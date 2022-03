Obtočený smartphone si patentoval Samsung. Zatím ho nikdo neprodává

Pokud si nedokážete mobil omotaný displejem představit, tak jeden takový se představil světu už v roce 2019. Jmenoval se Mi Mix Alpha a vymyslelo ho Xiaomi. Jenže do prodeje se tento zajímavý telefon nedostal.

Xiaomi Mi Mix Alpha byl smartphone klasických proporcí, který měl displej na všech stranách: vpředu, vzadu i na bocích. Přerušený byl jen tenkým pruhem na zádech, kde byl umístěný fotoaparát. Do prodeje se však dostalo něco podobného. Už to však nebyl klasický smartphone, ale rozkládací telefony. A to ty, které měly displej na vnější straně.

I zde je minulý čas na místě, jak pokusy málo známé čínské značky Royole a Huaweie žádnou velkou díru do světa neudělaly. Opačný koncept s ohebným displejem ukrytým uvnitř a sekundárním displejem venku naopak úspěšné jsou. Na tento koncept vsadil Samsung a jeho řada Galaxy Z je velmi úspěšná. A má následovníky třeba v podobě Oppo Find N.

Co skládací telefony a přístroje s obtočeným displejem spojuje, je samotný ohebný panel. V druhém případě to má jednodušší, ohnutý je rovnou při výrobě a dál už se namáhat nemusí, je to tedy zjevně levnější řešení. A možná právě proto si Samsung nechal patentovat telefon obtočený displejem.

Samsung si s podobným konceptem pohrával už v roce 2018, v loňském roce pak nápad rozpracoval a nechal si ho patentovat u Amerického patentového úřadu (USPTO) a následně i u organizace WIPO, což je Světová organizace duševního vlastnictví.

Jak by takový telefon mohl vypadat, zhmotnil podle patentu grafik Parvez Khan, známý jako Technizo Concept, a to ve spolupráci s nizozemským serverem LetsGoDigital.

Samsung opravdu obtočil displejem celý telefon, a to bez mezery. Tím se liší od xiaomi nebo jiného podobného konceptu Oppa z loňského roku. Nutný prostor pro fotoaparát (zde logicky stačí jeden, přední není potřeba) a další senzory Samsung vyřešil pruhem nad a pod displejem. Ten tak nezasahuje až k horní či spodní hraně telefonu.

Aby to celé fungovalo, je potřeba mít dobře vymyšlený obslužný software, který pozná, jak uživatel telefon drží, tedy kde je přední a kde zadní strana a kde je ruka, tudíž zde není aktivní dotyková vrstva.

Telefon obtočený displejem vypadá krásně, je to především designová záležitost. Těžko by Samsung riskoval s tak výraznou změnou koncepce u zavedených modelů řady S.