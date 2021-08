Displej chtějí obtočit až na záda smartphonu. Stále však jen na papíře

Byť by se mohlo zdát, že převážnou část úsilí mobilní výrobci vkládají do vývoje skládacích, respektive rolovacích smartphonů, tak opomíjeny nezůstávají ani ty s klasickou konstrukcí. I ty totiž stále skýtají dostatečný prostor pro různá vylepšení. Jedním takovým už předloni vytřelo zrak čínské Xiaomi. Futuristický designový koncept Mi Mix Alpha zaujal displejem obtočeným prakticky okolo celého těla (viz Toto bude nejšílenější smartphone roku. Displej má na bocích i zádech).

Jenže futuristické Xiaomi do prodeje nakonec nepůjde. Prostor tak dostávají jiní výrobci. Xiaomi dalo názorný příklad, jak má takový smartphone vypadat. Některým výrobcům zjevně plán na telefon, jehož prakticky celé tělo obepíná displej, leží v hlavě. Dokazuje to například i domácí konkurent společnosti Xiaomi, značka Oppo.



Patentovala si totiž oboustranný model, flexibilní displej se přes levý bok přelévá až na záda. Že jste i toto již někde viděli? Nemýlíte se, loni si takto řešený telefon nechalo patentovat i Xiaomi. Později pak následoval například Huawei. Jde tak ze strany výrobců o náznak, kterým směrem by se mohl vývoj smartphonů obvyklé konstrukce ubírat?

Svým způsobem by takovéto oboustranné modely byly neotřelým způsobem, jak obejít problematické přemístění čelního snímače pod displej. U takovýchto smartphonů by jej totiž suplovala hlavní fotosestava. Díky displeji i na zádech by uživatel telefon jen otočil a k pořízení autoportrétu tak využil sestavu hlavního fotoaparátu. Výrobce by tedy nemusel řešit technologické překážky, kvůli nimž se u čelního snímače umístěného pod displejovou vrstvou nedaří u snímků dosáhnout srovnatelné obrazové kvality jako z běžně umístěného selfie fotoaparátu.

Patent od Světové organizace pro duševní vlastnictví (WIPO) získalo Oppo začátkem letošního května, informoval o tom nizozemský portál LetsGoDigital. Čínský výrobce uvádí, že by takto řešený smartphone mohl uspokojit rostoucí poptávku mobilních uživatelů po multifunkčním přenosném zařízení. Například část displeje na levém boku by zobrazovala obecné informace o stavu, jako jsou indikátor baterie, síla signálu, notifikace či příchozí hovor.

V patentové dokumentaci Oppo zároveň naznačuje, že sestrojení takového telefonu či případná výměna poškozených částí nebudou tak snadné jako u běžných smartphonů. Věnuje se v ní tedy i způsobu fixace flexibilního displeje k rámu telefonu s ohledem na předpokládané servisní zásahy i to, aby samotný displej mohl být co nejtenčí. Potřebnou podporu by měla zajišťovat ultratenká ocelová deska, která se má nacházet mezi displejem a rámem telefonu. Rámečky okolo displeje sice nepatří mezi ty nejtenčí, avšak na druhou stranu nepůsobí ani nikterak rušivě.

Vizualizaci možné podoby oboustranného oppa vytvořil pro nizozemský portál designér Jermaine Smit vystupující pod přezdívkou Concept Creator. Oppo se v patentu, v němž se zaměřuje hlavně na řešení konstrukce telefonu, zmiňuje letmo i o fotoaparátu. Smit do svého konceptu zapracoval vertikální sestavu čtyř fotoaparátů s bleskem.

Nicméně podle dokumentace se má fotoaparát sestávat z několika snímačů s možností volitelného rozšíření o další fotoaparáty. Mohlo by jít o náznak více zamýšlených variant totožného telefonu, které se se odlišovaly právě počtem použitých snímačů.