilním výrobcem, který o takto pojatém zařízení uvažuje. Vlastní prototyp smartphonu, který kombinuje skládací a vysouvací mechanismus, ukázala letos v dubnu čínská značka TCL. Její futuristický koncept Fold ‘n Roll se však v mnohém liší. Zásadním rozdílem oproti vizi Samsungu je umístění displeje vně zařízení, telefon tak není nutné rozevírat, pokud jej hodlá uživatel používat. Jenže to s sebou přináší riziko v podobě vyšší náchylnosti displeje na mechanické poškození.

Tím druhým rozdílem je fakt, že telefon lze vysunout pouze v případě jeho rozevření. Tento mechanismus zde slouží prakticky pro zvětšení plochy displeje phabletového módu. Fold ‘n Roll je tak smartphonem, phabletem a tabletem v jednom. Ve smartphonovém módu má uživatel k dispozici displej o úhlopříčce 6,87 palce, rozevřením do phabletu úhlopříčka naroste prakticky o dva palce (8,85"), v tabletovém módu pak na 10 palců (více viz Tři přístroje za cenu jednoho. Z mobilu uděláte dvě velikosti tabletů).

V obou případech jde o působivá zařízení, která by si jistě našla své uživatele. Jedno je však jisté: nešlo by vůbec o levné smartphony. I první „obyčejné“ skládací modely byly při svém uvedení na trh podstatně dražší než smartphony klasické koncepce a ke zlevňování dochází jen pozvolna. Jde nicméně o důkaz, že výrobci nástup nových technologií nehodlají zaspat, jako se tomu stalo v minulosti v případě Nokie v souvislosti s nástupem smartphonů.