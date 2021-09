Zbaví se ohebné smartphony svého neduhu? LG má možná řešení

Jihokorejské LG se sice nedávno definitivně stáhlo z mobilního trhu, to však neznamená, že by tento segment nadobro vymazalo ze svého zájmu. Minimálně na poli vývoje hodlá do mobilního průmyslu zasahovat i nadále. Důkazem toho je nová generace ohebné krycí vrstvy, kterou vyvinula společnost LG Chem, jedna z dceřiných společností konglomerátu LG.

LG Chem tvrdí, že krycí fólie Real Folding Window je tenčí a odolnější než v současnosti k ochraně flexibilních OLED displejů používaná polyimidová fólie či ultratenké sklo. Společností vyvinutý nový materiál krycí vrstvě zajišťuje pružnost plastu, zároveň je však díky ní odolná jako sklo.



Specifických vlastností bylo dosaženo speciálním potahovým materiálem, který v tloušťce několika desítek mikrometrů pokrývá po obou stranách transparentní polyetylenovou fólii. Nový materiál zlepšil nejen její mechanickou odolnost, současně jí zajišťuje odolnost vůči teplu. Podle společnosti tato nová krycí vrstva pro displeje skládacích smartphonů vydrží více než 200 tisíc skládacích cyklů, aniž by se na ní objevilo jakékoli mechanické poškození či rýha v místě ohybu.

Další velká přednost krycí vrstvy od LG Chem spočívá v tom, že oproti aktuálně používaným materiálům ji lze použít i u skládacích smartphonů, jejichž flexibilní displeje jsou umístěné vně složeného zařízení.

Sériovou výrobu krycí fólie Real Folding Window chce společnost zahájit do roku 2022, komerčně ji výrobcům plánuje nabízet o rok později. A to zprvu pro smartphony, později pak pro tablety a notebooky.

LG Chem mimo to vyvíjí i technologii, díky níž by bylo možné odolný materiál nanášet přímo na flexibilní OLED panel. Odpadla by tak nutnost používat k ochraně ohebného displeje speciální vrstvu jako v současnosti. Tato technologie by mohla najít uplatnění nejen u skládacích smartphonů, které by díky ní mohly být tenčí, ale zejména u očekávaných rolovacích modelů.