Na vlně retra. Takto by měla vypadat netradiční nokia v novém pojetí

První reinkarnovanou nokii současný vlastník původně finské mobilní značky představil v roce 2017. Šlo o moderní pojetí jednoho z nejprodávanějších mobilů všech dob, tedy Nokie 3310. Novinka však s původním modelem neměla moc společného, de facto jen název a jistý designový odkaz (více viz To se Nokii povedlo. Legenda 3310 je zpět, baterie vydrží až měsíc). Jinak šlo o zcela nový telefon: tenčí, širší, oblejší a vybavený fotoaparátem.

Novou „třicet tři desítkou“ to však neskončilo. Následoval nový „banán“ Nokia 8110, loni pak HMD Global oživila Nokii 5310, tedy původně na hudbu zaměřený model z roku 2007. V novém pojetí jde však o základní mobil za něco málo přes tisícovku. Na retro vlně nicméně firma patrně hodlá pokračovat i nadále. Tedy alespoň podle ruského portálu Mobiltelefon.ru, který informoval, že jako další hodlá čínský vlastník někdejší mobilní jedničky v sérii Nokia Originals reinkarnovat jeden z designových experimentů Nokie.



Model 3650 byl už ve své době velmi netradiční. Telefonu se zaoblenou spodní částí totiž dominovala do kruhu sestavená alfanumerická klávesnice. Budeme-li vycházet z předchozích reinkarnací, tak stejně nekonvenční, byť nejsou známy žádné bližší detaily, by mohla být i nová podoba na multimédia původně zaměřené nokia (více v dobové recenzi Nokia 3650 - buď in, buď online).

Nizozemský portál LetsGoDigital ve spolupráci s designérem Jermainem Smitem vystupujícím pod pseudonymem Concept Creator připravil sérii počítačových renderů možné nové podoby Nokie 3650. Smit zachoval řadu unikátních prvků, byť i ty prošly určitou evolucí. Tak třeba displej má zřetelně větší úhlopříčku, což ubralo místu nad ním. Na původní model odkazuje například i takový detail jako prostup reproduktoru – autor ho zachoval trojitý. Vpravo od něj se nachází čelní fotoaparát.

Obměnou by podle Smita měla projít i samotná klávesnice. Byť svým pojetím jasně odkazuje na původní model, tak oproti jeho klávesnici netvoří kruh – má totiž zploštělé všechny boky. Navíc se do ní přestěhovala tlačítka pro přijetí a položení hovoru. Kruhová navigační klávesa zůstala zachována, stejně tak kontextová tlačítka pod displejem. Obojí samozřejmě v inovované podobě.

Na původní Nokii 3650 odkazuje i pojetí zad. V tomto případě ovšem již o poznání vzdáleněji. Rozpoznatelný je vlastně jen odkaz na dvoubarevné provedení, kdy s čelem těla barevně souhlasící část byla snímatelným krytem, pod nímž se nacházela vyjímatelná baterie. Na tu bude muset ovšem reinkarnovaný model pravděpodobně zapomenout. Oproti původní nokii bude ovšem jistě disponovat kvalitnějším fotoaparátem.

Podle nizozemského portálu by reinkarnovaná Nokia 3650 měla běžet na platformě KaiOS vycházející z někdejšího Firefox OS. Díky tomuto systému získávají obyčejné telefony podobně jako klasické smartphony různé nové funkce. Jeden z prvních mobilů, který KaiOS dostal, byla vylepšená reinkarnovaná Nokia 8110 s podporou 4G. Sítě čtvrté generace by měla podporovat i nová „třicet šest padesátka“.

Otázkou nicméně zůstává, nakolik je model 3650 legendárním. Původní Nokia 3310 z roku 2000 byla totiž jedním z prodejně nejúspěšnějších mobilů, řada uživatelů na ni nedá díky její bytelnosti a výdrži dopustit ani dnes, a původní model 8110 se proslavil díky legendárnímu filmovému snímku Matrix. Už u loni znovuobnovené Nokie 5310 se však nabízela otázka, jak moc legendární její předloha z někdejší hudební řady XpressMusic je.

Na to samé se budeme možná ptát i u pravděpodobně očekávané Nokie 3650. Přitom nejen fanoušci původně finské značky by o minimálně jedné legendární nokii věděli. Zajímalo by vás, jak by vypadal reinkarnovaný model 5110?