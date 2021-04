Nokia představila šest smartphonů. Zavádí nové modelové řady

Hned šest nových smartphonů značky Nokia představila společnost HMD Global, která drží na výrobu smartphonů s finskou značkou licenci. Šestice novinek představuje pro značku Nokia pozoruhodný posun a je asi největší změnou u značky za posledních několik let. Nikoli však proto, že by telefony přinášely převratnou techniku: všech šest novinek patří do nižší či maximálně střední třídy, kde revoluční techniku očekávat rozhodně nemůžeme.

Nicméně novinky se řadí do tří nových modelových řad. Zatímco dosud Nokia označovala své smartphony prostě číslem (čím vyšší, tím lepší model to byl) s tím, že označení za tečkou značilo generaci modelu. Teď jsou tu namísto toho modelové řady C, G a X. Ty zachovávají tradiční sílu Nokie v podobě vcelku čistého systému Android a garantovaných aktualizací systému, přidávají k tomu několik novinek a určité zaměření každé modelové řady.

Telefony řady C budou nejdostupnější a Nokia se u nich chlubí hlavně dobrou výdrží baterie a slibuje výbornou životnost, kterou dokládá tím, že telefony údajně podrobuje přísnějším a intenzivnějším testům, než jaké jsou běžně v oboru obvyklé.

O stupínek výše stojí přístroje řady G, které slibují opravdu obří výdrž baterie (až 3 dny) a mají garantované tři roky bezpečnostních aktualizací systému a dva roky aktualizací samotného OS na novou verzi.

A nejvýše v nové hierarchii stojí řada X, která má přinášet i pokročilé funkce a její specialitou budou kromě tří let bezpečnostních aktualizací i tři roky aktualizace OS jako takového. Přístroje s aktuálním Androidem 11 by tedy mohly v budoucnu teoreticky dosáhnout na Android 14.

V těchto třech modelových řadách představila Nokia vždy po dvou modelech. Novinky se jmenuji C10 a C20, G10 a G20 a X10 a X20. To ponechává v daných řadách vždy prostor pro vybavenější smartphony, ale už loni jsme viděli, že se Nokia do kategorie špičkových telefonů příliš nežene. Poté, co se spálila s fotografickou 9 PureView a luxusní 8 Sirocco, už firma do vyšších pater nezamířila. Vlajkový model firma naposledy představila před dvěma roky.

5G a pořádná baterie

Nejvybavenější modely X10 a X20 překvapí podporou 5G sítí, ta by měla být pro uživatele jedním z hlavních lákadel. Nokia zatím neoznámila ceny, nicméně vzhledem k další výbavě a 5G odhadujeme, že by mělo jít o smartphony v cenové hladině kolem šesti až sedmi tisíc korun. Oba přístroje pohání procesor Qualcomm Snapdragon 480 5G, v obou případech dostane uživatel 6,67palcový displej s rozlišením

2 400 x 1 080 pixelů (je to IPS panel) a baterii se solidní kapacitou 4 470 mAh.

Odlišnosti ve výbavě najdeme především u sestavy fotoaparátů: jsou čtyři a jak už to tak u dostupnějších telefonů bývá, jsou zbytečné, telefon by si vystačil jen s hlavním snímačem. Ten má u typu X10 rozlišení 48 megapixelů, u X20 pak 64 megapixelů. V obou případech se Nokia chlubí optikou Zeiss.

Tyto snímače pak vždy doplňují pětimegapixelový širokoúhlý fotoaparát a dvoumegapixelový snímač pro makro a další se stejným rozlišením pro hloubku ostrosti. Lišit se oba modely budou i nabídkou paměti, X10 má 4 nebo 6 GB RAM a 64 či 128 GB uživatelské paměti, X20 nabídne 6 nebo 8 GB RAM a 128 GB paměti. Slot na karty microSD nechybí, telefony jsou dvousimkové.

Nokia se chlubí, že z balení modelů odstranila nabíječku a sluchátka, prý kvůli ekologii. Nabíječky podle firmy generují nadbytečný elektroodpad a v EU jich v roce 2019 uživatelé vyhodili 12 000 tun (jak to souvisí s tím, že je, nebo není nabíječka v balení, Nokia neříká). Uživatelé budou mít možnost si nabíječku dokoupit na stránkách výrobce s tím, že výtěžek z takového prodeje poputuje na konto charitativní organizace Clear Rivers, která pracuje na odstraňování plastového odpadu z mezinárodních vodních cest. Ekologické zaměření novinek má podpořit i v balení standardně dodávaný kompostovatelný ochranný kryt telefonu.

Cena a zase cena

U dalších novinek už je vidět vyloženě sázka na nízkou cenu a snaha oslovit co nejširší publikum. Modely G20 a G10 se opět liší jen v detailech, základem výbavy je tu 6,5palcový displej s HD+ rozlišením a baterie s kapacitou 5 050 mAh, díky které slibuje Nokia až třídenní výdrž. Lepší model pohání procesor MediaTek G35, slabší MediaTek G25. Nokia G20 má opět čtyři čočky foťáku, sestava je shodná jako u modelu X10: tedy 48 megapixelů hlavního foťáku, 5 širokoúhlého a po dvou u makro a bokeh objektivů.

Typ G10 má chudší fotovýbavu: hlavní snímač má rozlišení 13 megapixelů a k tomu tu jsou už jen oba dvoumegapixelové snímače (makro a bohek). Čelní fotoaparáty mají v obou případech rozlišení 8 megapixelů. Nokia G10 se bude prodávat se 3 nebo 4 GB RAM a 32 či 64 GB vnitřní paměti, model G20 bude mít 4 GB RAM a 64 nebo 128 GB uživatelské paměti. Nabíječka tentokrát v balení nechybí.

Modely řady C jdou s výbavou ještě méně. Nokia C10 má procesor Unisoc SC7331e a 1 nebo 2 GB RAM (a 16 či 32 GB té uživatelské), typ C20 dostal čipset SC9863a a stejnou „nálož“ paměti. Z toho důvodu mají telefony Android 11 GO, tedy odlehčenou a hardwarově méně náročnou verzi systému (proto Nokia neslibuje aktualizace). Displeje mají 6,5 palce a HD+ rozlišení, foťáky shodně 5 megapixelů. Oba typy mají jen jeden snímač vpředu a jeden vzadu. Baterie mají kapacitu 3 000 mAh a k nabíjení využívají starší microUSB konektor (nabíječka v balení nechybí).

Novinky uvede Nokia na trh v zajímavých barvách, přesné datum uvedení ani ceny zatím neznáme. V posledních době bylo zpoždění v uvádění představených přístrojů Nokia značné, snad se tentokrát novinek dočkáme v dohledné době.