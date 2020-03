Před rokem a půl nachytali Samsung i Huawei. Teď mají skládací novinku

Novinka se jmenuje stejně jako původní model, tedy Flexpai, ale s dodatkem, že je to číslo 2. Vypadá velmi podobně, ale má vyřešené mnohé nedostatky původního modelu. Ani tentokrát to nebude žádný prodejní trhák, pravděpodobně se nedostane za hranice Číny, ale pozornost si jistě zaslouží.

Značku Royole do listopadu roku 2018 ve světě v podstatě nikdo neznal. Proto představení prvního skládacího smartphonu s ohebným displejem způsobilo pořádný poprask. A jak se o trochu později ukázalo, Flexpai nebyl jen výplod grafika, ale reálný produkt. Firma se s ním pochlubila loni v lednu na veletrhu CES v Las Vegas, kde si ho každý návštěvník mohl vyzkoušet.

Sluší se dodat, že Huawei svůj Mate X představil loni v únoru na veletrhu MWC a opravdová premiéra Samsungu Fold proběhla dokonce až v dubnu, ač výrobce určité informace dávkoval už dříve. Nemluvě o tom, že prodej obou modelů začal mnohem později. Royole naopak svůj Flexpai nabízel vývojářům už loni na jaře.

Royole konkurenci zaskočil, ale je také nutné dodat, že Flexpai v první generaci si zasloužil spíš označení prototyp než produkční přístroj. A nikoliv po stránce zpracování, ale celkové konstrukce a koncepce. Telefon byl funkční, ovšem s mnoha nedotaženými detaily.

Druhá generace telefonu se tyto výtky snaží vyřešit, ale v základu nese stejnou koncepci a i hodně podobně vypadá. Opět má ohebný displej na horní části, který vpředu zabírá většinu plochy a vzadu zhruba dvě třetiny. Výrobce vylepšil kloub, který využívá takzvanou koncepci křídel cikády. To znamená, že v zavřeném stavu je mezi oběma polovinami telefonu minimální a okem nepostřehnutelná mezera. Ohyb telefonu je tak ostřejší.

Nový je i samotný displej, který má v otevřeném stavu úhlopříčku 7,8 palce při FHD+ rozlišení a poměru stran 4:3. Po otevření by na displeji neměla být výrazně patrná rýha a současně by měl displej vydržet minimálně 200 000 ohybů, aniž by na něm bylo patrné jakékoliv opotřebení.

Původní Flexpai používal procesor Snapdragon 855, novinka jde s dobou a má aktuální špičkový Snapdragon 865 s podporou 5G. Další detaily výrobce zveřejní, až se bude blížit uvedení na trh, což by mělo být v druhé polovině roku.

Pro světové trhy není tato novinka příliš důležitá, Flexpai se bude pravděpodobně prodávat jen v Číně, nebo jej bude možné z Číny objednat. Samsung, Huawei či Motorola, což jsou tři značky, které prodávají mobily s ohebným displejem, se Flexpai 2 bát nemusí. Jenže tak snadné to pro ně nebude.

Royole totiž oznámilo partnerství se značkou ZTE a přestože zatím nic konkrétního oznámeno nebylo, tak to vypadá, že by spolupráce obou firem mohla vyústit v podobě skládacího modelu pod značkou ZTE, která je po světě mnohem lépe etablovaná. A to by už uvedené trojici vrásky na čele udělat mělo. Dodejme, že ZTE se už před lety pokoušelo o smartphone se dvěma displeji, ovšem samostatnými. Model Axon M byl propadák.