Chystá se další ohebný smartphone, jenže je to jen sourozenecká finta

Výrobci OnePlus zatím v portfoliu smartphonů chybí ohebný model. Ty se přitom aktuálně mezi výrobci celkem rozmáhají, zejména mezi velkými čínskými značkami má už každá alespoň jeden. OnePlus však zřejmě ušetří hodně času i peněz na vývoj takového modelu a jednoduše si půjčí telefon, který už sourozenecká značka Oppo vydala.

Jde o model Oppo Find N, který jsme si mohli již krátce vyzkoušet. Vzhledem k tomu, že Oppo a OnePlus jsou sourozenecké značky spadající pod koncern BBK Electronics, které navíc ještě loni výrazně zvýšily provázanost, se takové řešení vlastně nabízí samo. Příznivce charakteristického designu OnePlusu to však nejspíše nenadchne.

Podle všeho to vypadá, že na modelu Find N nebude OnePlus provádět prakticky žádné úpravy, jen vymění logo na zádech telefonu. Ačkoliv současné modely OnePlusu ještě dostávají vlastní uživatelské prostředí (OxygenOS), Oppo do budoucna plánuje sjednotit i software napříč značkami. To znamená, že toto chystané zařízení už ani nemusí mít odlišný software od modelu Find N.

Přejmenování již existujících modelů pod jinou sourozeneckou značkou není nic neobvyklého. Dělají to zejména regionální značky, které model z domácího čínského trh převezmou a vydají s odlišným jménem a třeba i pár dalšími detaily navíc. Například značka Poco prodává na globálním trhu smartphony, které Xiaomi pod vlastním jménem prodává v Číně.

Zatím není jasné, kdy by se představení ohebného oneplusu mohlo konat. Značka by to měla stihnout ještě letos. Nabízí se také možnost, že by ohebný oneplus mohl být určen pro globální trhy, jelikož samotné Oppo Find N je stále dostupné pouze na domácím čínském trhu.