Luxusní smartphone chce jít po krku nejlepším. Konkurovat by mohla cenou

Na první pohled je Nubia Z40 Pro smartphone, který byl vytvořen podle aktuálního receptu na top model: obří 6,67palcový displej (AMOLED s obnovovací frekvencí 144 Hz a rozlišením 2 400 × 1 080 pixelů) má zahnutí přes hrany a zcela minimální rámečky po všech stranách. Kovový rám telefonu má na horní a spodní straně zajímavé konkávní prohnutí, které design telefonu ozvláštňuje, na zádech (ve skleněném provedení, samozřejmě) najdeme mohutnou sestavu fotoaparátů. Uvnitř toho všeho tepe Snapdragon 8 Gen 1 s 8 – 16 GB RAM a baterie má kapacitu solidních 5 000 mAh.

Nubia Z40 Pro by tak mohla být zajímavou alternativou ke špičkovým smartphonům zvučnějších značek, obzvlášť, když výrobce slibuje poměrně atraktivní cenu, která začíná na 3 399 jüanech, tedy v přepočtu asi 12 500 korunách bez daně. S ní můžeme počítat s částkou přes 15 000 korun a u lépe vybavených modelů bychom se asi dostali někam na hranici kolem 20 000 korun. Není to úplná láce, ale na druhou stranu je to pořád výhodnější než špičkové smartphony jako iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra nebo Sony Xperia Pro-I.

Prozatím však vstupuje Nubia Z40 Pro do prodeje pouze doma v Číně a je otázkou, kdy a zda se vůbec podívá na jiné trhy. Navíc u nás to sice smartphony této značky občas zkouší, ale stabilní přítomnost na trhu firma na českém trhu nemá, takže tu není asi důvod na Z40 Pro čekat. Dalším důvodem je fakt, že konkurence je v dané oblasti široká a i když se nám na první dojem Nubia Z40 Pro docela líbí, ničím nevybočuje z řady dalších ambiciózních top modelů, jako jsou třeba Motorola Edge 30 Pro, Honor Magic 4 Pro, Oppo Find X5 Pro nebo Realme GT2 Pro.

A to je vlastně celý příběh značky Nubia. Na veletrhu MWC totiž z řady vystoupit umí – společně se ZTE vystavuje své smartphony na jednom z nejfrekventovanějších míst výstaviště, telefony tak jsou vidět a lákají dost pozornosti. A první pohled na ně je vždy zajímavý, jenže na druhý pohled nemají mnohé telefony těchto dvou značek moc vůči konkurenci co nabídnout. A jinde než na výstavišti se pak po ZTE v podstatě slehla zem. Ano, firma podobně jako Huawei trpí pod americkými sankcemi, ty na ni nedopadají tak tvrdě, jako na někdejšího největšího čínského výrobce mobilů, takže (ne)viditelnost ZTE nebo Nubie je v podstatě hlavně záležitostí managementu značek.

Abychom jen neteoretizovali, uvedeme příklady, proč Nubia Z40 Pro může mít v konkurenci pozici skutečně těžkou. Tak třeba ta velkolepě vypadající sestava fotoaparátů není zase tak velkolepá: hlavní 64megapixelový snímač, širokoúhlý 50megapixelový a k tomu pětinásobný optický zoom s osmi megapixely, to není nic, čím by v nejvyšší třídě Nubia konkurenci překonala. Telefonu ve vystavovaném provedení chybí i bezdrátové dobíjení nebo třeba jakákoli odolnost vůči vodě a prachu.

Zůstává tedy jen ta luxusní tvář - a upřímně, v tomto ohledu se soupeři snaží také, takže ani tady Nubia Z40 Pro z řady nevybočí.