Motorola koketuje se skládačkou koncepce, která se vůbec neujala

Začátky éry skládacích smartphonů byly poněkud rozpačité. Výrobci, kteří se do této kategorie vrhli jako první, prakticky testovali, jaká koncepce u uživatelů zaboduje. A tak třeba Huawei s nástupcem prvotiny Mate X opustil koncepci s vně umístěným hlavním displejem inspirovanou historicky prvním skládacím smartphonem původně globálně neznámé společnosti Royole (více viz Vypálila naprosto neznámá značka rybník gigantům? Má skládací smartphone).

Koncepce s displejem skrytým uvnitř složeného zařízení a použití sekundárního vnějšího panelu se totiž ukázala jako praktičtější. Prvním byl Galaxy Fold od Samsungu, kterým se následně inspiroval i konkurenční Huawei v podobě druhé generace modelu Mate X (Mate X2). Nicméně Motorola nyní ukazuje, že ani koncepce s displejem vně složeného zařízení není patrně definitivně zavržena.

Světový úřad pro duševní vlastnictví (WIPO) totiž koncem ledna zveřejnil patent, jehož přihlášku Motorola podala v červenci 2020. Původně americká značka spadající od roku 2014 pod čínské Lenovo si patentovala konstrukci vyklápěcího smartphonu, kdy vrchní část zařízení se překlápí dozadu, tedy směrem od uživatele. Tudíž přesně naopak, než je tomu u modelu Razr, respektive stále aktuálního Razru 5G.

Uživatelům takto pojatého véčka Motoroly by byl displej k dispozici jak na čelní, tak na zadní straně. To sice eliminuje potřebu použít sekundární displej pro zobrazování notifikací a základních údajů (čas, datum apod.), nicméně takové zařízení bude náchylnější k poškození.

Portál MySmartPrice, který o patentu informoval, v této souvislosti zmiňuje třeba možnost softwarové úpravy, která by oběma „polovinám“ displeje přinášela odlišné funkce. Například zatímco přední strana by fungovala jako displej běžného smartphonu, tak ta zadní by při aktivaci fotoaparátu nahrazovala hledáček.

Hlavní fotosestava by se vzhledem k odlišnému konstrukčnímu pojetí v porovnání s moderním razrem patrně ukrývala v hrbolu, který se nachází na vrchu zad rozloženého telefonu. Není ovšem zřejmé, zda Motorola plánuje i tradiční selfie foťák. Teoreticky by jej mohl zastoupit hlavní snímač, autoportréty by však bylo možné pořizovat pouze telefonem ve složeném stavu – pouze v takovém případě by totiž mohla zadní část displeje zobrazit snímanou scénu.

Patent Motoroly, v němž se poměrně podrobně věnuje i pantu, jehož nové řešení s pohyblivými částmi by mělo minimalizovat deformaci displeje a umožnit složit telefon do roviny bez jakýchkoli mezer, naznačuje, jakým směrem by se mohla filozofie skládacích smartphonů této značky ubírat. Od uvedení Razru 5G totiž uplynul již téměř rok a půl a o případném nástupci se ani nevedou žádné spekulace.

Nově pojaté véčko by mohlo být určitým oživením nabídky skládacích smartphonů. Ovšem pouze za předpokladu, že by jej Motorola dokázala opatřit dostatečně kvalitním ochranným sklem kvůli eliminaci mechanického poškození, na které by takový telefon byl podstatně náchylnější než véčko obvyklé koncepce, tedy s flexibilním displejem skrytým v útrobách složeného zařízení. Je však nutné pamatovat i na to, že mnohé patenty bez ohledu na to, jak jsou zajímavé, zůstávají často pouze ve formě nákresů.